Доллар подорожал на 17,24 копейки – до 63,2265 рубля, согласно официальным курсам валют, установленным Банком России на среду, 3 июля. Курс евро по сравнению с показателем на вторник повышен на 1,18 копейки – до 71,4080 рубля.

Банк России поднял курсы доллара и евро на 3 июля

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