Финансы

Банк России поднял курсы доллара и евро на 3 июляЭкономика сегодня вчера в 05:56

Доллар подорожал на 17,24 копейки – до 63,2265 рубля, согласно официальным курсам валют, установленным Банком России на среду, 3 июля. Курс евро по сравнению с показателем на вторник повышен на 1,18 копейки – до 71,4080 рубля.
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ЦБ повысил курс доллара и евро

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Официальный курс доллара вырос на 27 копеек, евро — на 20

Росбалт08:04

Официальный курс евро на четверг вырос до 71,6 рубля

РИА Новости06:44

ЦБ РФ опубликовал курс валют на 4 июля

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Официальный курс доллара США вырос на 27 коп., евро — на 20 коп

Urbc.Ru06:22

Рубль слабеет к доллару и евро на фоне спроса на валюту под конвертацию дивидендных выплат

Финмаркет09:51

Банк России на 4 июля повысил курс евро к рублю почти на 20 копеек до 71.6034 руб., курс доллара США - почти на 27 копеек до 63.4951 руб

АК&М06:46
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 15:28, Вашингтон
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Обновлено в 12:51
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Миссия ПАСЕ досрочно завершила работу на Украине

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Поклонники заметили на руке артистки кольцо. Ювелиры оценили стоимость украшения в 28 млн рублей. Об этом сообщает издание StarHit.
Обновлено в 06:20
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Бывший полузащитник петербургского "Зенита" и экс-капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин официально развелся со своей женой Алисой Казьминой.
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Обновлено в 07:49
Кино

Скончался кинорежиссёр Василий Панин

Обновлено в 09:18
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Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
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Американец сфотографировал детей на пляже и спас их от смерти

Обновлено в 14:16
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Обещанные Трампом новые бронемашины оказались ржавыми и без стволов

Обновлено в 14:38
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области выросло до 14

Из-за сильных дождей и подъема воды в реках в Иркутской области затопило 83 населенных пункта в нескольких районах.
Обновлено вчера в 03:03
Происшествия

Проснувшийся в Италии вулкан умертвил туриста

Проснувшийся на итальянском острове Стромболи вулкан убил туриста.
Обновлено в 15:03
Экономика

ЦБ научит россиян бороться с кибермошенниками

ЦБ будет бороться с мошенниками, которые используют социальную инженерию.
Обновлено в 04:21
Авто

Renault представил новое поколение Captur

Компания Renault представила кроссовер Renault Captur второго поколения.
Обновлено в 02:53
Футбол

Карпин — о том, как поднять уровень РПЛ: «Привезите новых Халков за 50-60 млн евро»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, как бороться с падением уровня российской Премьер-лиги.
Обновлено в 15:00
Политика

Кремль засекретил информацию о гибели моряков-подводников

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава государства Владимир Путин был незамедлительно проинформирован о ЧП, возникшем на глубоководном аппарате 1 июля 2019 года.
Обновлено в 14:24
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После заявления в РЖД на Аллу Пугачеву написали заявление в ГИБДД

Выходка Аллы Пугачевой на Рижском вокзале не даю покой неравнодушным гражданам.
Обновлено в 09:07
Экономика

Moody’s снизило прогноз для «Рольфа» из-за уголовного дела основателя

По мнению экспертов Moody's, суммы, фигурирующие в материалах уголовного дела (Петров и другие фигуранты обвиняются в выводе из компании 4 млрд руб.), являются существенными, но не критичными для «Рольфа», в случае если автодилеру придется их возместить: ожидаемый операционный денежный поток «Рольфа» в течение ближайшего года ожидается на уровне 6,9 млрд руб.
Обновлено в 12:26
Здоровье

Для волгоградских врачей устроят курсы профессиональной этики

Медики Волгоградской области посетят специальные курсы профессиональной этики и деонтологии.
Обновлено в 08:58
Происшествия

Пожар на складе Jim Beam в США уничтожил 45 тыс. бочек бурбона

В результате пожара на складе Jim Beam в Кентукки уничтожено около 45 тыс. бочек с бурбоном (вид виски, производимый в Штатах), сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление материнской компании Beam Suntory.
Обновлено в 15:18
Здоровье

Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью

В английском графстве Суффолк врачи спутали смертельно опасную болезнь пациентки с тонзиллитом, пишет Daily Mail.
Обновлено в 15:13
Политика

В МИДе сочли опасной идею ускоренного принятия Грузии в НАТО

Россия считает опасным продвижение идеи об ускоренном принятии Грузии в НАТО в преддверии саммита Североатлантического альянса в Лондоне в начале декабря текущего года, заявил в среду, 3 июля, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
Обновлено в 15:01
Происшествия

Boeing заплатит $100 млн семьям погибших в двух катастрофах 737 Max

Boeing выделит $100 млн для помощи семьям погибших в авиакатастрофах, произошедших с самолетами модели 737 Max в Индонезии и Эфиопии, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 13:45
Здоровье

На паллиативную помощь в Подмосковье выделят около 280 млн рублей

На круглом столе представители Министерства здравоохранения Московской области, министерства социального развития Подмосковья и другие специалисты обсудили вопросы организации оказания паллиативной помощи в регионе, выплаты по уходу за инвалидами на дому и ряд других вопросов.
Обновлено в 07:33
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«Атлетико» приобрел Жоау Феликса из «Бенфики» за 126 млн евро

Обновлено в 14:33
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Tesla Model 3 установил новый рекорд на краш-тестах Euro NCAP

Обновлено в 12:56
Армия и оружие

МИД РФ не оставит без ответа обстрел журналистов ВГТРК в Донбассе

Москва не оставит без ответа обстрел журналистов ВГТРК украинскими военными в Донбассе и обратится в международные организации.
Обновлено в 12:40
Космос

Солнечное затмение на фоне урагана сняли из космоса

Earth is breathtaking. pic.twitter.com / U1rnfvczUt — Dakota Smith (@ weatherdak) 2 июля 2019 г. Затмение началось в южной части Тихого океана к востоку от Новой Зеландии, когда Луна переместилась между Землей и Солнцем, полностью блокируя свет последнего в так называемом полном солнечном затмении (напомним, что когда вокруг края Луны выглядывает кольцо Солнца, это "кольцевое" затмение).
Обновлено в 13:14
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