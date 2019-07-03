Финансы
Банк России поднял курсы доллара и евро на 3 июляЭкономика сегодня вчера в 05:56
Доллар подорожал на 17,24 копейки – до 63,2265 рубля, согласно официальным курсам валют, установленным Банком России на среду, 3 июля. Курс евро по сравнению с показателем на вторник повышен на 1,18 копейки – до 71,4080 рубля.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 15:28, Вашингтон
Политика
Минобороны обнародовало имена 14 погибших подводников
Обновлено в 13:15
Общество
Красноярский губернатор извинился за резкий ответ жительнице Канска
Обновлено вчера в 08:18
Общество
Минсельхоз предложил взять под контроль сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства намерено взять под контроль сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока, семян и лекарственных растений.
Обновлено в 12:51
Политика
Миссия ПАСЕ досрочно завершила работу на Украине
Миссия наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) за предстоящим в стране 21 июля внеочередным парламентскими выборами, прибывшая в понедельник в Киев, досрочно завершила свою работу.
Обновлено в 12:27
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала кольцо стоимостью 28 млн рублей
Поклонники заметили на руке артистки кольцо. Ювелиры оценили стоимость украшения в 28 млн рублей. Об этом сообщает издание StarHit.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
Аршавин официально развелся с женой
Бывший полузащитник петербургского "Зенита" и экс-капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин официально развелся со своей женой Алисой Казьминой.
Обновлено в 15:22
Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям
Президент России Владимир Путин 3 июля подписал закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети.
Обновлено в 09:13
Технологии
В России разработали новый способ пеленгации
Фазовый способ пеленгации для определения угловых координат источников излучения сигналов разработали специалисты Особого конструкторского бюро Московского энергетического института (ОКБ МЭИ), сообщает 3 июля пресс-служба холдинга «Российские космические системы».
Обновлено в 07:49
Кино
Скончался кинорежиссёр Василий Панин
Обновлено в 09:18
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области выросло до 14
Из-за сильных дождей и подъема воды в реках в Иркутской области затопило 83 населенных пункта в нескольких районах.
Обновлено вчера в 03:03
Происшествия
Проснувшийся в Италии вулкан умертвил туриста
Проснувшийся на итальянском острове Стромболи вулкан убил туриста.
Обновлено в 15:03
Экономика
ЦБ научит россиян бороться с кибермошенниками
ЦБ будет бороться с мошенниками, которые используют социальную инженерию.
Обновлено в 04:21
Авто
Renault представил новое поколение Captur
Компания Renault представила кроссовер Renault Captur второго поколения.
Обновлено в 02:53
Футбол
Карпин — о том, как поднять уровень РПЛ: «Привезите новых Халков за 50-60 млн евро»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, как бороться с падением уровня российской Премьер-лиги.
Обновлено в 15:00
Политика
Кремль засекретил информацию о гибели моряков-подводников
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава государства Владимир Путин был незамедлительно проинформирован о ЧП, возникшем на глубоководном аппарате 1 июля 2019 года.
Обновлено в 14:24
Шоу-бизнес
После заявления в РЖД на Аллу Пугачеву написали заявление в ГИБДД
Выходка Аллы Пугачевой на Рижском вокзале не даю покой неравнодушным гражданам.
Обновлено в 09:07
Экономика
Moody’s снизило прогноз для «Рольфа» из-за уголовного дела основателя
По мнению экспертов Moody's, суммы, фигурирующие в материалах уголовного дела (Петров и другие фигуранты обвиняются в выводе из компании 4 млрд руб.), являются существенными, но не критичными для «Рольфа», в случае если автодилеру придется их возместить: ожидаемый операционный денежный поток «Рольфа» в течение ближайшего года ожидается на уровне 6,9 млрд руб.
Обновлено в 12:26
Здоровье
Для волгоградских врачей устроят курсы профессиональной этики
Медики Волгоградской области посетят специальные курсы профессиональной этики и деонтологии.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Пожар на складе Jim Beam в США уничтожил 45 тыс. бочек бурбона
В результате пожара на складе Jim Beam в Кентукки уничтожено около 45 тыс. бочек с бурбоном (вид виски, производимый в Штатах), сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление материнской компании Beam Suntory.
Обновлено в 15:18
Здоровье
Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью
В английском графстве Суффолк врачи спутали смертельно опасную болезнь пациентки с тонзиллитом, пишет Daily Mail.
Обновлено в 15:13
Политика
В МИДе сочли опасной идею ускоренного принятия Грузии в НАТО
Россия считает опасным продвижение идеи об ускоренном принятии Грузии в НАТО в преддверии саммита Североатлантического альянса в Лондоне в начале декабря текущего года, заявил в среду, 3 июля, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
Обновлено в 15:01
Происшествия
Boeing заплатит $100 млн семьям погибших в двух катастрофах 737 Max
Boeing выделит $100 млн для помощи семьям погибших в авиакатастрофах, произошедших с самолетами модели 737 Max в Индонезии и Эфиопии, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 13:45
Здоровье
На паллиативную помощь в Подмосковье выделят около 280 млн рублей
На круглом столе представители Министерства здравоохранения Московской области, министерства социального развития Подмосковья и другие специалисты обсудили вопросы организации оказания паллиативной помощи в регионе, выплаты по уходу за инвалидами на дому и ряд других вопросов.
Обновлено в 07:33
Футбол
«Атлетико» приобрел Жоау Феликса из «Бенфики» за 126 млн евро
Обновлено в 14:33
Авто
Tesla Model 3 установил новый рекорд на краш-тестах Euro NCAP
Обновлено в 12:56
Армия и оружие
МИД РФ не оставит без ответа обстрел журналистов ВГТРК в Донбассе
Москва не оставит без ответа обстрел журналистов ВГТРК украинскими военными в Донбассе и обратится в международные организации.
Обновлено в 12:40
Космос
Солнечное затмение на фоне урагана сняли из космоса
Earth is breathtaking. pic.twitter.com / U1rnfvczUt — Dakota Smith (@ weatherdak) 2 июля 2019 г. Затмение началось в южной части Тихого океана к востоку от Новой Зеландии, когда Луна переместилась между Землей и Солнцем, полностью блокируя свет последнего в так называемом полном солнечном затмении (напомним, что когда вокруг края Луны выглядывает кольцо Солнца, это "кольцевое" затмение).
Обновлено в 13:14