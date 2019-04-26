Финансы
Банк России определился с курсами доллара и евро на выходныеРосбалт 06:04
Официальный курс доллара США, установленный Центробанком РФ с 27 апреля (на выходные и понедельник, 29 апреля), повышен на 2,5 копейки до 64,7053 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла чуть более 2 копеек, и с завтрашнего дня ее курс составит 72,0882 рубля.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 19:38, Ашберн
Общество
В России утвердили новый порядок профосмотров и диспансеризации
Новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила на совещании в Ростове-на-Дону министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
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Баскетбол
ЦСКА вышел в «Финал четырех» баскетбольной Евролиги
Московский ЦСКА в очередной раз заслужил право сыграть в "Финале четырех" баскетбольной Евролиги.
Обновлено в 16:55
Общество
Где учиться на психолога и стоит ли это делать
Многие открыто говорят о том, что посещают психолога, и этим уже мало кого удивишь.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
Слава пристыдила Собчак за критику Бузовой
Певица выдвинула смелое предположение В новом выпуске своего youtube-шоу Ксения Собчак раскритиковала Ольгу Бузову за выступления в небольших городах и старых ДК.
Обновлено в 07:29
Происшествия
В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»
В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено в 12:56
Футбол
Совет директоров «Спартака» поддержал Кононова
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Обновлено в 15:28
Шоу-бизнес
Зинаида Кириенко рассказала о последних днях жизни Элины Быстрицкой
Зинаида Михайловна подтвердила, что друзья и коллеги Быстрицкой в последние недели ее жизни не могли общаться с ней из-за состояния здоровья артистки.
Обновлено в 11:10
Политика
В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России
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Обновлено в 16:59
Происшествия
В Нигерии похитили двух сотрудников нефтяной компании Shell
Вооруженные похитили двух сотрудников нефтяной компании Shell Petroleum Development Company (SPDC) и убили двух полицейских-сопровождавших на юге Нигерии, сообщает местная газета Nation в пятницу.
Обновлено в 18:57
Автоспорт
Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1»
Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».
Обновлено в 13:02
Происшествия
На Шри-Ланке прогремели три новых взрыва
Три взрыва прогремели в восточной части Шри-Ланки в городе Калмунай, сообщает местное издание News1st со ссылкой на представителя армии.
Обновлено в 11:08
Экономика
У винодельческого завода «Инкерман» появился новый владелец
Владельцем Инкерманского завода марочных вин стал винодел Валерий Захарьин, сообщила РБК исполняющая обязанности директора крымского предприятия Лариса Шимчук, и подтвердил новый собственник.
Обновлено в 15:26
Здоровье
Ученые назвали причины рака легких у некурящих людей
Ученые из Университетского колледжа Лондона провели исследование и назвали причины возникновения рака легких у некурящих людей.
Обновлено в 15:39
Политика
Небензя объяснил Совбезу ООН цель указа по паспортам для жителей ЛДНР
Решение России упростить процедуру выдачи паспортов жителям Донбасса связано прежде всего с желанием помочь людям в сложной ситуации, заявил на Совбезе ООН постпред РФ Василий Небензя, отметив при этом, что Москва берет на себя значительные экономические обязательства.
Обновлено вчера в 20:13
Музыка
Дочь Алсу победила в шоу «Голос. Дети»
За Микеллу Абрамову, наставницей которой была певица Светлана Лобода, проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено в 17:29
Кино
В Google появилась перчатка бесконечности Таноса
В поисковике Google появилась перчатка бесконечности Таноса - героя Marvel из фильма "Мстители: Финал", кликнув на которую можно "уничтожить" половину результатов выдачи.
Обновлено в 04:20
Финансы
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых
В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 07:36
Экономика
ОАЭ подписали сделки с Китаем на $3,4 млрд на форуме «Один пояс, один путь» в Пекине
ОАЭ подписали с Китаем две сделки общей стоимостью 3,4 миллиарда долларов на полях форума "Один пояс, один путь" в Пекине, сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.
Обновлено в 18:49
Политика
Штаб Зеленского допустил роспуск Рады из-за отсутствия коалиции
По словам Разумкова, различные организации обращались к спикеру Рады Андрею Парубию с просьбой предоставить поименный список депутатов, входящих в коалицию, но не получили ответа.
Обновлено в 17:04
Происшествия
Загорелся вагон электрички Царицыно — Серпухов
Один из вагонов электрички, следовавшей из Царицыно в Серпухов, загорелся на площади свыше 70 кв. м. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 17:34
Происшествия
В «Аэрофлоте» прокомментировали ЧП с вылетевшим из Риги самолётом
Представитель пресс-службы авиакомпании «Аэрофлот» прокомментировал ЧП с самолётом, вылетевшим из Риги в Москву.
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес
Внук Спартака Мишулина проиграл суд
Тимур Еремеев спокойно может называть себя его сыном, а вот внук актера Эдуард Сорокин потерпел крах в суде и уже не сможет настаивать на наследстве.
Обновлено в 06:33
Общество
Россельхознадзор объяснил необходимость запрета на ввоз хамона и сыра
Партии могут быть значительными - каждый человек может ввезти до 5 кг каждого вида продукции, то есть один человек может ввозить несколько десятков килограммов разных колбас и сыров.
Обновлено в 07:09
Политика
Российская компания ответила на обвинения в порче нефти
Компания «Самаратранснефть-Терминал» не виновата в загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба», заявил первый заместитель ее генерального директора Антон Томилов.
Обновлено в 14:50
Политика
Путин подписал указ о мерах по ликвидации пожаров в Забайкалье
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий меры по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края.
Обновлено в 16:37
Общество
Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети
В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.
Обновлено в 15:34
Политика
Савченко сравнила тюрьмы России и Украины
Обновлено вчера в 23:33