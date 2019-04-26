Банк России определился с курсами доллара и евро на выходныеРосбалт 06:04

Официальный курс доллара США, установленный Центробанком РФ с 27 апреля (на выходные и понедельник, 29 апреля), повышен на 2,5 копейки до 64,7053 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла чуть более 2 копеек, и с завтрашнего дня ее курс составит 72,0882 рубля.

Банк России определился с курсами доллара и евро на выходные

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