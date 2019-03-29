Финансы
Банк России определился с курсами доллара и евро на выходныеРосбалт вчера в 07:14
Официальный курс доллара США, установленный Центробанком РФ с 30 марта (на выходные и понедельник, 1 апреля), понижен почти на 7 копеек до 64,7347 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла 16,5 копейки, и с завтрашнего дня ее курс составит 72,7230 рубля.
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