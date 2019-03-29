Финансы

Банк России определился с курсами доллара и евро на выходныеРосбалт вчера в 07:14

Официальный курс доллара США, установленный Центробанком РФ с 30 марта (на выходные и понедельник, 1 апреля), понижен почти на 7 копеек до 64,7347 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла 16,5 копейки, и с завтрашнего дня ее курс составит 72,7230 рубля.
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Официальный курс евро снизился до 72,72 рубля

Газета.Ruвчера в 08:48

Банк России определился с курсами доллара и евро на выходные

Росбалтвчера в 07:14

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился до 72,72 рубля

РИА Новостивчера в 06:28

Банк России понизил курсы доллара и евро

News.ruвчера в 06:36

Центробанк понизил курс доллара до 64,73 рубля

Московский Комсомолецвчера в 06:53

ЦБ РФ установил официальные курсы доллара и евро на 30 марта

Интерфаксвчера в 06:18

ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 марта в размере 64,7347 руб

Финмаркетвчера в 05:58
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Экономика

«Транснефть» в 2018 году увеличила чистую прибыль на 17,5%

Прибыль группы «Транснефть» в 2018 году составила 225,4 млрд рублей по международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено вчера в 07:00
Политика

Вучич объяснил, почему Сербия не признает Крым частью России

Президент Сербии Александр Вучич сослался на ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.
Обновлено вчера в 19:50
Кино

Умер актер из «бондианы» и «Звездных войн» Шэйн Риммер

Обновлено вчера в 12:35
Политика

Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год

Президент России Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено вчера в 12:54
Кино

Российский фильм «Спасти Ленинград» покажут в США

Российская военная драма «Спасти Ленинград» выйдет на экраны кинотеатров США и Германии.
Обновлено вчера в 13:30
Политика

Саакашвили объяснил, почему жевал галстук в 2008 году

Обновлено вчера в 19:49
Авто

Chery наладит выпуск кроссоверов на российском заводе «Автотор»

Обновлено вчера в 04:02
Общество

Названы наиболее стабильные сферы труда в России

Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.
Обновлено в 02:03
Политика

Бывшего вице-президента США Байдена обвинили в домогательствах

Бывший член ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила вице-президента времен Барака Обамы Джо Байдена в домогательствах.
Обновлено в 01:10
Теннис

Федерер вышел в рекордный 50-й финал «Мастерса»

Именно во Флориде в 2002 году Федерер впервые в карьере вышел в финал «Мастерса» (проиграл Агасси).
Обновлено в 00:54
Происшествия

Автомобиль вылетел на тротуар на Невском проспекте

В результате аварии погиб один человек. Отмечается, что участниками ДТП стали три авто, одна из машин вылетела на тротуар.
Обновлено в 01:09
Авто

Обновленная Chevrolet Niva получила модную медиасистему с навигацией

GM-АвтоВАЗ представил внедорожник Chevrolet Niva с новой мультимедийной системой.
Обновлено вчера в 05:28
Космос

Ученые: На Марсе существуют подземные источники воды

Обновлено вчера в 03:48
Политика

Медведев прокомментировал дело Абызова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 09:36
Футбол

«Хоффенхайм» разгромно победил «Байер» дома

Немецкий футбольный клуб «Хоффенхайм» нанес поражение с разгромным счетом команде «Байер» в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги.
Обновлено в 00:19
Происшествия

Спортсменка родила ребенка после клинической смерти

Обновлено в 01:19
Общество

Умер бывший главный редактор «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский

Обновлено вчера в 17:32
Политика

Гудков потребовал через суд отменить закон об оскорблении власти

Политик Дмитрий Гудков подал иск в Верховный суд РФ с требованием признать недействующим закон сенатора Андрея Клишас о неуважении к государству.
Обновлено вчера в 08:36
Общество

ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе

Реклама призывает тех, кто знает языки, в частности русский, устроиться на работу в ЦРУ.
Обновлено в 01:53
Хоккей

КХЛ объяснила, почему была засчитана шайба «Салавата» в овертайме

Обновлено вчера в 18:48
Политика

В Словакии начался второй тур президентских выборов

В Словакии начался второй тур президентских выборов, в ходе которых граждане должны будут проголосовать за одного из двух кандидатов: замглавы Еврокомиссии Мароша Шефчовича и адвоката Зузану Чапутову.
Обновлено в 02:14
Космос

В Индии зрители смогут наблюдать за пусками космических ракет

Обновлено в 00:36
Происшествия

При взрыве на фабрике в Китае погибли пять человек

Пять человек погибли и еще трое пострадали в результате взрыва на фабрике на востоке Китая.
Обновлено в 01:33
Политика

В Госдепе назвали целью российских военных в Венесуэле помощь с С-300

Российские военные прилетели в Венесуэлу, чтобы восстановить работу систем ПВО С-300, считает спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
Обновлено вчера в 14:37
Происшествия

После обращения Кадырова виновник смертельного ДТП сдался полиции

Виновник смертельного ДТП в Москве Муслим Джамбеков сдался полиции после обращения главы Чечни Рамзана Кадырова.
Обновлено вчера в 05:21
Происшествия

Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США

Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.
Обновлено вчера в 20:34
Важное за сутки

Назван идеальный способ похудения для диабетиков

Медики из университета Торонто (Канада) заявили, что переход на жидкую пищу помогает диабетикам сбросить примерно 2,4 кг лишнего веса за полгода, а также избавиться от высокого давления и проблем с метаболизмом.
Обновлено вчера в 08:40
Армия и оружие

В Крыму отреагировали на заход в акваторию Черного моря кораблей НАТО

Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала телеканалу RT заход в черноморскую акваторию боевых кораблей НАТО.
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия

Экс-сотрудники ГИБДД Забайкалья осуждены за оформление «конструкторов»

Бывшие сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) Забайкальского края в составе преступной группы получали взятки за оформление документов на машины-конструкторы.
Обновлено вчера в 11:19
Интернет

Google Photos упрощает работу с фотографиями чеков и документов

Компания Google официально сообщила, что соответствующее обновление начало распространяться для всех пользователей Android-устройств.
Обновлено в 02:14
Как работают Яндекс.Новости?
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