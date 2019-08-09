Финансы

Банк России оценил влияние новых санкций на рынок еврооблигацийДеловое.ТВ 09:06

Банк России заверил, что антироссийские санкции США никак не скажутся на рынке облигаций России.
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Банк России оценил влияние новых санкций на рынок еврооблигаций

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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:19, Вашингтон
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