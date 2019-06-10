Финансы
Банк России объявил курсы доллара и евро на 11 июняЭкономика сегодня 07:22
Доллар подешевел на 24,76 копейки – до 64,7919 рубля, согласно официальным курсам валют, установленным Центробанком РФ на вторник, 11 июня. Евро по сравнению с показателем на выходные и понедельник упал на 4,57 копейки – до 73,2148 рубля.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 13:22, Ашберн
Происшествия
Бари Алибасов может потерять способность питаться самостоятельно
Музыкальный продюсер Бари Алибасов, если выйдет из медикаментозного сна, вероятнее всего, не сможет питаться самостоятельно, заявил 10 июня его PR-директор Вадим Горжанкин.
Обновлено в 07:36
Транспорт
Таксисты отказываются брать заказы в центре Москвы
Большое количество запрещающих знаков в центре столицы вынуждает таксистов отказываться от заказов в Центральном административном округе Москвы, передает «Коммерсантъ» слова водителей.
Обновлено в 12:06
Наука
На Кипре археологи обнаружили каменные постройки времен неолита
В поселении расположенном недалеко от Хирокитии, найденом на Кипре еще в 2018 году, обнаружены постройки возрастом около 8,5 тысяч лет.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Начальник отдела, сотрудники которого задержали Голунова: «никаких несостыковок» в деле журналиста нет
Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы полковник Андрей Щиров сказал «Настоящему времени», что «никаких несостыковок» в деле специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова нет.
Обновлено в 12:42
Происшествия
Мосгорсуд отменил арест более 4 млн рублей на счетах Абызова
Московский городской суд отменил решение нижестоящего суда об аресте почти 4,3 млн рублей на счетах бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:15
Происшествия
Один человек пострадал при взрыве газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле
"В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв.м. Выгорели две квартиры", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 11:21
Кино
Глава совета Фонда кино Владимир Толстой оценил сериал «Чернобыль»
Советник президента России по культуре и глава совета Фонда кино Владимир Толстой посмотрел две серии нашумевшего телесериала "Чернобыль" и поделился своими мыслями.
Обновлено в 11:55
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Полковника Захарченко приговорили к 13 годам колонии строгого режима
Пресненский суд Москвы приговорил экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко к 13 годам колонии строгого режима и почти 118 млн рублей штрафа.
Обновлено в 11:20
Авто
Рынок автомобилей с пробегом в мае упал на 12%
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес
Дарья Мороз появилась на открытии «Кинотавра» в прозрачном мини-платье
Дарья Мороз появилась на открытии "Кинотавра" в прозрачном мини-платье Напомним, что Дарья Мороз дважды была замужем.
Обновлено в 03:45
Общество
Филипп Киркоров подал заявление в Главное следственное управление МВД
Филипп Киркоров устал от претензий и подал заявление в Главное следственное управление МВД РФ.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Опубликовано видео столкновения фуры с колонной МЧС под Тулой
В Сети появилось видеозапись ДТП в Тульской области с участием грузовика и машин МЧС.
Обновлено в 09:58
Происшествия
Экс-глава волгоградского СК задержан за покушение на губернатора
Бывшего начальника управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаила Музраева задержали по делу о покушении на губернатора региона, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 11:59
Общество
Федеральные телеканалы вступились за Голунова
Стриженова поддержала его и потребовала объяснений. Скабеева и Попов также вкратце описали ход событий, касающихся ареста Голунова.
Обновлено в 12:53
Общество
Стали известны первые результаты ЕГЭ в Челябинской области
Выпускникам челябинских школ есть чем похвастаться В Челябинской области озвучили первые результаты Единого государственного экзамена.
Обновлено в 11:44
Политика
Москалькова предложила отпустить Голунова под подписку о невыезде
Москалькова отметила, что Голунова было бы разумно перевести с домашнего ареста под подписку о невыезде.
Обновлено в 12:47
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Общество
Число кошек и собак в квартире могут ограничить
Обновлено в 03:42
Спорт
В Ингушетии мальчик отжался 4445 раз и побил прошлый рекорд
Предыдущий рекорд принадлежал Рахиму Куриеву, уроженцу Чечни, который в ноябре прошлого года смог отжаться 4105 раз, на это ему понадобилось два часа и 26 минут.
Обновлено в 11:22
Политика
Лавров обсудил с главой ПАСЕ восстановление прав России в ассамблее
По словам Лаврова, восстановление прав российской делегации «соответствует духу и букве устава СЕ», а также и решениям, принятым на сессии Комитета министров Совета Европы, состоявшейся 17 мая.
Обновлено в 12:56
Происшествия
Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СК
Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова передали из следственных органов ГУ МВД Москвы в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве.
Обновлено в 11:12
Музыка
Балалаечник восхитил Queen, исполнив The Show Must Go On
Житель Перми сумел исполнением музыки восхитить легендарную группу Пермский балалаечник Андрей Киряков попал в официальный Instagram легендарной группы Queen, восхитив ее исполнением песни The Show Must Go On.
Обновлено в 11:02
Политика
Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
Обновлено в 10:12
Происшествия
В Крыму задержаны участники террористической организации
Обновлено в 02:55
Здоровье
В 2018 году в ходе диспансеризации у 199 тысяч россиян обнаружили рак
В 2018 году в ходе диспансеризации населения России было зарегистрировано 199 088 случаев злокачественных новообразований.
Обновлено в 00:00
Политика
Глава белорусского МВД ушел в отставку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял рапорт об отставке министра внутренних дел страны Игоря Шуневича.
Обновлено в 08:24