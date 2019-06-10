Банк России объявил курсы доллара и евро на 11 июняЭкономика сегодня 07:22

Доллар подешевел на 24,76 копейки – до 64,7919 рубля, согласно официальным курсам валют, установленным Центробанком РФ на вторник, 11 июня. Евро по сравнению с показателем на выходные и понедельник упал на 4,57 копейки – до 73,2148 рубля.

Банк России объявил курсы доллара и евро на 11 июня

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