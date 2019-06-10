Финансы
Банк России объявил курсы доллара и евро на 11 июняЭкономика сегодня 07:22
Доллар подешевел на 24,76 копейки – до 64,7919 рубля, согласно официальным курсам валют, установленным Центробанком РФ на вторник, 11 июня. Евро по сравнению с показателем на выходные и понедельник упал на 4,57 копейки – до 73,2148 рубля.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 16:27, Ашберн
Баскетбол
ЦСКА победил «Химки» и стал чемпионом Единой лиги ВТБ
Обновлено в 14:51
Музыка
Макаревич сообщил об отмене концерта «Машины времени» у Кремля
В беседе с РБК Макаревич добавил, что посвященный 50-летию группы концерт состоится 29 июня.
Обновлено вчера в 04:10
Общество
У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке
У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 13:40
Политика
Минюст согласился передать Конгрессу документы расследования Мюллера
Минюст США передаст документы по расследованию Роберта Мюллера, относящиеся к фактам возможного препятствия правосудию со стороны Дональда Трампа, заявил председатель юридического комитета Палаты представителей Конгресса Джерролд Надлер, опубликовав соответствующий пресс-релиз на своем официальном сайте.
Обновлено в 16:00
Происшествия
Генпрокуратура истребовала дело Ивана Голунова для проверки
Ранее сообщалось, что дело передано в столичное управление МВД.
Обновлено в 14:31
Происшествия
Инцидент с Су-30СМ в небе над Севастополем попал на видео
Нештатный инцидент, произошедший с Су-30СМ в небе над территорией Севастополя, показали на размещенном в Twitter видео.
Обновлено в 10:00
Наука
Возможно, люди не предрасположены к тому, чтобы жить после пятидесяти
Хотя впервые было установлено, что ключевые регуляторы долголетия у короткоживущих животных играют центральную роль в молекулярном старении человека, новое исследование показало, что многие малоизученные гены, не кодирующие белок, участвуют в процессе старения человека.
Обновлено в 12:45
Происшествия
В Нью-Йорке вертолет врезался в здание
Обновлено в 14:39
Общество
Филипп Киркоров подал заявление в Главное следственное управление МВД
Филипп Киркоров устал от претензий и подал заявление в Главное следственное управление МВД РФ.
Обновлено в 10:00
Экономика
Всемирный банк назвал риски российской экономики
Согласно докладу Всемирного банка (ВБ), российской экономике угрожает пять факторов. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщается на сайте ВБ.
Обновлено в 01:35
Авто
Вседорожник Genesis GV80 снял часть камуфляжа на тестах
На опытных образцах, проходящих испытания в Европе, становится всё меньше и меньше камуфляжа.
Обновлено в 09:46
Авто
Газонокосилка Honda установила очередной рекорд скорости
Газонокосилка Honda Mean Mower V2 вышла на новый рекорд книги Гиннеса по разгону с места до 100 миль в час (161 километр в час).
Обновлено в 06:50
Происшествия
В Липецке в банк ворвался вооруженный мужчина
В офис одного из банков Липецка ворвался 42-летний мужчина, у которого с собой был предмет, похожий на пистолет.
Обновлено в 16:04
Кино
XXX фестиваль «Кинотавр» начал работу в Сочи
Юбилейный XXX Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» начал работу в Сочи.В главном конкурсе ‒ 15 лент.
Обновлено в 04:09
Футбол
Винисиус при выборе между Роналду и Месси назвал другого футболиста
В прошедшем сезоне полузащитник сыграл за первую команду мадридцев 31 матч. На счету футболиста 3 забитых мяча и 12 результативных передач.
Обновлено в 15:47
Политика
В Киеве прошла акция протеста против снятия блокады с Донбасса
В Киеве у здания администрации президента Украины Владимира Зеленского прошла акция протеста против снятия блокады с Донбасса.
Обновлено в 16:17
Происшествия
Таможня задержала рейсы «Победы» из «Внуково»
Обновлено в 08:39
Футбол
Отец Дзагоева рассказал о возможном переход сына в мексиканский «Тигрес»
Тарел Дзагоев, отец полузащитника московского ЦСКА Алана Дзагоева, прокомментировал информацию о том, что его сын может перейти в мексиканский "Тигрес", сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено в 16:16
Экономика
Пенсионный фонд опробует систему автоматического поиска бедных
В восьми российских регионах протестируют автоматическую технологию, с помощью которой можно будет выявлять граждан, живущих за чертой бедности.
Обновлено в 02:21
Происшествия
Опубликованы фото подозреваемых в убийстве борца в Южном Бутове
Появились фотографии подозреваемых по делу об убийстве мастера спорта по борьбе в парке в Южном Бутове, сообщает НТВ.
Обновлено в 15:15
Политика
ЦИК Казахстана назвал дату инаугурации Токаева
Торжественная церемония вступления Касым-Жомарта Токаева в должность президента Казахстана пройдет 12 июня, сообщает «Интерфакс-Казахстан» со ссылкой на члена ЦИКа Ляззат Сулеймен.
Обновлено в 14:41
Транспорт
Московские таксисты массово отказываются от заказов в центре города
Как сообщается на сайте "Коммерсантъ", водители мотивируют это большим количеством запрещающих знаков.
Обновлено в 14:06
Гаджеты
Huawei нашел российскую замену Android
Производитель смартфонов Huawei, попавший под ограничения со стороны США и потерявший доступ к обновлениям операционной системы (ОС) Android, может найти ей замену в России.
Обновлено в 13:40
Здоровье
При диспансеризации в 2018 году у 200 тысяч граждан обнаружили рак
Во время диспансеризации в 2018 году врачи выявили у 199 тыс. человек злокачественные новообразования (910,3 случая заболеваний на 100 тыс. человек), сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава.
Обновлено в 10:31
Политика
Зеленский придет на заседание КС, посвященное указу о роспуске Рады
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во вторник придет на заседание Конституционного суда (КС), который начнет рассматривать вопрос о законности роспуска Верховной рады.
Обновлено в 10:48
Шоу-бизнес
Беременная Анастасия Решетова пожаловалась на проблемы со здоровьем
Анастасия Решетова, недавно объявившая о беременности, призналась, что страдает от метеозависимости.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
Активисты «Ассоциации народного сопротивления» провели акцию в поддержку Ивана Голунова
АНС стала известна после того, как в мае ее активисты бросили в резиденцию патриарха Кирилла дымовые шашки и развернули на ограде плакат "Извинись за Екатеринбург".
Обновлено в 14:31
Игры
Пользователи «Одноклассников» стали чаще играть со смартфонов
По информации руководства социальной сети "Одноклассники", обнародованной 10 июня, с начала текущего года около 200 миллионов рублей компания выплатила за разработанные мобильные игры, представленные в "ОК".
Обновлено в 13:20
Происшествия
В Москве самолет экстренно прервал взлет из-за неисправности
В одном из аэропортов Москвы экипаж самолета компании S7 экстренно прервал взлет из-за неисправности.
Обновлено в 15:27