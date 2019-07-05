Экономика

Банк России обнаружил новый способ мошенничества через банкоматыРИА Новости 05:31

Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.
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В России появился новый способ мошенничества с помощью банкоматов

Взгляд.ру05:21

Банк России обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы

РИА Новости05:31

В Банке России рассказали о новом виде мошенничества через банкоматы

REGNUM05:24

ЦБ рассказал о новом способе мошенничества через банкоматы

News.ru05:25

Банк России обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы

ПРАЙМ05:08

В России выявлен новый вид мошенничества через банкоматы

RT на русском05:08

Банк России рассказал о новом способе хищения денег из банкоматов

Российская газета04:50
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 05:40, Вашингтон
Происшествия

ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене

«4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 04:10
Общество

Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле

Роскачество напоминает, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, правильное использование детских автокресел может снизить количество смертей на дороге детей в возрасте до 12 лет примерно вдвое, а младенцев – на 70%.
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Происшествия

В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки

По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Похитившую более 20 млн рублей кассиршу из Башкирии задержали в Казани

Сотрудники уголовного розыска задержали кассира из Башкирии, сбежавшую в Казань после кражи более 20 млн рублей из кассы одного из банков города Салавата, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено вчера в 19:03
Футбол

Бывший игрок сборной России перешёл в ереванский «Арарат»

Бывший защитник московского футбольного клуба «Спартак» и сборной России Евгений Макеев продолжит карьеру в ереванском «Арарате».
Обновлено в 05:30
Политика

В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим и полицейским

В России с 1 октября 2019 года оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов повысятся на 4,3%, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.
Обновлено в 04:53
Политика

Путин описал отношения Москвы и Рима итальянской пословицей

Президент Владимир Путин, в четверг посетивший Рим, привел итальянскую пословицу, говоря о российско-итальянских отношениях.
Обновлено в 03:48
Политика

Кудрин назвал Россию отстающей по духовным ценностям

Россия не является мировым лидером в вопросах духовных ценностей и сохранения семейных традиций.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Продюсера фильма «Волк с Уолл-стрит» обвинили в отмывании денег

Обновлено в 02:03
Политика

Родственники офицера ДНР подтвердили его похищение СБУ по делу MH17

Обновлено в 04:17
Гаджеты

В Xiaomi подтвердили новый датчик в основной камере Xiaomi Mi Mix 4

Сегодня директор по новой продукции Xiaomi Ван Тен Томас (Wang Teng Thomas) официально подтвердил данные об использовании новейшего модуля в основной камере.
Обновлено вчера в 10:59
Происшествия

Самолет до Тюмени задержан в Салехарде

Из-за технической неисправности Airbus 320 авиакомпании «Ямал» не смог вовремя вылететь из аэропорта Салехарда в Тюмень.
Обновлено в 04:02
Авто

Garage Italia построила Alfa Romeo Giulia с «фреской» на потолке

Автомобиль получил название La Giulia Veloce Grand Tour, а его главной особенностью стала «фреска» на потолке, выполненная в стиле работ итальянских художников Таддео и Федерико Цуккаро.
Обновлено в 05:30
Политика

Зеленский назначил руководство СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анатолия Дублика и Александра Карпенко заместителями руководителя Службы безопасности Украины (СБУ).
Обновлено в 03:38
Общество

Россиянам упростили оформление наследства

В России c 5 июля упростили порядок нотариального ведения наследственных дел.
Обновлено в 01:00
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Обновлено в 02:31
Политика

Парубий призвал Зеленского подписать закон об импичменте

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий обратился с официальным письмом к президенту страны Владимиру Зеленскому с требованием подписать принятый парламентом закон о полномочиях временной следственной комиссии при подготовке импичмента главы государства.
Обновлено в 03:35
Кино

Disney выбрала на роль Русалочки темнокожую актрису Холли Бэйли

19-летняя Холли Бэйли стала новой Ариэль в игровом ремейке анимационного фильма «Русалочка» 1989 года.
Обновлено 03 июля в 18:10
Общество

Собянин: благоустройство Москвы дает толчок для привлечения инвестиций

Вложения в благоустройство Москвы дают толчок для привлечения инвестиций в город, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на пленарном заседании Московского урбанистического форума.
Обновлено в 05:15
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Путин присвоил звание Героя России четырем погибшим подводникам

Обновлено в 05:15
Происшествия

МВД сообщило о задержании банды подозреваемых киллеров из 90-х

МВД сообщило о задержании шести подозреваемых участников группировки, которая с 1995 по 1999 годы совершила девять заказных убийств ради расширения влияния на предпринимателей Москвы и Читинской области.
Обновлено в 03:18
Авто

Электромобили и самокаты получат звуковое сопровождение с 2020 года

Обновлено вчера в 22:40
Политика

Генпрокуратура Грузии назвала мятежом протесты в Тбилиси

Генпрокуратура Грузии считает попыткой мятежа протесты у здания парламента в Тбилиси, произошедшие 20 июня.
Обновлено вчера в 08:02
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали

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Лолита объявила о расставании с мужем

Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
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Renault Duster в июне стал бестселлером бренда в России

Звание бестселлера марки в России удерживает кроссовер Duster, нашедший за первый месяц лета 3547 покупателей (-11%).
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Вспышка сальмонеллеза произошла в детском лагере в Ленобласти

В Детском оздоровительном лагере «Восход» в деревне Мерёво Лужского района Ленинградской области произошло массовое заболевание сальмонеллёзом.
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В России разработали концепт плацкартного вагона без боковых мест

Компания «Вагонреммаш» разработала концепт нового плацкартного вагона без боковых полок и с более длинными местами.
Обновлено вчера в 12:56
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Дарья Мельникова поделилась редким снимком с мужем

Актриса ответила недоброжелателям. Все отметили, что после рождения второго ребенка Дарья Мельникова сильно изменилась.
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Шоу-бизнес

Карина Мишулина рассказала об обмане Тимура Еремеева

Актер Тимур Еремеев, известный по сериалам «Кухня» и «Отель Элеон», получил еще большую популярность после того, как заявил, что является внебрачным сыном народного артиста Спартака Мишулина.
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