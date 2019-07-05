Экономика
Банк России обнаружил новый способ мошенничества через банкоматыРИА Новости 05:31
Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 05:40, Вашингтон
Происшествия
ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене
«4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 04:10
Общество
Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле
Роскачество напоминает, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, правильное использование детских автокресел может снизить количество смертей на дороге детей в возрасте до 12 лет примерно вдвое, а младенцев – на 70%.
Обновлено в 01:13
Происшествия
В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки
По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Похитившую более 20 млн рублей кассиршу из Башкирии задержали в Казани
Сотрудники уголовного розыска задержали кассира из Башкирии, сбежавшую в Казань после кражи более 20 млн рублей из кассы одного из банков города Салавата, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено вчера в 19:03
Футбол
Бывший игрок сборной России перешёл в ереванский «Арарат»
Бывший защитник московского футбольного клуба «Спартак» и сборной России Евгений Макеев продолжит карьеру в ереванском «Арарате».
Обновлено в 05:30
Политика
В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим и полицейским
В России с 1 октября 2019 года оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов повысятся на 4,3%, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.
Обновлено в 04:53
Политика
Путин описал отношения Москвы и Рима итальянской пословицей
Президент Владимир Путин, в четверг посетивший Рим, привел итальянскую пословицу, говоря о российско-итальянских отношениях.
Обновлено в 03:48
Политика
Кудрин назвал Россию отстающей по духовным ценностям
Россия не является мировым лидером в вопросах духовных ценностей и сохранения семейных традиций.
Обновлено в 03:01
Гаджеты
В Xiaomi подтвердили новый датчик в основной камере Xiaomi Mi Mix 4
Сегодня директор по новой продукции Xiaomi Ван Тен Томас (Wang Teng Thomas) официально подтвердил данные об использовании новейшего модуля в основной камере.
Обновлено вчера в 10:59
Происшествия
Самолет до Тюмени задержан в Салехарде
Из-за технической неисправности Airbus 320 авиакомпании «Ямал» не смог вовремя вылететь из аэропорта Салехарда в Тюмень.
Обновлено в 04:02
Авто
Garage Italia построила Alfa Romeo Giulia с «фреской» на потолке
Автомобиль получил название La Giulia Veloce Grand Tour, а его главной особенностью стала «фреска» на потолке, выполненная в стиле работ итальянских художников Таддео и Федерико Цуккаро.
Обновлено в 05:30
Политика
Зеленский назначил руководство СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анатолия Дублика и Александра Карпенко заместителями руководителя Службы безопасности Украины (СБУ).
Обновлено в 03:38
Общество
Россиянам упростили оформление наследства
В России c 5 июля упростили порядок нотариального ведения наследственных дел.
Обновлено в 01:00
Политика
Парубий призвал Зеленского подписать закон об импичменте
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий обратился с официальным письмом к президенту страны Владимиру Зеленскому с требованием подписать принятый парламентом закон о полномочиях временной следственной комиссии при подготовке импичмента главы государства.
Обновлено в 03:35
Кино
Disney выбрала на роль Русалочки темнокожую актрису Холли Бэйли
19-летняя Холли Бэйли стала новой Ариэль в игровом ремейке анимационного фильма «Русалочка» 1989 года.
Обновлено 03 июля в 18:10
Общество
Собянин: благоустройство Москвы дает толчок для привлечения инвестиций
Вложения в благоустройство Москвы дают толчок для привлечения инвестиций в город, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на пленарном заседании Московского урбанистического форума.
Обновлено в 05:15
Происшествия
МВД сообщило о задержании банды подозреваемых киллеров из 90-х
МВД сообщило о задержании шести подозреваемых участников группировки, которая с 1995 по 1999 годы совершила девять заказных убийств ради расширения влияния на предпринимателей Москвы и Читинской области.
Обновлено в 03:18
Авто
Электромобили и самокаты получат звуковое сопровождение с 2020 года
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Генпрокуратура Грузии назвала мятежом протесты в Тбилиси
Генпрокуратура Грузии считает попыткой мятежа протесты у здания парламента в Тбилиси, произошедшие 20 июня.
Обновлено вчера в 08:02
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Обновлено вчера в 22:27
Шоу-бизнес
Лолита объявила о расставании с мужем
Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено вчера в 10:35
Авто
Renault Duster в июне стал бестселлером бренда в России
Звание бестселлера марки в России удерживает кроссовер Duster, нашедший за первый месяц лета 3547 покупателей (-11%).
Обновлено в 03:52
Происшествия
Вспышка сальмонеллеза произошла в детском лагере в Ленобласти
В Детском оздоровительном лагере «Восход» в деревне Мерёво Лужского района Ленинградской области произошло массовое заболевание сальмонеллёзом.
Обновлено в 05:28
Общество
В России разработали концепт плацкартного вагона без боковых мест
Компания «Вагонреммаш» разработала концепт нового плацкартного вагона без боковых полок и с более длинными местами.
Обновлено вчера в 12:56
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова поделилась редким снимком с мужем
Актриса ответила недоброжелателям. Все отметили, что после рождения второго ребенка Дарья Мельникова сильно изменилась.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Карина Мишулина рассказала об обмане Тимура Еремеева
Актер Тимур Еремеев, известный по сериалам «Кухня» и «Отель Элеон», получил еще большую популярность после того, как заявил, что является внебрачным сыном народного артиста Спартака Мишулина.
Обновлено в 04:10