Происшествия
Центробанк обнаружил мошеннический сайт, который маскировался под Интернет-приемную регулятора. Об этом сообщает Банк России на своей странице в Facebook. Уточняется, что портал мошенников был найден на прошлой неделе.
Российская газетавчера в 23:45
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 00:59, Ашберн
Происшествия
Судье по делу Кокорина и Мамаева поступили угрозы убийства
Обновлено вчера в 13:19
Происшествия
На Камчатке наказали сравнившую пенсионера с животным чиновницу
На Камчатке сотрудницу подведомственного региональному минфину учреждения, которая сравнила пришедшего к зданию правительства вооруженного пенсионера с животным, привлекли к дисциплинарной ответственности.
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Удмуртии
Четыре человека стали жертвами пожара в городе Сарапул в Удмуртии. По данным телеканала РЕН ТВ, возгорание произошло в одном из бараков.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
На Урале умерла пенсионерка, обварившаяся кипятком из-за прорыва трубы
Пожилая жительница Екатеринбурга, которая обварилась в кипятке из-за прорыва трубы на Уралмаше, скончалась.
Обновлено вчера в 01:51
Происшествия
В США зафиксировали рекорд смертности от огнестрельного оружия
С учетом изменения численности населения, в 2017 году на каждые 100 тысяч человек приходилось 12 смертей от огнестрельного оружия, тогда как в 2016 — 11,8. Этот показатель стал самым высоким с середины 1990-х годов.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
Основатель рыболовной компании «Акрос» найден мертвым
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия
Угонщикам иномарок помогали сотрудники Госавтоинспекции
Участники этнической преступной группировки мошенническим путем похитили 17 престижных иномарок из автосалонов, сообщила «Ленте.ру» Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации.
Обновлено в 00:48
Происшествия
В Бразилии сильный пожар оставил без жилья 2,5 тысячи человек
В результате без крова остались 2,5 тысячи местных жителей. Причины возгорания пока не установлены, пишет ТАСС, ссылаясь на телеканал Globo.
Обновлено вчера в 18:48
Происшествия
Под Тюменью произошло ДТП с автобусом, есть жертвы
В Тюменской области в результате ДТП с участием автобуса погиб один человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:23
Происшествия
Водитель автобуса потерял сознание и врезался в дерево в Выксе
Водитель стал терять сознание, но сумел направить автобус на обочину, где и произошло столкновение с деревом.
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия
Убийство в подмосковном магазине из-за места в очереди попало на видео
В одном из подмосковных магазинов мужчину убили за то, что он не уступил другому покупателю место в очереди.
Обновлено вчера в 09:44
Происшествия
Дед Мороз умер на детском утреннике в Кемерове
Обновлено вчера в 09:02
Происшествия
В Литве задержан историк Валерий Иванов, причины задержания неизвестны
Посольство России в Литве выясняет причины задержания в Вильнюсе историка Валерия Иванова.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Сухогруз «Кузьма Минин» сел на мель при подъеме якоря
Инцидент с российским судном "Кузьма Минин", севшем на мель у берегов Великобритании, произошел в месте стоянки при попытке сняться с якоря.
Обновлено вчера в 06:43
Происшествия
Румынская певица погибла при падении машины в Дунай
Певица и автор песен Анка Поп скончалась в возрасте 34 лет в результате аварии. Ее автомобиль упал в реку Дунай на юго-западе Румынии.
Обновлено вчера в 16:19