Финансы
Банк России незначительно понизил официальные курсы доллара и евроРосбалт 06:36
Центробанк РФ понизил с 9 апреля официальный курс доллара США почти на 6 копеек до 65,3498 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла почти 8 копеек, и с завтрашнего дня ее курс составит 73,3617 рубля.
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Экономика
Новые налоги для водителей принудят их отказываться от автомобилей
Возможное появление нового налога — огромная нагрузка, которая может вынудить водителей отказываться от автомобилей.
Обновлено вчера в 18:45
Наука
Ученые выяснили, чем опасен отказ от секса
Как сообщаетТоDау News Ufa, американские исследователи заявили, что им удалось доказать опасность полного отказа от секса.
Обновлено вчера в 12:00
Общество
В России может быть введен налог на весельные лодки
Госдума приняла во втором чтении поправку в Налоговый кодекс об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил из перечня необлагаемых налогом транспортных средств.
Обновлено 06 апреля в 05:44
Транспорт
Нарушителей ПДД вычислят по радарам военных
В России водителей начнут штрафовать по данным радаров и регистраторов Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено в 03:50
Армия и оружие
Генерал-майор ЦВО сравнил екатеринбургские дороги с сирийскими
Заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Евгений Поплавский ответил на обвинение властей Екатеринбурга в порче техникой дорог и площадей.
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес
Появились фото Эмилии Кларк из больницы после инсульта
В Сети опубликованы фото Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, королевой Миэрина, королевой андалов, ройнар и первых людей, кхалиси Дотракийского моря, разбивающей оковы, и матерью драконов, известной также как Эмилия Кларк, сделанные в 2011 году после перенесённого ею тяжёлого инсульта.
Обновлено в 13:11
Общество
В Японии провели перепись девственников
Обновлено в 16:50
Происшествия
Макгрегор подрался в баре в Ирландии
Полиция Ирландии расследует очередной инцидент с участием бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, который, по информации Irish Mirror, напал на человека в пабе.
Обновлено в 12:26
Армия и оружие
В США оценили предложение о модернизации «Акул» в носители «Калибров»
В Соединенных Штатах вполне серьезно отнеслись к ранее озвученной идее переоборудования российских гигантских субмарин типа "Акула" в носители крылатых ракет, передает "Российская газета" со ссылкой на американское издание Military Watch Magazine.
Обновлено в 11:05
Футбол
Пеле выписали из парижской больницы
Легенду сборной Бразилии Пеле выписали из больницы, сообщает Globo.
Обновлено в 20:49
Экономика
Нефтяники пожаловались Медведеву на ограничения по старым трубам
Запрет на использование бывших в употреблении труб, введенный Росприроднадзором, ведет к большим дополнительным расходам и грозит повышением аварийности, заявляют нефтяники, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 22:04
Общество
Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда
Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено в 21:53
Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля
Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено в 06:58
Политика
Порошенко рассказал, когда жена видела его пьяным
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что жена видела его пьяным только до свадьбы.
Обновлено в 16:46
Политика
США предложили ввести новые пошлины на ряд товаров из Евросоюза
США рассматривают возможность введения новых пошлин на товары из Евросоюза в качестве ответной меры на субсидирование ЕС своей авиапромышленности.
Обновлено в 21:21
Общество
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
Политика
В США суд запретил высылать в Мексику беженцев из третьих стран
Суд в Калифорнии заблокировал исполнение указа президента США Дональда Трампа, предписывающего возвращать обратно в Мексику незаконно перешедших границу беженцев из третьих стран.
Обновлено в 20:30
Гаджеты
В третьем квартале 2019 года выйдет игровой смартфон ASUS ROG
Оригинальная версия ROG Phone была представлена еще летом 2018 года в рамках выставки Computex 2018.
Обновлено в 04:07
Общество
Число браков в России опустилось до минимума с начала века
Коэффициент брачности (число зарегистрированных браков на 1 тыс. человек населения) составил 6,2 в прошлом году, тогда как в 2017-м показатель составлял 7,2. Этот коэффициент (как и абсолютное количество браков) опустился до минимального значения с 2000 года, когда показатель составлял те же 6,2.
Обновлено в 12:57
Политика
Порошенко заявил о важности закона об импичменте
Украине нужен закон об импичменте, убежден действующий украинский президент Петр Порошенко, заявивший об этом в эфире телеканала ICTV.
Обновлено в 19:47
Космос
Ученые предложили исследовать фекалии астронавтов на Луне
Известный американский астронавт Базз Олдрин, второй человек, ступивший в 1969 году на поверхность Луны, отреагировал на необычный призыв - вернуть с поверхности спутника фекалии, оставленные там участниками американских экспедиций.
Обновлено в 12:44
Политика
Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ
Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.
Обновлено в 13:57
Армия и оружие
Россия изготовила второй полковой комплект С-400 для Китая
Российские оборонно-промышленные предприятия изготовили для Китая второй полковой комплект зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.
Обновлено в 21:11
Шоу-бизнес
Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем
Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
Обновлено в 11:27
Экономика
Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна сейчас "зажата долгом".
Обновлено в 16:30
Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»
«Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.
Обновлено в 09:28