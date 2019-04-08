Финансы
Банк России незначительно понизил официальные курсы доллара и евроРосбалт 06:36
Центробанк РФ понизил с 9 апреля официальный курс доллара США почти на 6 копеек до 65,3498 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла почти 8 копеек, и с завтрашнего дня ее курс составит 73,3617 рубля.
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Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля
Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
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В Москве и Московской области 8 апреля с 9.00 из-за сильного ветра синоптики объявили желтый уровень погодной опасности.
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Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине
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Экс-наставник столичной команды отметил, что дал согласие на покупку бразильского нападающего за €8 млн и был расстроен тем, что в итоге трансфер обошелся "Спартаку" в два раза больше.
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Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в рамках «круглого стола» в нижней палате парламента Смолин назвал шесть причин бедности жителей страны, о которых ранее затруднилась сказать вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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В Доме кино простились с Алексеем Булдаковым
Церемония прощания с народным артистом России Алексеем Булдаковым прошла в понедельник в столичном Доме кино.
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Губернатор прокомментировал акцию протеста в Архангельске
Обновлено в 05:34
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Панюков: «Урал» не та команда, которая должна играть в стыках
Нападающий «Урала» Андрей Панюков поделился мнением о домашнем матче 22-го тура РПЛ с «Енисеем» (3:2), в котором он забил победный гол и сделал голевую передачу.
Обновлено в 03:26
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Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей
Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
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Словенский вратарь «Атлетико» Ян Облак не намерен покидать мадридский клуб в летнее трансферное окно, несмотря на интерес со стороны «Манчестер Юнайтед».
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Нападающий ПСЖ отметился невероятным промахом в матче со «Страсбургом»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПСЖ сыграл вничью со «Страсбургом» в матче 31-го тура чемпионата Франции со счётом 2:2. Шупо-Мотинг всё-таки отметился забитым голом.
Обновлено в 07:59
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Собянин пообещал Москве высокий уровень инфекционной помощи
Москва получит одну из самых современных в мире систем инфекционной помощи.
Обновлено в 07:07
Политика
Германия убеждает ПАСЕ отменить санкции против России
Германия и раньше не скрывала своего отношения к санкциям против России, а накануне сессии это превратилось в настоящую целенаправленную кампанию.
Обновлено в 04:56
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Дизельный Audi A8 получил рублевый ценник
Компания «Audi Россия» открыла приема заказов на дизельную версию седана Audi A8. В салонах машины появятся уже в июне текущего года.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Следствие считает, что свидетелей по делу Арашуковых могут убить
Следствие считает, что жизни свидетелей по делу о создании организованного преступного сообщества фигурантом, которого является сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, под угрозой.
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Общество
В Краснодаре неизвестные выбросили под мост гору новой обуви
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Косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустят на волю
Судьба косатк и белух, которые содержатся в так называемой «китовой тюрьме» в бухте Средняя в Приморском крае решена.
Обновлено в 04:46
Происшествия
В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком
В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.
Обновлено в 00:26
Политика
В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана начались в Кремле в рамках восьмого заседания российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.
Обновлено в 07:03
Происшествия
28-летний гольфист скончался в отеле во время турнира в Китае
Как сообщает официальный сайт серии, в одном из отелей Саньи скончался 28-летний гольфист из Малайзии Арье Ираван.
Обновлено в 05:12
Политика
В Раде объявили о создании депутатского объединения «За Зеленского»
Внефракционный депутат Верховной рады Виталий Куприй сообщил о создании в парламенте Украины депутатского объединения "За Зеленского".
Обновлено в 05:12