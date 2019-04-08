Финансы

Банк России незначительно понизил официальные курсы доллара и евроРосбалт вчера в 06:36

Центробанк РФ понизил с 9 апреля официальный курс доллара США почти на 6 копеек до 65,3498 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла почти 8 копеек, и с завтрашнего дня ее курс составит 73,3617 рубля.
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Официальные курсы ЦБ России на 09.04.19

Коммерсантъвчера в 17:58

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:02

Официальные курсы евро и доллара на вторник снизились

Газета.Ruвчера в 06:38

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.рувчера в 03:13

Официальный курс евро снизился до 73,36 рубля

РИА Новостивчера в 06:12

Курсы валют ЦБ РФ на 8 апреля: 65,3498 руб/доллар США и 73,3617 руб/евро

SIA.ruвчера в 07:00

ЦБ РФ установил курс евро с 9 апреля в размере 73,3617 руб

Финмаркетвчера в 05:41
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Общество

Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда

Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено вчера в 21:53
Кино

Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено вчера в 08:59
Политика

Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко

Жена действующего украинского лидера Петра Порошенко Марина родилась вовсе не в Киеве, как гласит официальная информация на сайте президента Украины.
Обновлено вчера в 05:32
Происшествия

Стала известна причина пожара на стройке конгресс-холла в Челябинске

Стала известна возможная причина пожара на стройке конгресс-холла в Челябинске.
Обновлено вчера в 08:03
Энергетика

Нефтяники пожаловались Медведеву на ограничения по старым трубам

Запрет на использование бывших в употреблении труб, введенный Росприроднадзором, ведет к большим дополнительным расходам и грозит повышением аварийности, заявляют нефтяники, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:04
Здоровье

Российские регионы отказались закупать лекарства для больных ВИЧ

За год выросло число регионов, не участвовавших в закупках лекарств для лечения больных ВИЧ. Если в 2017 году их был 21, то в 2018 – уже 35.
Обновлено вчера в 08:11
Здоровье

Минздрав назвал регионы России, где дети чаще болеют раком

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на news.vse42.ru, в эти регионах отмечена заболеваемость 20 человек на 100 тыс. детей.
Обновлено вчера в 15:58
Происшествия

Жительница Приамурья покормила медведя с рук и попала в больницу

На одной из баз отдыха Благовещенска женщина 1991 года рождения попыталась покормить медведя с рук через прутья металлической клетки, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по Амурской области.
Обновлено вчера в 23:31
Политика

Британский парламент одобрил отсрочку Brexit

Палата лордов парламента Великобритании одобрила законопроект об отсрочке даты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
Обновлено вчера в 17:54
Общество

Жители Архангельска вышли на протест против мусора из Москвы

В Архангельске проходит самый массовый — жители города вышли на улицы протестовать против строительства мусорного полигона в Шиесе, куда, по данным СМИ, будут свозить отходы из Москвы.
Обновлено 07 апреля в 07:56
Кино

В США скончался актер Сеймур Кэссел

По словам сына актера Мэтта Кэссела, его отец ушел из жизни в воскресенье из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия

Макгрегор подрался в баре в Ирландии

Обновлено вчера в 12:26
Происшествия

Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов

В пятницу, 5 апреля, суд на два месяца арестовал гендиректора АО «Вагонная ремонтная компания-2» Антона Самойлова, сообщили РБК два собеседника в правоохранительных органах.
Обновлено вчера в 10:19
Финансы

Золотовалютные резервы России побили пятилетний рекорд

Золотовалютные резервы России составили 487,8 миллиарда долларов, следует из опубликованных на сайте Центробанка данных.
Обновлено вчера в 15:00
Политика

В конгрессе США заявили об «усталости» от антироссийских санкций

Американский конгресс постепенно теряет интерес к новым санкциям против России, сообщает агентство Блумберг, ссылаясь на слова сенатора от Республиканской партии Марко Рубио.
Обновлено вчера в 07:29
Политика

Выход России из Совета Европы назвали потрясением для Европы

Выход России из Совета Европы может стать потрясением для Европы, сообщил глава организации Турбьерн Ягланд.
Обновлено вчера в 01:43
Политика

Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ

Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.
Обновлено вчера в 13:57
Политика

Глава ДНР заявил, что Донбасс идет к «полноправному членству» в России

Глава ДНР Денис Пушилин в интервью телеканалу "Юнион" заявил, что главная цель Донбасса заключается в "возвращении на Родину полноправным членом".
Обновлено вчера в 21:26
Армия и оружие

Появилось видео воздушной атаки на аэропорт Триполи

Обновлено вчера в 15:36
Общество

В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено вчера в 04:44
Шоу-бизнес

14-летняя дочь Моники Беллуччи впервые снялась в рекламе

14-летняя Дева Кассель впервые снялась в рекламном ролике. Съемки проходили в Италии в коммуне Равелло.
Обновлено вчера в 18:57
Общество

Звезда «Отчаянных домохозяек» признала вину в даче взяток

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Фелисити Хаффмен признала свою в вину в заговоре с целью дачи взятки, которая якобы должна была гарантировать поступление ее детей в престижные высшие учебные заведения, входящие в так называемую Лигу плюща.
Обновлено вчера в 16:03
Армия и оружие

В России завершили изготовление второго комплекта С-400 для Китая

Предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ завершили изготовление второго полкового комплекта зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф», предназначенных для экспорта в Китай.
Обновлено вчера в 23:28
Политика

Порошенко назвал себя русскоязычным человеком

Президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил, что он является русскоязычным человеком, который может свободно пользоваться этим языком.
Обновлено вчера в 17:55
Экономика

Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна сейчас "зажата долгом".
Обновлено вчера в 16:30
Шоу-бизнес

Главный диктор СССР Татьяна Судец рассказала об убийстве сына

Главный диктор СССР, ведущая программ «Время», «Голубой огонек», «Спокойной ночи, малыши!» и «Песня года» Татьяна Судец в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» рассказала об убийстве сына.
Обновлено вчера в 18:59
Политика

Путин поговорит с лидерами стран Скандинавии

Владимир Путин встретится с лидерами стран Скандинавии на Арктическом форуме в Санкт-Петербурге, сообщили в Кремле 8 апреля.
Обновлено вчера в 22:18
Общество

Мединский положительно воспринял освобождение Серебренникова

Решение Московского городского суда об освобождении режиссёра Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста принято правильно, сообщил журналистам российский министр культуры Владимир Мединский.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тысяч рублей

Обновлено 07 апреля в 17:14
Наука

Содержащийся в перце капсаицин может замедлять развитие рака легких

Во время экспериментов с генетически модифицированными мышами - носителями клеток рака легких, ученые использовали капсаицин, содержащийся в различных видах стручкового перца.
Обновлено 07 апреля в 15:27
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