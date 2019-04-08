Финансы
Банк России незначительно понизил официальные курсы доллара и евроРосбалт 06:36
Центробанк РФ понизил с 9 апреля официальный курс доллара США почти на 6 копеек до 65,3498 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла почти 8 копеек, и с завтрашнего дня ее курс составит 73,3617 рубля.
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Армия и оружие
Армия Хафтара покинула аэропорт Триполи
Обновлено в 06:29
Авто
В Майами ВАЗ-2102 выставили на продажу за $8000
Житель Майами решил произвести переделку модели Lada-1200, которую мы знаем как ВАЗ-2102.
Обновлено вчера в 03:44
Футбол
«Челси» отказался отпустить Азара в «Реал» за £85 млн
Ранее сообщалось, что Азар отказался продлить контракт с «Челси» и заявил о желании перейти в «Реал».
Обновлено в 04:44
Политика
Эрдоган заявил о суверенном праве Турции покупать С-400 у России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что никто не вправе требовать от Турции отказаться от приобретения у России противоракетных комплексов С-400.
Обновлено в 13:28
Политика
В ПАСЕ собирается пророссийская коалиция
Отмечается, что в пророссийской деятельности участвуют представители обоих ключевых сил правительственной коалиции – ХДС/ХСС и социал-демократы.
Обновлено в 11:57
Армия и оружие
На видео попал танк Т-80, стреляющий дровами
Танк Т-80 на 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом произвел выстрел поленом.
Обновлено в 04:39
Экономика
Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов
Российские банки с января по март включительно намного чаще отказывали клиентам в выдаче кредитов, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
Обновлено в 09:30
Энергетика
Сечин предложил свой вариант регулирования рынка топлива
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что решение о продлении на три месяца соглашения по сдерживанию цен на моторное топливо не обсуждалось с нефтяными компаниями.
Обновлено в 05:02
Общество
Мединский прокомментировал изменение меры пресечения Серебренникову
Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал решение Московского городского суда об изменении меры пресечения режиссёру Кириллу Серебренникову на подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Обновлено в 14:06
Политика
После декоммунизации Украина начинает процесс деколонизации
За декоммунизацией на Украине готовится деколонизация.
Обновлено в 11:02
Армия и оружие
Первые истребители Су-57 может получить авиационный полк в ЮВО
Истребители пятого поколения Су-57 может первым получить один из авиационных полков Южного военного округа.
Обновлено в 06:55
Экономика
Автомобилистов обяжут платить два новых налога
Чиновники придумали два новых налога для водителей: экологический и утилизационный сбор.
Обновлено в 08:05
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Помогавший клоунам пенсионер умер на арене цирка в Оренбурге
В Оренбурге во время циркового представления скончался 67-летний пенсионер, которого вызвали на арену для помощи клоунам.
Обновлено в 08:45
Происшествия
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес
Дочь Владимира Винокура подала на развод
Дочь народного артиста РСФСР Владимира Винокура, солистка балетной труппы Большого театра Анастасия Винокур подала документы на развод.
Обновлено в 11:14
Политика
В штабе Порошенко подтвердили его дебаты с Зеленским 19 апреля
Президент Украины Петр Порошенко придет на дебаты с лидером первого тура выборов Владимиром Зеленским 19 апреля.
Обновлено в 11:54
Наука
Глубокая стимуляция внутренней капсулы улучшила когнитивный контроль
Когнитивный контроль, который нарушается при депрессии и обсессивно-компульсивном расстройстве, можно улучшить с помощью глубокой стимуляции внутренней капсулы — участка среднего мозга.
Обновлено в 08:34
Происшествия
Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей
Обновлено в 08:24
Общество
Минфин поддержал обнуление НДС на рейсы в обход Москвы
Исключение по-прежнему составили маршруты до или из Крыма, Севастополя, Калининградской области и Дальневосточного федерального округа: на них останется НДС 0%. Такая же нулевая ставка будет и у полетов в обход Москвы, говорится в документе Минфина.
Обновлено в 12:02
Политика
Зеленский попросил МВД Украины приставить к нему охрану
Советник главы Министерства внутренних дел Украины Иван Варченко сообщил сегодня, 8 апреля о том, что Владимир Зеленский попросил приставить к нему охрану.
Обновлено в 09:15
Футбол
Защита Мамаева обжаловала продление ареста футболиста
Обновлено в 08:00
Интернет
Microsoft выпустила свой браузер на технологиях Chrome
Браузер Microsoft Edge с "начинкой" от Chrome: первые скриншоты читайте также В конце прошлого года Microsoft признала, что программная начинка Edge проиграла конкуренцию Chromium, которую та безуспешно пыталась вытеснить.
Обновлено в 14:03
Происшествия
Макгрегор подрался в ирландском баре
Обновлено в 14:01
Политика
Президент Финляндии поехал на встречу с Путиным на поезде
Обновлено в 11:00
Общество
ВЦИОМ: 63% россиян собираются провести майские праздники дома
Социологи ВЦИОМ выяснили, что 63% граждан России намерены остаться на майские праздники дома.
Обновлено в 08:43
Общество
Норму учебной нагрузки для школьников решили ввести в России
Чтобы исправить ситуацию, в ОНФ предложили разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки.
Обновлено в 02:44
Армия и оружие
Черноморский флот наблюдает за учениями НАТО
Российские ударные корабли Черноморского флота со стороны наблюдают за ходом учений НАТО в Черном море.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Титов посетит основателя Baring Vostok Калви в СИЗО
"Девятого апреля Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов посетит в следственном изоляторе №1 арестованного главу инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви", - говорится в сообщении.
Обновлено в 08:16