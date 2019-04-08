Финансы

Банк России незначительно понизил официальные курсы доллара и евроРосбалт 06:36

Центробанк РФ понизил с 9 апреля официальный курс доллара США почти на 6 копеек до 65,3498 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла почти 8 копеек, и с завтрашнего дня ее курс составит 73,3617 рубля.
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Официальные курсы евро и доллара на вторник снизились

Газета.Ru06:38

Официальный курс евро снизился до 73,36 рубля

РИА Новости06:12

Центробанк РФ установил курсы доллара и евро на 6 апреля

Аргументы и Факты05 апреля в 08:57

Официальный курс доллара США снизился на 5 коп., евро — на 7 коп

Urbc.Ru05:53

ЦБ РФ установил курс евро с 9 апреля в размере 73,3617 руб

Финмаркет05:41

Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 9 апреля

Интерфакс05:46

Официальные курсы ЦБ России на 05.04.19

Коммерсантъ04 апреля в 18:40
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Армия Хафтара покинула аэропорт Триполи

Обновлено в 06:29
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Отмечается, что в пророссийской деятельности участвуют представители обоих ключевых сил правительственной коалиции – ХДС/ХСС и социал-демократы.
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«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» и вышел в финал Кубка Гагарина

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На видео попал танк Т-80, стреляющий дровами

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Обновлено в 09:30
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Сечин предложил свой вариант регулирования рынка топлива

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Обновлено в 05:02
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Мединский прокомментировал изменение меры пресечения Серебренникову

Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал решение Московского городского суда об изменении меры пресечения режиссёру Кириллу Серебренникову на подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Обновлено в 14:06
Политика

После декоммунизации Украина начинает процесс деколонизации

За декоммунизацией на Украине готовится деколонизация.
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Армия и оружие

Первые истребители Су-57 может получить авиационный полк в ЮВО

Истребители пятого поколения Су-57 может первым получить один из авиационных полков Южного военного округа.
Обновлено в 06:55
Экономика

Автомобилистов обяжут платить два новых налога

Чиновники придумали два новых налога для водителей: экологический и утилизационный сбор.
Обновлено в 08:05
Кино

Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Происшествия

Помогавший клоунам пенсионер умер на арене цирка в Оренбурге

В Оренбурге во время циркового представления скончался 67-летний пенсионер, которого вызвали на арену для помощи клоунам.
Обновлено в 08:45
Происшествия

В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес

Дочь Владимира Винокура подала на развод

Дочь народного артиста РСФСР Владимира Винокура, солистка балетной труппы Большого театра Анастасия Винокур подала документы на развод.
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Политика

В штабе Порошенко подтвердили его дебаты с Зеленским 19 апреля

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Глубокая стимуляция внутренней капсулы улучшила когнитивный контроль

Когнитивный контроль, который нарушается при депрессии и обсессивно-компульсивном расстройстве, можно улучшить с помощью глубокой стимуляции внутренней капсулы — участка среднего мозга.
Обновлено в 08:34
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Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей

Обновлено в 08:24
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Исключение по-прежнему составили маршруты до или из Крыма, Севастополя, Калининградской области и Дальневосточного федерального округа: на них останется НДС 0%. Такая же нулевая ставка будет и у полетов в обход Москвы, говорится в документе Минфина.
Обновлено в 12:02
Политика

Зеленский попросил МВД Украины приставить к нему охрану

Советник главы Министерства внутренних дел Украины Иван Варченко сообщил сегодня, 8 апреля о том, что Владимир Зеленский попросил приставить к нему охрану.
Обновлено в 09:15
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Защита Мамаева обжаловала продление ареста футболиста

Обновлено в 08:00
Интернет

Microsoft выпустила свой браузер на технологиях Chrome

Браузер Microsoft Edge с "начинкой" от Chrome: первые скриншоты читайте также В конце прошлого года Microsoft признала, что программная начинка Edge проиграла конкуренцию Chromium, которую та безуспешно пыталась вытеснить.
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Макгрегор подрался в ирландском баре

Обновлено в 14:01
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Президент Финляндии поехал на встречу с Путиным на поезде

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Социологи ВЦИОМ выяснили, что 63% граждан России намерены остаться на майские праздники дома.
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Общество

Норму учебной нагрузки для школьников решили ввести в России

Чтобы исправить ситуацию, в ОНФ предложили разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки.
Обновлено в 02:44
Армия и оружие

Черноморский флот наблюдает за учениями НАТО

Российские ударные корабли Черноморского флота со стороны наблюдают за ходом учений НАТО в Черном море.
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Происшествия

Титов посетит основателя Baring Vostok Калви в СИЗО

"Девятого апреля Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов посетит в следственном изоляторе №1 арестованного главу инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви", - говорится в сообщении.
Обновлено в 08:16
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