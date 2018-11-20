Летом текущего года Банк России решил увеличить коэффициент риска по необеспеченным кредитам на потребительские нужды, которые будут выданы после 1 сентября. В частности, регулятор повысил коэффициент для того, чтобы сократить бурный рост такого рода займов.

Финансы Финансы Рынок акций РФ слабо растет вслед за нефтью и рублем Российский рынок акций в понедельник слабо растет по основным индексам вслед за нефтью и рублем.

Финансы Финансы ЦБ в декабре решит как возобновить покупку валюты на рынке ЦБ РФ в декабре оценит возможность возобновления покупок на валюты на внутреннем рынке, заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева на Финансовом форуме России.

Финансы Финансы Банк «ФК Открытие» получил прибыль по МСФО за 9 месяцев Банк "ФК Открытие", который попал под санацию через ФКБС, за 9 месяцев текущего года получил чистую прибыль по МСФО в размере 30,8 млрд руб. против убытка в 157,9 млрд руб. годом ранее, сообщается в отчетности кредитной организации.

Финансы Финансы Эксперт: У рубля есть все шансы «отодвинуть» доллар По итогам минувшей недели пара USD/RUB просела до 65,98 рублей, потеряв в весе более 3%. Доллар США, не взирая на слабость нефтяного рынка, не смог продолжить свой рост, а новости об отсрочке санкций стали основными катализаторами покупок рубля.

Финансы Финансы Казахстанские компании переводят свои депозиты в зарубежные банки Экспортно-ориентированные компании Казахстана переводят свои валютные депозиты за рубеж из-за низкой ставки Национального банка по долларовым депозитам, заявила председатель правления Народного банка Казахстана Умут Шаяхметрова, сообщает 20 ноября агентство «КазТАГ».

Финансы Финансы Goldman Sachs прогнозирует падение доллара в 2019 году Goldman Sachs прогнозирует падение доллара на фоне замедления роста в США в 2019 году.

Финансы Финансы Если это случится, то курс доллара рухнет на 30% Во вчерашнем интервью Bloomberg TV эксперт сообщил, что дальнейший рост так называемого тройного дефицита США (ProFinance.ru: дефицит бюджета, торгового баланса и счета текущих операций) вскоре отпугнет иностранных покупателей облигаций Казначейства, что спровоцирует взрывной рост их доходности и обвальное падение курса доллара на 30%.

Финансы Финансы Манат начал неделю с ослабления к евро и укрепления к рублю Согласно официальному курсу Центрального банка АР, в понедельник, 19 ноября доллар оценивается в 1,7 маната, евро котируется за 1,9377 маната, рубль - 0,0257.

Финансы Финансы Клиенты Ставропольского филиала РСХБ активно открывают новые вклады С начала года в Ставропольском филиале РСХБ открыто свыше 57 тысяч вкладов физических лиц на сумму более 12 млрд рублей.

Финансы Финансы С мая иноинвесторы вывели 68 млрд евро из гособлигаций Италии Иностранные инвесторы вывели 68 млрд евро из гособлигаций Италии с мая 2018 года, когда было сформировано коалиционное правительство популистов.

Финансы Финансы ЦБ ограничил валютообменные операции в системе «Юнистрим» Банк России на полгода ограничил наличные валютообменные операции системе денежных переводов «Юнистрим», передает ОТР.

Финансы Финансы Банк Индонезия и Центробанк КНР расширяют соглашение о валютных свопах «Соглашение о валютных свопах отражает укрепление денежно-кредитного и финансового сотрудничества между Банком Индонезия и Центральным банком Китая, одновременно демонстрируя приверженность двух банков поддержанию финансовой стабильности на фоне сохраняющейся неопределенности на мировых финансовых рынках», — заявил в понедельник, 19 ноября, управляющий Банка Индонезия Перри Варджайо.

Финансы Финансы ЦБР установил лимит депозитного аукциона на 7 дней в 1,81 трлн р Лимит привлечения средств на предыдущем недельном аукционе, 13 ноября, был установлен в размере 2,08 триллиона рублей; банки разместили на депозиты в ЦБР 1,69 триллиона под 7,47 процента годовых.

Финансы Финансы Фиксированный курс рубля может укрепить экономику Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что фиксированный курс рубля к доллару даёт кратковременное ощущение стабильности, за которым следует резкая девальвация.