Финансы
ЦБ РФ не отмечает замедления роста потребительского кредитования
ЦБ РФ не отмечает замедления роста потребительского кредитованияiReactor03:53
Летом текущего года Банк России решил увеличить коэффициент риска по необеспеченным кредитам на потребительские нужды, которые будут выданы после 1 сентября. В частности, регулятор повысил коэффициент для того, чтобы сократить бурный рост такого рода займов.
iReactor03:53
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Финансы
Рынок акций РФ слабо растет вслед за нефтью и рублем
Российский рынок акций в понедельник слабо растет по основным индексам вслед за нефтью и рублем.
Обновлено в 03:41
Финансы
ЦБ в декабре решит как возобновить покупку валюты на рынке
ЦБ РФ в декабре оценит возможность возобновления покупок на валюты на внутреннем рынке, заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева на Финансовом форуме России.
Обновлено в 04:04
Финансы
Банк «ФК Открытие» получил прибыль по МСФО за 9 месяцев
Банк "ФК Открытие", который попал под санацию через ФКБС, за 9 месяцев текущего года получил чистую прибыль по МСФО в размере 30,8 млрд руб. против убытка в 157,9 млрд руб. годом ранее, сообщается в отчетности кредитной организации.
Обновлено в 02:35
Финансы
Эксперт: У рубля есть все шансы «отодвинуть» доллар
По итогам минувшей недели пара USD/RUB просела до 65,98 рублей, потеряв в весе более 3%. Доллар США, не взирая на слабость нефтяного рынка, не смог продолжить свой рост, а новости об отсрочке санкций стали основными катализаторами покупок рубля.
Обновлено в 01:26
Финансы
Казахстанские компании переводят свои депозиты в зарубежные банки
Экспортно-ориентированные компании Казахстана переводят свои валютные депозиты за рубеж из-за низкой ставки Национального банка по долларовым депозитам, заявила председатель правления Народного банка Казахстана Умут Шаяхметрова, сообщает 20 ноября агентство «КазТАГ».
Обновлено в 03:11
Финансы
Goldman Sachs прогнозирует падение доллара в 2019 году
Goldman Sachs прогнозирует падение доллара на фоне замедления роста в США в 2019 году.
Обновлено в 03:52
Финансы
Если это случится, то курс доллара рухнет на 30%
Во вчерашнем интервью Bloomberg TV эксперт сообщил, что дальнейший рост так называемого тройного дефицита США (ProFinance.ru: дефицит бюджета, торгового баланса и счета текущих операций) вскоре отпугнет иностранных покупателей облигаций Казначейства, что спровоцирует взрывной рост их доходности и обвальное падение курса доллара на 30%.
Обновлено в 04:07
Финансы
Манат начал неделю с ослабления к евро и укрепления к рублю
Согласно официальному курсу Центрального банка АР, в понедельник, 19 ноября доллар оценивается в 1,7 маната, евро котируется за 1,9377 маната, рубль - 0,0257.
Обновлено в 02:26
Финансы
Клиенты Ставропольского филиала РСХБ активно открывают новые вклады
С начала года в Ставропольском филиале РСХБ открыто свыше 57 тысяч вкладов физических лиц на сумму более 12 млрд рублей.
Обновлено вчера в 12:58
Финансы
С мая иноинвесторы вывели 68 млрд евро из гособлигаций Италии
Иностранные инвесторы вывели 68 млрд евро из гособлигаций Италии с мая 2018 года, когда было сформировано коалиционное правительство популистов.
Обновлено вчера в 07:04
Финансы
ЦБ ограничил валютообменные операции в системе «Юнистрим»
Банк России на полгода ограничил наличные валютообменные операции системе денежных переводов «Юнистрим», передает ОТР.
Обновлено вчера в 17:30
Финансы
Банк Индонезия и Центробанк КНР расширяют соглашение о валютных свопах
«Соглашение о валютных свопах отражает укрепление денежно-кредитного и финансового сотрудничества между Банком Индонезия и Центральным банком Китая, одновременно демонстрируя приверженность двух банков поддержанию финансовой стабильности на фоне сохраняющейся неопределенности на мировых финансовых рынках», — заявил в понедельник, 19 ноября, управляющий Банка Индонезия Перри Варджайо.
Обновлено вчера в 09:52
Финансы
ЦБР установил лимит депозитного аукциона на 7 дней в 1,81 трлн р
Лимит привлечения средств на предыдущем недельном аукционе, 13 ноября, был установлен в размере 2,08 триллиона рублей; банки разместили на депозиты в ЦБР 1,69 триллиона под 7,47 процента годовых.
Обновлено в 02:53
Финансы
Фиксированный курс рубля может укрепить экономику
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что фиксированный курс рубля к доллару даёт кратковременное ощущение стабильности, за которым следует резкая девальвация.
Обновлено вчера в 05:40
Финансы
ГРАФИК-Динамика изменений 36 валют к доллару США на сегодня с начала года
Динамика 36 мировых валют, как входящих в индекс доллара, так и представлящих развитый, развивающийся и сырьевой сегменты форекса, по отношению к валюте США на начало текущего дня с 1 января 2018 года доступна по ссылке: http: / / fingfx.thomsonreuters.com / gfx / rngs / GLOBAL-CURRENCIES-PERFORMANCE / 0100301V041 / index.html
Обновлено вчера в 03:33