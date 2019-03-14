Экономика
Банк России не смог продать Азиатско-Тихоокеанский банкРоссийская газета 10:41
О проведении 14 марта 2019 года аукциона по продаже АТБ Банк России объявил в декабре 2018 года. Планировались торги с понижением стартовой цены продажи (9,857 миллиарда рублей, размер собственного капитала банка) с шагом 1,286 миллиарда рублей. ЦБ хотел продать банк минимум за 6 миллиардов рублей.
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