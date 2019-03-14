Экономика
Банк России не смог продать Азиатско-Тихоокеанский банкРоссийская газета 10:41
О проведении 14 марта 2019 года аукциона по продаже АТБ Банк России объявил в декабре 2018 года. Планировались торги с понижением стартовой цены продажи (9,857 миллиарда рублей, размер собственного капитала банка) с шагом 1,286 миллиарда рублей. ЦБ хотел продать банк минимум за 6 миллиардов рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 21:54, Ашберн
Происшествия
Грузовое судно село на мель в Керченском проливе
Обновлено в 19:44
Космос
«Союз МС-12» пристыковался к МКС
Космический корабль "Союз МС-12" пристыковался к Международной космической станции.
Обновлено в 21:08
Политика
Госдеп заявил об угрозе для США со стороны 50 стран
Как минимум 50 стран в современном мире способны нанести урон США, заявила директор отдела политического планирования Госдепартамента Кирон Скиннер.
Обновлено в 21:07
Политика
В США назвали ситуацию в Керчи проблемой для поставок СПГ Украине
Ситуация в Керченском проливе затрудняет перспективы продажи американского сжиженного природного газа (СПГ) Украине.
Обновлено в 21:48
Армия и оружие
Израиль атаковал цели в Секторе Газа в ответ на обстрел Тель-Авива
Израильские войска атакуют цели в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел Тель-Авива, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 19:28
Происшествия
Аргентина назвала причину катастрофы подлодки «Сан-Хуан»
Глава аргентинского флота Давид Бурден заявил, что подводная лодка "Сан-Хуан", пропавшая 15 ноября 2017 года, затонула в результате взрыва.
Обновлено в 21:48
Здоровье
Врачи назвали источник бодрости вместо кофе
Обновлено в 16:30
Происшествия
Во дворе жилого дома в Минске обнаружили 4 кг радиоактивных веществ
На контейнерной площадке во дворе жилого дома в Минске были обнаружены пять банок с радиоактивными веществами общим весом не менее 4 кг.
Обновлено в 18:49
Финансы
Reuters: российские банки готовят план на случай введения санкций США
Крупные российские банки разрабатывают план действий на случай введения против них санкций США, лишающих их доступа к американской финансовой системе, и создают систему корреспондентских счетов, позволяющую осуществлять операции в иностранной валюте в случае принятия ограничительных мер.
Обновлено в 17:26
Происшествия
Появились детали разговора пилотов перед крушением Boeing
Стали известны детали последнего разговора пилотов Boeing 737 MAX 8 с диспетчерами. Лайнер разбился в Эфиопии утром 10 марта.
Обновлено вчера в 13:57
Политика
Матвиенко оценила шутку про закон о борьбе с фейковыми новостями
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила шутку, которую россияне придумали в ответ на недавно принятые законы о борьбе с фейковыми новостями и оскорблением госсимволов.
Обновлено в 11:58
Политика
Саакашвили заявил, что хочет превратить Украину в «великую державу»
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что не имеет политических амбиций на Украине, но намерен сделать из этой страны "великую державу".
Обновлено в 18:50
Армия и оружие
В России планируют воссоздать Военно-политическую академию
Возрождение Военно-политической академии планируют в Минобороны РФ, 14 марта сообщает газета «Известия».
Обновлено в 17:13
Политика
Делегация французских политиков снова летит в Крым
В рамках визита французские политики посетят международный детский центр "Артек", мемориал на севастопольском Французском военном кладбище, встретятся с местными депутатами, а также главами Крыма и Севастополя.
Обновлено вчера в 04:24
Общество
В России предложат ограничить продажу алкоголя в жилых районах
Участники стратегической сессии, обсуждавшие продвижение здорового образа жизни в России, могут внести в перечень поручений президента к заседанию Госсовета предложение по ограничению продажи алкоголя в жилых районах.
Обновлено в 13:02
Армия и оружие
В Совбезе рассказали о переброске войск НАТО к границам России
НАТО перебрасывает войска к границе с Россией, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов в интервью газете Минобороны "Красная звезда".
Обновлено в 17:04
Происшествия
В Швеции задержали мужчину, подозреваемого Россией в терроризме
Полиция Швеции задержала мужчину, которого российские власти подозревают в причастности к террористической деятельности, сообщает газета Aftonbladet.
Обновлено в 19:57
Футбол
Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
Россия сократила отставание от Франции, но позволила приблизиться к себе Португалии в таблице коэффициентов УЕФА после ответных матчей 1/8 финала еврокубков на этой неделе.
Обновлено в 21:43
Общество
Роспотребнадзор усилит борьбу с ложными данными на этикетках продуктов
Роспотребнадзор намерен усилить борьбу с размещением недостоверной информации о содержании глютена, молока, орехов и других аллергенов на этикетках продуктов.
Обновлено в 21:00
Хоккей
«Салават Юлаев» переиграл «Автомобилист» в Кубке Гагарина
Уфимский "Салават Юлаев" обыграл екатеринбургский "Автомобилист" в первом матче второго раунда плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:37
Политика
Герман Греф назвал основную проблему России
Глава Сбербанка, глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Герман Греф, выступая на форуме "Лидеры России" в Сочи, назвал основную проблему страны.
Обновлено в 08:49
Политика
Названы убытки РФ из-за повреждений С-400 при перевозке в Китай
Материальные потери России из-за поврежденных при перевозке зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» в Китай, составили 17 млрд рублей, пишет Фантанка.ru.
Обновлено в 18:34
Политика
«Он проиграл»: Владимир Познер дал оценку интервью Дудя и Киселева
Самый известный интервьюер не только в России, но и во всем мире Владимир Познер прокомментировал скандальное интервью Юрия Дудя и Дмитрия Киселева.
Обновлено в 11:53
Армия и оружие
В Пентагоне настояли на праве превентивного ядерного удара
Пентагон настаивает на праве Соединенных Штатов нанести превентивный ядерный удар, так как это заставляет противника принимать взвешенные решения.
Обновлено в 19:45
Политика
Министр финансов США не смог назвать размер госдолга в конгрессе
Министр финансов США Стивен Мнучин не смог назвать размер государственного долга страны по просьбе сенаторов американского конгресса на слушаниях в финансовом комитете 14 марта.
Обновлено в 19:24
Армия и оружие
Опубликованы кадры полета бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры полета двух бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России над нейтральными водами акватории Черного моря.
Обновлено в 20:41
Общество
Глава СПЧ предложил брать бездомных пенсионеров в приемные семьи
Глава Совета по правам человека Михаил Федотов предложил брать бездомных пенсионеров в приемные семьи.
Обновлено в 09:09
Политика
Boeing приостановил поставки самолетов 737 MAX
Обновлено в 16:36
Политика
Сенат США попытался отменить режим ЧП на границе с Мексикой
Сенат Конгресса США проголосовал за принятие резолюции об отмене введенного президентом Дональдом Трампом режима ЧП на границе с Мексикой.
Обновлено в 15:22
Политика
Казаков стал замглавы администрации губернатора Забайкалья
Бывший глава департамента информационной политики Приморья Алексей Казаков назначен первым заместителем руководителя администрации губернатора Забайкальского края.
Обновлено в 21:29