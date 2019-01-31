Недвижимость
Банк России определил условия по ипотечным каникуламRT на русском 04:45
Банк России определил условия по ипотечным каникулам, сообщает газета «Известия» со ссылкой на последнюю редакцию поправок в закон «О потребительском кредите». Право на ипотечные каникулы предполагается предоставить только гражданам, у которых за счёт займа куплено единственное жильё.
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с чего всё началось
Ипотечными каникулами смогут воспользоваться не все граждане, попавшие в сложную жизненную ситуацию, а лишь те, у кого в кредит куплено единственное жилье. Об этом говорится в новой версии соответствующего законопроекта Центробанка (есть в распоряжении «Известий»).Известиявчера в 16:01
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