Предполагается, что с 1 июля 2019 года застройщики жилья смогут привлекать средства только в рамках проектного финансирования и работы по эскроу-счетам. Вице-премьер Виталий Мутко заявлял, что строительная отрасль России адаптируется к проектному финансированию за один-два года.

с чего всё началось

Средняя ставка по кредитам для застройщиков при переходе на проектное финансирование составит 7–9%. С таким заявлением выступила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова, сообщает «Интерфакс-Недвижимость».

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