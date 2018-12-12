Недвижимость
Банк России назвал ставку проектного финансирования для застройщиков
Банк России назвал ставку проектного финансирования для застройщиковРБК06:01
Средняя ставка по кредитам для застройщиков при переходе на проектное финансирование составит 7–9%. С таким заявлением выступила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова, сообщает «Интерфакс-Недвижимость».
РБК06:01
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с чего всё началось
Предполагается, что с 1 июля 2019 года застройщики жилья смогут привлекать средства только в рамках проектного финансирования и работы по эскроу-счетам. Вице-премьер Виталий Мутко заявлял, что строительная отрасль России адаптируется к проектному финансированию за один-два года.Интерфакс05:04
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