Недвижимость

Банк России назвал ставку проектного финансирования для застройщиков
РБК
06:01

Средняя ставка по кредитам для застройщиков при переходе на проектное финансирование составит 7–9%. С таким заявлением выступила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова, сообщает «Интерфакс-Недвижимость».
РБК06:01

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Центробанк назвал ставку проектного финансирования для застройщиков

Татар-информ14:25

Центробанк раскрыл ставку проектного финансирования для застройщиков

Экономика сегодня08:02

Проектные застройщики получат кредиты по ставкам 7-9% годовых

Саминвестор10:47

Названа ставка проектного финансирования для застройщиков

Строительство.RU07:09

Банк России назвал ставку проектного финансирования для застройщиков

РБК06:01

Кредиты застройщикам при переходе на проектное финансирование будут выдавать под 7-9% годовых

Интерфакс05:04

В Башкирии застройщикам одобрили 1,2 млрд рублей кредитов по новой схеме

РБК Башкортостан02:23
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Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 15:43, Ашберн
Недвижимость

Россия заняла 38 место в мировом рейтинге изменения цен на жилье

Годом ранее Россия была на 24 строчке рейтинга с годовым ростом цен на уровне 5,8%. Возглавляет рейтинг Гонконг, где жилье за год подорожало в среднем на 15,7%. Следом с аналогичным показателем расположилась Мальта - второе место страны обусловлено ростом всего на 1% за квартал с июня по сентябрь 2018 года.
Обновлено в 10:00
Недвижимость

В Челябинске подешевели трехкомнатные квартиры

Средняя стоимость трехкомнатной квартиры в челябинских новостройках снизилась в 2018 году на 6,6% (до 2,98 млн руб.), а на вторичном рынке – на 2,5% (до 3,06 млн руб.), сообщает портал N1.ru.
Обновлено в 04:58
Недвижимость

На декабрьских торгах фонда имущества выручено 291,5 млн рублей

Фонд имущества провел первые декабрьские торги, в которых приняли участие 34 человека.
Обновлено в 13:37
Недвижимость

Сбербанк аккредитовал два корпуса ЖК «Приморский квартал»

Минимальный первоначальный взнос составляет 15% от стоимости приобретаемой квартиры.
Обновлено вчера в 06:15
Недвижимость

ВТБ начинает продажи ипотечных кредитов через отделения «Почта банка»

Банк ВТБ запускает продажи ипотечных кредитов через "Почта банк" в трех регионах России, сообщает ВТБ.
Обновлено вчера в 03:54
Недвижимость

В Подмосковье падает спрос на аренду жилья на Новый год

Сотрудники компании отмечают, что спрос на аренду в праздники загородного жилья в МО три года подряд демонстрирует отрицательную динамику: 2016г. – на 8%, 2017г. – на 10%, а в этом году - аж на 20%.
Обновлено вчера в 05:00
Недвижимость

Эксперты рассказали о трендах на рынке элитных новостроек Москвы

В 2018 году на рынке элитных новостроек Москвы продажи стартовали в 21 объекте, в то время как в прошлом году их было 12.
Обновлено вчера в 02:24
Недвижимость

Продажи «вторички» в Новой Москве резко упали

Объемы предложения недвижимости на вторичном рынке Новой Москвы уменьшаются.
Обновлено 10 декабря в 11:00
Недвижимость

На какое жильё направить деньги. Отдаём маткапитал на дом или квартиру

Сергей Тодоров: Федеральное законодательство предусматривает возможность распоряжаться средствами материнского капитала в полном объёме либо по частям на улучшение жилищных условий, в том числе на погашение основного долга и уплату процентов по кредитному договору, при этом наличие залога не является обязательным условием.
Обновлено 10 декабря в 01:42
Недвижимость

Эксперты рассказали о стоимости аренды жилья рядом с метро в Москве

Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир рядом с метро в Москве выросла с начала года на 1,5% - до 34,7 тысячи рублей в месяц, говорится в сообщении портала Domofond, проанализировавшего динамику стоимости аренды жилья у 129 станций столичного метрополитена.
Обновлено в 06:43
Недвижимость

Эксперты предсказали будущие тренды на рынке жилья

В общем и целом, по прогнозам экспертов, в 2019 году основным станет тренд на автоматизацию всех бизнес-процессов девелоперов.
Обновлено в 12:32
Недвижимость

Определена стоимость самой дешевой двухкомнатной квартиры в Москве

Самый дешевый двухкомнатный лот представлен в ЖК «Ясеневая», район Орехово-Борисово Южное. Площадь квартиры — 39,6 квадратного метра.
Обновлено в 04:11
Недвижимость

Продажа квартир в новостройках Москвы увеличилась более чем на 50%

Более чем на 50% больше квартир и апартаментов в новостройках столицы стали покупать в 2018 году, наибольшей популярностью пользуются однокомнатные квартиры, сообщил в среду журналистам директор компании bnMAP.pro Сергей Лобжанидзе.
Обновлено в 07:55
Недвижимость

Гонконг отказывается от наноквартир на фоне снижения цен на жилье

Наноквартиры, объявленные одним из способов решения проблемы нехватки жилья в Гонконге, теряют популярность так же быстро, как они привлекли внимание общественности, пишет Bloomberg.
Обновлено вчера в 03:55
Недвижимость

Семь главных ошибок при продаже квартиры

Эксперты канала "О недвижимости и законе" составили список самых распространённых ошибок, которые допускают продавцы квартир.
Обновлено в 12:15
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