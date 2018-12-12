Недвижимость

Банк России назвал ставку проектного финансирования для застройщиков
РБК
06:01

Средняя ставка по кредитам для застройщиков при переходе на проектное финансирование составит 7–9%. С таким заявлением выступила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова, сообщает «Интерфакс-Недвижимость».
РБК06:01
с чего всё началось

Кредиты застройщикам при переходе на проектное финансирование будут выдавать под 7-9% годовых

Отправной точкой будет рыночная ставка, которая на сегодняшний день находится в районе 11-12%. По мере сбора средств на счетах эскроу, банки будут пересматривать ставку, она будет снижаться. Расчеты показывают, что средняя ставка будет зависеть от скорости продаж на стадии строительства.
Интерфакс05:04

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Центробанк назвал ставку проектного финансирования для застройщиков

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Центробанк раскрыл ставку проектного финансирования для застройщиков

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Строительство.RU07:09

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РБК06:01

Кредиты застройщикам при переходе на проектное финансирование будут выдавать под 7-9% годовых

Интерфакс05:04
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Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 17:13, Ашберн
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Фонд имущества провел первые декабрьские торги, в которых приняли участие 34 человека.
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В Москве обнаружили засилье несуществующих ЖК

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Объемы предложения недвижимости на вторичном рынке Новой Москвы уменьшаются.
Обновлено 10 декабря в 11:00
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На какое жильё направить деньги. Отдаём маткапитал на дом или квартиру

Сергей Тодоров: Федеральное законодательство предусматривает возможность распоряжаться средствами материнского капитала в полном объёме либо по частям на улучшение жилищных условий, в том числе на погашение основного долга и уплату процентов по кредитному договору, при этом наличие залога не является обязательным условием.
Обновлено 10 декабря в 01:42
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Эксперты рассказали о стоимости аренды жилья рядом с метро в Москве

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Продают без спроса: коммерческая недвижимость переживает трудности

Объем предложения на рынке коммерческой недвижимости в 2018 году в целом по России вырос на 17%, тогда как спрос и цены, наоборот, упали на 6%. Об этом свидетельствуют данные отчета, подготовленного сервисом онлайн-объявлений «Авито Недвижимость» для «Известий».
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Продажа квартир в новостройках Москвы увеличилась более чем на 50%

Более чем на 50% больше квартир и апартаментов в новостройках столицы стали покупать в 2018 году, наибольшей популярностью пользуются однокомнатные квартиры, сообщил в среду журналистам директор компании bnMAP.pro Сергей Лобжанидзе.
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Определена стоимость самой дешевой двухкомнатной квартиры в Москве

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Семь главных ошибок при продаже квартиры

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