Отправной точкой будет рыночная ставка, которая на сегодняшний день находится в районе 11-12%. По мере сбора средств на счетах эскроу, банки будут пересматривать ставку, она будет снижаться. Расчеты показывают, что средняя ставка будет зависеть от скорости продаж на стадии строительства.

с чего всё началось

Средняя ставка по кредитам для застройщиков при переходе на проектное финансирование составит 7–9%. С таким заявлением выступила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова, сообщает «Интерфакс-Недвижимость».

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