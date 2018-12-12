Недвижимость
Банк России назвал ставку проектного финансирования для застройщиков
Банк России назвал ставку проектного финансирования для застройщиковРБК06:01
Средняя ставка по кредитам для застройщиков при переходе на проектное финансирование составит 7–9%. С таким заявлением выступила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова, сообщает «Интерфакс-Недвижимость».
РБК06:01
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Недвижимость
Россия заняла 38 место в мировом рейтинге изменения цен на жилье
Годом ранее Россия была на 24 строчке рейтинга с годовым ростом цен на уровне 5,8%. Возглавляет рейтинг Гонконг, где жилье за год подорожало в среднем на 15,7%. Следом с аналогичным показателем расположилась Мальта - второе место страны обусловлено ростом всего на 1% за квартал с июня по сентябрь 2018 года.
Обновлено в 10:00
Недвижимость
Определена стоимость самой дешевой двухкомнатной квартиры в Москве
Самый дешевый двухкомнатный лот представлен в ЖК «Ясеневая», район Орехово-Борисово Южное. Площадь квартиры — 39,6 квадратного метра.
Обновлено в 04:11
Недвижимость
Сбербанк аккредитовал два корпуса ЖК «Приморский квартал»
Минимальный первоначальный взнос составляет 15% от стоимости приобретаемой квартиры.
Обновлено вчера в 06:15
Недвижимость
ВТБ начинает продажи ипотечных кредитов через отделения «Почта банка»
Банк ВТБ запускает продажи ипотечных кредитов через "Почта банк" в трех регионах России, сообщает ВТБ.
Обновлено вчера в 03:54
Недвижимость
В Подмосковье падает спрос на аренду жилья на Новый год
Сотрудники компании отмечают, что спрос на аренду в праздники загородного жилья в МО три года подряд демонстрирует отрицательную динамику: 2016г. – на 8%, 2017г. – на 10%, а в этом году - аж на 20%.
Обновлено вчера в 05:00
Недвижимость
Эксперты рассказали о трендах на рынке элитных новостроек Москвы
В 2018 году на рынке элитных новостроек Москвы продажи стартовали в 21 объекте, в то время как в прошлом году их было 12.
Обновлено вчера в 02:24
Недвижимость
Продажи «вторички» в Новой Москве резко упали
Объемы предложения недвижимости на вторичном рынке Новой Москвы уменьшаются.
Обновлено 10 декабря в 11:00
Недвижимость
На какое жильё направить деньги. Отдаём маткапитал на дом или квартиру
Сергей Тодоров: Федеральное законодательство предусматривает возможность распоряжаться средствами материнского капитала в полном объёме либо по частям на улучшение жилищных условий, в том числе на погашение основного долга и уплату процентов по кредитному договору, при этом наличие залога не является обязательным условием.
Обновлено 10 декабря в 01:42
Недвижимость
Эксперты рассказали о стоимости аренды жилья рядом с метро в Москве
Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир рядом с метро в Москве выросла с начала года на 1,5% - до 34,7 тысячи рублей в месяц, говорится в сообщении портала Domofond, проанализировавшего динамику стоимости аренды жилья у 129 станций столичного метрополитена.
Обновлено в 06:43
Недвижимость
В Челябинске подешевели трехкомнатные квартиры
Средняя стоимость трехкомнатной квартиры в челябинских новостройках снизилась в 2018 году на 6,6% (до 2,98 млн руб.), а на вторичном рынке – на 2,5% (до 3,06 млн руб.), сообщает портал N1.ru.
Обновлено в 04:58
Недвижимость
Продажа квартир в новостройках Москвы увеличилась более чем на 50%
Более чем на 50% больше квартир и апартаментов в новостройках столицы стали покупать в 2018 году, наибольшей популярностью пользуются однокомнатные квартиры, сообщил в среду журналистам директор компании bnMAP.pro Сергей Лобжанидзе.
Обновлено в 07:55
Недвижимость
Гонконг отказывается от наноквартир на фоне снижения цен на жилье
Наноквартиры, объявленные одним из способов решения проблемы нехватки жилья в Гонконге, теряют популярность так же быстро, как они привлекли внимание общественности, пишет Bloomberg.
Обновлено вчера в 03:55
Недвижимость
В 2018-м году в Красноярске подорожали все типы жилья
В уходящем году в Красноярске подорожали все типы жилья, включая гостинки. К таким выводам пришли аналитики портала о недвижимости N1.
Обновлено в 00:30
Недвижимость
Арендаторы жилья в ОАЭ диктуют собственникам свои условия
Октябрьское исследование сайта финансового сравнения yallacompare показало, что почти половина арендаторов ОАЭ платит больше за аренду, чем год назад.
Обновлено в 04:05
Недвижимость
Эскроу-счета приведут к падению объемов строительства жилья, считает Титов
При внедрении модели финансирования строительства жилья посредством банковского кредитования и счетов эскроу прогнозируется падение объемов строительства жилья, что не соответствует поставленным в указе президента России целям, заявил во вторник журналистам главный уполномоченный по делам предпринимателей Борис Титов.
Обновлено вчера в 08:35