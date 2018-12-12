Недвижимость
Банк России назвал ставку проектного финансирования для застройщиков
Банк России назвал ставку проектного финансирования для застройщиковРБК06:01
Средняя ставка по кредитам для застройщиков при переходе на проектное финансирование составит 7–9%. С таким заявлением выступила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова, сообщает «Интерфакс-Недвижимость».
РБК06:01
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 09:34, Ашберн
Недвижимость
Эксперты рассказали о стоимости аренды жилья рядом с метро в Москве
Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир рядом с метро в Москве выросла с начала года на 1,5% - до 34,7 тысячи рублей в месяц, говорится в сообщении портала Domofond, проанализировавшего динамику стоимости аренды жилья у 129 станций столичного метрополитена.
Обновлено в 06:53
Недвижимость
Продажа квартир в новостройках Москвы увеличилась более чем на 50%
Более чем на 50% больше квартир и апартаментов в новостройках столицы стали покупать в 2018 году, наибольшей популярностью пользуются однокомнатные квартиры, сообщил в среду журналистам директор компании bnMAP.pro Сергей Лобжанидзе.
Обновлено в 08:19
Недвижимость
В Челябинске подешевели трехкомнатные квартиры
Средняя стоимость трехкомнатной квартиры в челябинских новостройках снизилась в 2018 году на 6,6% (до 2,98 млн руб.), а на вторичном рынке – на 2,5% (до 3,06 млн руб.), сообщает портал N1.ru.
Обновлено в 07:03
Недвижимость
Гонконг отказывается от наноквартир на фоне снижения цен на жилье
Наноквартиры, объявленные одним из способов решения проблемы нехватки жилья в Гонконге, теряют популярность так же быстро, как они привлекли внимание общественности, пишет Bloomberg.
Обновлено в 05:35
Недвижимость
Сбербанк аккредитовал два корпуса ЖК «Приморский квартал»
Минимальный первоначальный взнос составляет 15% от стоимости приобретаемой квартиры.
Обновлено в 04:13
Недвижимость
Новогодняя загородная недвижимость в Подмосковье дешевеет
Спрос на новогодний отдых в частном секторе в Подмосковье падает в последние три года: с 8 до 20%.
Обновлено в 09:11
Недвижимость
Арендаторы жилья в ОАЭ диктуют собственникам свои условия
Октябрьское исследование сайта финансового сравнения yallacompare показало, что почти половина арендаторов ОАЭ платит больше за аренду, чем год назад.
Обновлено в 04:19
Недвижимость
ВТБ начинает продажи ипотечных кредитов через отделения «Почта банка»
Банк ВТБ запускает продажи ипотечных кредитов через "Почта банк" в трех регионах России, сообщает ВТБ.
Обновлено вчера в 08:47
Недвижимость
В Москве обнаружили засилье несуществующих ЖК
12 ЖК из числа выведенных в продажу осенью 2018-го относятся к массовому сегменту, 14 — к бизнес- и премиум-классу.
Обновлено вчера в 16:07
Недвижимость
Продажи «вторички» в Новой Москве резко упали
Объемы предложения недвижимости на вторичном рынке Новой Москвы уменьшаются.
Обновлено 10 декабря в 11:02
Недвижимость
На какое жильё направить деньги. Отдаём маткапитал на дом или квартиру
Сергей Тодоров: Федеральное законодательство предусматривает возможность распоряжаться средствами материнского капитала в полном объёме либо по частям на улучшение жилищных условий, в том числе на погашение основного долга и уплату процентов по кредитному договору, при этом наличие залога не является обязательным условием.
Обновлено 10 декабря в 03:17
Недвижимость
За год рост цен на жилье составил 3,2 процента
За год (с III квартала 2017 года по III квартал 2018 года) рост цен на жилье в России составил 3,2%, говорится в исследовании Global House Price Index (GHPI) международной консалтинговой компании Knight Frank.
Обновлено в 09:14
Недвижимость
Определена стоимость самой дешевой двухкомнатной квартиры в Москве
Самый дешевый двухкомнатный лот представлен в ЖК «Ясеневая», район Орехово-Борисово Южное. Площадь квартиры — 39,6 квадратного метра.
Обновлено в 08:20
Недвижимость
Новые 1-комнатные квартиры резко подорожали в Новосибирске
Средняя цена однокомнатной квартиры в новых домах за год выросла на 18,7% до 2,22 миллиона рублей, средняя «двушка» поднялась в цене на 5,7 % – до 3,52 миллиона рублей, а трехкомнатная подорожала в среднем на 0,2% – до 4,63 миллиона рублей.
Обновлено в 09:11
Недвижимость
Коммерческая площадь по цене «двушки»: новый способ получения дохода в Улан-Удэ
Цена: 1650 тыс. руб. Почему стоит купить: небольшое уютное помещение с одним окном находится на четвёртом этаже, но в "Аруне" семь этажей – как первые.
Обновлено вчера в 04:30