Недвижимость
Банк России назвал ставку проектного финансирования для застройщиков
Банк России назвал ставку проектного финансирования для застройщиковРБК06:01
Средняя ставка по кредитам для застройщиков при переходе на проектное финансирование составит 7–9%. С таким заявлением выступила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова, сообщает «Интерфакс-Недвижимость».
РБК06:01
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Недвижимость
Эксперты рассказали о стоимости аренды жилья рядом с метро в Москве
Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир рядом с метро в Москве выросла с начала года на 1,5% - до 34,7 тысячи рублей в месяц, говорится в сообщении портала Domofond, проанализировавшего динамику стоимости аренды жилья у 129 станций столичного метрополитена.
Обновлено в 06:53
Недвижимость
В Челябинске подешевели трехкомнатные квартиры
Средняя стоимость трехкомнатной квартиры в челябинских новостройках снизилась в 2018 году на 6,6% (до 2,98 млн руб.), а на вторичном рынке – на 2,5% (до 3,06 млн руб.), сообщает портал N1.ru.
Обновлено в 07:03
Недвижимость
Гонконг отказывается от наноквартир на фоне снижения цен на жилье
Наноквартиры, объявленные одним из способов решения проблемы нехватки жилья в Гонконге, теряют популярность так же быстро, как они привлекли внимание общественности, пишет Bloomberg.
Обновлено в 05:35
Недвижимость
Сбербанк аккредитовал два корпуса ЖК «Приморский квартал»
Минимальный первоначальный взнос составляет 15% от стоимости приобретаемой квартиры.
Обновлено в 04:13
Недвижимость
За 10 месяцев ввод жилья в эксплуатацию в Казахстане вырос на 10%
По итогам десяти месяцев 2018 года в Казахстане в эксплуатацию введено 537 квадратных метров жилья на тысячу жителей, что на 10,3% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:47
Недвижимость
Арендаторы жилья в ОАЭ диктуют собственникам свои условия
Октябрьское исследование сайта финансового сравнения yallacompare показало, что почти половина арендаторов ОАЭ платит больше за аренду, чем год назад.
Обновлено в 04:19
Недвижимость
В Подмосковье ощутимо подешевела новогодняя аренда домов
Коттеджи и дачи в Подмосковье, которые ежегодно сдаются в аренду на новогодние праздники, ощутимо подешевели.
Обновлено вчера в 12:32
Недвижимость
ВТБ начинает продажи ипотечных кредитов через отделения «Почта банка»
Банк ВТБ запускает продажи ипотечных кредитов через "Почта банк" в трех регионах России, сообщает ВТБ.
Обновлено вчера в 08:47
Недвижимость
Эксперты рассказали о трендах на рынке элитных новостроек Москвы
В 2018 году на рынке элитных новостроек Москвы продажи стартовали в 21 объекте, в то время как в прошлом году их было 12.
Обновлено вчера в 02:24
Недвижимость
Продажи «вторички» в Новой Москве резко упали
Объемы предложения недвижимости на вторичном рынке Новой Москвы уменьшаются.
Обновлено 10 декабря в 11:02
Недвижимость
На какое жильё направить деньги. Отдаём маткапитал на дом или квартиру
Сергей Тодоров: Федеральное законодательство предусматривает возможность распоряжаться средствами материнского капитала в полном объёме либо по частям на улучшение жилищных условий, в том числе на погашение основного долга и уплату процентов по кредитному договору, при этом наличие залога не является обязательным условием.
Обновлено 10 декабря в 03:17
Недвижимость
Определена стоимость самой дешевой двухкомнатной квартиры в Москве
Самый дешевый двухкомнатный лот представлен в ЖК «Ясеневая», район Орехово-Борисово Южное. Площадь квартиры — 39,6 квадратного метра.
Обновлено в 04:11
Недвижимость
Московский рынок офисной аренды растет уже два года подряд
Крупнейший в стране рынок офисных помещений активно развивается, его показатели растут восьмой квартал подряд.
Обновлено в 05:19
Недвижимость
На Украине почти на 20% снизилось строительство нового жилья
За последние пять лет количество построенного нового жилья на Украине снизилось на 19,5%, 11 декабря пишет «Газета.ru».
Обновлено 10 декабря в 19:18
Недвижимость
В Воронежской области 11 застройщиков «вышли из игры» из-за нового закона о «долевке»
Власти Воронежской области констатируют снижение количества застройщиков в регионе после вступления в силу федерального закона об участии в долевом строительстве.
Обновлено в 03:05