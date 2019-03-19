Экономика
Банк России назвал самые теневые сектора экономикиREGNUM 06:57
Самым теневым сектором экономики России в 2018 году оказалась строительная отрасль (29%). Такие данные представил Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России. На втором месте по спросу на теневые финансовые услуги — сфера услуг, кроме логистики (22%).
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Экономика
Вегетарианство не помеха: эксперты отмечают рост потребления мяса в РФ
Международный день без мяса отмечают в мире 20 марта. Россия присоединилась к этому дню с 2012 года.
Обновлено в 17:47
Футбол
Торты на день рождения: Александр Кокорин отметил в СИЗО 28-летие
Футболист питерского "Зенита" Александр Кокорин, который находится в следственном изоляторе за участие в двух драках в центре Москвы, отпраздновал 28-й день рождения.
Обновлено в 11:40
Авто
Выпуск легковых машин в России в феврале вырос на 7%
По данным Росстата, за начало 2019 года с конвейеров российских автомобильных заводов сошло порядка 247 тыс. легковых автомобилей.
Обновлено в 03:54
Футбол
«Барселона» разгромила «Гран Канарию»
"Барселона" на своем паркете обыграла "Гран Канарию" в матче регулярного чемпионата Евролиги (93:64).
Обновлено в 17:45
Экономика
Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года
В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено в 13:00
Политика
Трамп предложил включить Бразилию в состав НАТО
Президент США Дональд Трамп намерен добиваться получения Бразилией статуса важнейшего союзника США вне НАТО или даже включения этой страны в состав североатлантического альянса.
Обновлено в 15:50
Здоровье
В Колумбии родилась девочка, «беременная» своим близнецом
Женщина в Колумбии Моника Вега родила ребёнка, у которого внутри оказался зародыш, пишут РИА Новости.
Обновлено в 09:40
Наука
Главную математическую премию мира впервые присудили женщине
Абелевскую премию, которую присуждают за выдающиеся достижения в математике, впервые получила женщина — математик Карен Уленбек из Техасского университета в Остине.
Обновлено в 09:31
Общество
«Эковахта Сахалина» опубликовала отчет о деятельности в 2018 году
В 2018 году «Эковахта» работала по своим традиционным направлениям – сохранение тихоокеанских лососей и сахалинского тайменя, защита рек от негативного воздействия при добыче полезных ископаемых, охрана заказника «Восточный» и других особо охраняемых природных территорий.
Обновлено в 18:32
Экономика
Росстат переходит на новую методику расчётов доходов россиян
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) приняла решение о внедрении новой методики расчётов доходов населения и приостановила публикацию ежемесячных отчётов.
Обновлено в 12:55
Армия и оружие
В США затопило военную авиабазу Оффут
В США, в штате Небраска, из-за весеннего половодья и разлива рек Миссиссиппи и Миссури затопило военную авиабазу Оффут, где базируются стратегические самолёты типа RC-135 и Е-4 В. Как сообщил сегодня, 18 марта, Telegram-канал "Оперативная линия", по информации источников, основное количество стратегических и важных самолётов с авиабазы Оффут перебазировано на другие авиабазы.
Обновлено вчера в 04:12
Политика
Джозеф Байден заявил о намерении побороться за кресло президента США
Бывший вице-президент Штатов Джозеф Байден заявил на встрече с узким кругом своих сторонников о намерении участвовать в предстоящих президентских выборах, передает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник.
Обновлено в 19:10
Футбол
«Реал» сделал трансферный запрос по Икарди
Обновлено в 15:56
Общество
Медведев подписал распоряжение об индексации зарплаты бюджетников
Зарплаты федеральных государственных служащих и бюджетников будут повышены с 1 октября на 4,3 процента.
Обновлено в 07:58
Здоровье
Московские врачи впервые в мире провели уникальную операцию
Специалисты Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Валерия Шумакова впервые в мире выполнили одновременное изъятие части печени и почки путем лапароскопии у живого родственного донора.
Обновлено в 15:20
Футбол
Аршавин выступил против бразильцев в сборной России
Самый именитый футболист сборной России, экс-игрок «Зенита», ныне футбольный эксперт и комментатор Андрей Аршавин высказался о появлении натурализованных иностранцев в сборной России.
Обновлено в 19:01
Армия и оружие
Им предстоит покорять моря и глубины
Комплексное развитие Военно-морской академии с учётом формирования единой учебно-научной базы Военно-морского флота в Кронштадте должно обеспечить гарантированное качественное улучшение самой системы военно-морского образования и науки, в которую вкладываются значительные ресурсы и от которой ожидают соответствующего эффекта.
Обновлено в 18:32
Футбол
Касильяс: «Планирую играть до 40 лет»
Голкипер «Порту» Икер Касильяс заявил, что в ближайшее время он продлит контракт с клубом на два года.
Обновлено в 14:01
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Елена Беркова
Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:18
Космос
Астронавты NASA проведут замену аккумуляторов на МКС
Астронавты NASA проведут 22 и 29 марта два выхода в космос с борта Международной космической станции для замены никель-водородных аккумуляторов на более новые и мощные литий-ионные аккумуляторы.
Обновлено в 17:07
Шоу-бизнес
Вышедшая из декрета Елизавета Боярская устала от работы
Набравшаяся сил во время декретного отпуска Лиза Боярская не смогла долго работать в высоком темпе без последствий – накануне актриса призналась, что очень устала.
Обновлено в 10:34
Экономика
Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС
Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.
Обновлено в 13:28
Происшествия
50 случаев инцеста: в Испании задержан преступник
В Испании задержали британца, которого разыскивали за 50 с лишним преступлений сексуального характера.
Обновлено в 12:46
Общество
Синоптики прогнозируют потепление в Москве в апреле выше нормы
Отмечается, что в Москве температура в апреле будет чуть выше нормы.
Обновлено в 02:52
Культура
Наталия Орейро рассказала, что чувствует себя «почти русской»
В преддверии нового тура Орейро призналась, что чувствует себя «почти русской».
Обновлено в 09:55
Музыка
Валерий Леонтьев рассказал о самых экстремальных выступлениях
Да и одно из первых выступлений - с песней про рыбака - считает крайне неудачным.
Обновлено в 01:22
Транспорт
Власти Петербурга планируют заменить все автобусы на электробусы
Правительство Санкт-Петербурга в перспективе намерено полностью заменить автобусы города на более экологичные электробусы.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
В Исландии истребители НАТО подняли по тревоге из-за российских Ту-142
Два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Италии были подняты по сигналу тревоги с аэродрома Кефлавик в Исландии из-за двух российских противолодочных самолетов Ту-142, замеченных на восточной границе воздушного сектора страны.
Обновлено в 17:12
Армия и оружие
Минобороны покажет танковый биатлон на АрМИ-2019 в режиме онлайн
Минобороны РФ открыло на своем сайте раздел, посвященный Армейским международным играм-2019, на котором во время проведения соревнований можно будет в режиме онлайн смотреть соревнования по танковому биатлону, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная Звезда".
Обновлено в 18:43