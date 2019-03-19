Банк России назвал самые теневые сектора экономикиREGNUM 06:57

Самым теневым сектором экономики России в 2018 году оказалась строительная отрасль (29%). Такие данные представил Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России. На втором месте по спросу на теневые финансовые услуги — сфера услуг, кроме логистики (22%).

Экономика Вегетарианство не помеха: эксперты отмечают рост потребления мяса в РФ Международный день без мяса отмечают в мире 20 марта. Россия присоединилась к этому дню с 2012 года.

Футбол Торты на день рождения: Александр Кокорин отметил в СИЗО 28-летие Футболист питерского "Зенита" Александр Кокорин, который находится в следственном изоляторе за участие в двух драках в центре Москвы, отпраздновал 28-й день рождения.

Авто Выпуск легковых машин в России в феврале вырос на 7% По данным Росстата, за начало 2019 года с конвейеров российских автомобильных заводов сошло порядка 247 тыс. легковых автомобилей.

Футбол «Барселона» разгромила «Гран Канарию» "Барселона" на своем паркете обыграла "Гран Канарию" в матче регулярного чемпионата Евролиги (93:64).

Экономика Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.

Политика Трамп предложил включить Бразилию в состав НАТО Президент США Дональд Трамп намерен добиваться получения Бразилией статуса важнейшего союзника США вне НАТО или даже включения этой страны в состав североатлантического альянса.

Здоровье В Колумбии родилась девочка, «беременная» своим близнецом Женщина в Колумбии Моника Вега родила ребёнка, у которого внутри оказался зародыш, пишут РИА Новости.

Наука Главную математическую премию мира впервые присудили женщине Абелевскую премию, которую присуждают за выдающиеся достижения в математике, впервые получила женщина — математик Карен Уленбек из Техасского университета в Остине.

Общество «Эковахта Сахалина» опубликовала отчет о деятельности в 2018 году В 2018 году «Эковахта» работала по своим традиционным направлениям – сохранение тихоокеанских лососей и сахалинского тайменя, защита рек от негативного воздействия при добыче полезных ископаемых, охрана заказника «Восточный» и других особо охраняемых природных территорий.

Экономика Росстат переходит на новую методику расчётов доходов россиян Федеральная служба государственной статистики (Росстат) приняла решение о внедрении новой методики расчётов доходов населения и приостановила публикацию ежемесячных отчётов.

Армия и оружие В США затопило военную авиабазу Оффут В США, в штате Небраска, из-за весеннего половодья и разлива рек Миссиссиппи и Миссури затопило военную авиабазу Оффут, где базируются стратегические самолёты типа RC-135 и Е-4 В. Как сообщил сегодня, 18 марта, Telegram-канал "Оперативная линия", по информации источников, основное количество стратегических и важных самолётов с авиабазы Оффут перебазировано на другие авиабазы.

Политика Джозеф Байден заявил о намерении побороться за кресло президента США Бывший вице-президент Штатов Джозеф Байден заявил на встрече с узким кругом своих сторонников о намерении участвовать в предстоящих президентских выборах, передает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Общество Медведев подписал распоряжение об индексации зарплаты бюджетников Зарплаты федеральных государственных служащих и бюджетников будут повышены с 1 октября на 4,3 процента.

Здоровье Московские врачи впервые в мире провели уникальную операцию Специалисты Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Валерия Шумакова впервые в мире выполнили одновременное изъятие части печени и почки путем лапароскопии у живого родственного донора.

Футбол Аршавин выступил против бразильцев в сборной России Самый именитый футболист сборной России, экс-игрок «Зенита», ныне футбольный эксперт и комментатор Андрей Аршавин высказался о появлении натурализованных иностранцев в сборной России.

Армия и оружие Им предстоит покорять моря и глубины Комплексное развитие Военно-морской академии с учётом формирования единой учебно-научной базы Военно-морского флота в Кронштадте должно обеспечить гарантированное качественное улучшение самой системы военно-морского образования и науки, в которую вкладываются значительные ресурсы и от которой ожидают соответствующего эффекта.

Футбол Касильяс: «Планирую играть до 40 лет» Голкипер «Порту» Икер Касильяс заявил, что в ближайшее время он продлит контракт с клубом на два года.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована Елена Беркова Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.

Космос Астронавты NASA проведут замену аккумуляторов на МКС Астронавты NASA проведут 22 и 29 марта два выхода в космос с борта Международной космической станции для замены никель-водородных аккумуляторов на более новые и мощные литий-ионные аккумуляторы.

Шоу-бизнес Вышедшая из декрета Елизавета Боярская устала от работы Набравшаяся сил во время декретного отпуска Лиза Боярская не смогла долго работать в высоком темпе без последствий – накануне актриса призналась, что очень устала.

Экономика Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.

Происшествия 50 случаев инцеста: в Испании задержан преступник В Испании задержали британца, которого разыскивали за 50 с лишним преступлений сексуального характера.

Общество Синоптики прогнозируют потепление в Москве в апреле выше нормы Отмечается, что в Москве температура в апреле будет чуть выше нормы.

Музыка Валерий Леонтьев рассказал о самых экстремальных выступлениях Да и одно из первых выступлений - с песней про рыбака - считает крайне неудачным.

Транспорт Власти Петербурга планируют заменить все автобусы на электробусы Правительство Санкт-Петербурга в перспективе намерено полностью заменить автобусы города на более экологичные электробусы.

Армия и оружие В Исландии истребители НАТО подняли по тревоге из-за российских Ту-142 Два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Италии были подняты по сигналу тревоги с аэродрома Кефлавик в Исландии из-за двух российских противолодочных самолетов Ту-142, замеченных на восточной границе воздушного сектора страны.