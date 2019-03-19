Экономика
Банк России назвал самые теневые сектора экономикиREGNUM 06:57
Самым теневым сектором экономики России в 2018 году оказалась строительная отрасль (29%). Такие данные представил Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России. На втором месте по спросу на теневые финансовые услуги — сфера услуг, кроме логистики (22%).
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Политика
Глава Мурманской области написала заявление об отставке
Обновлено в 11:31
Культура
Балет «Нуреев» Кирилла Серебренникова получил премию BraVo
Обновлено в 16:41
Политика
В Белоруссии собирают подписи за изгнание российского посла
Пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз назвал посла "счетоводом" и "подающим надежды бухгалтером", а также заявил, что за время своей работы в Белоруссии Бабич так и не понял разницы между независимым государством и федеральным округом (ранее россиянин являлся полномочным представителем Путина в Приволжском федеральном округе).
Обновлено в 08:58
Кино
Вышел трейлер «Истории игрушек 4»
Студия Pixar опубликовала трейлер к новому мультфильму «История игрушек 4», премьера которого состоится в июне 2019 года.
Обновлено в 10:39
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Елена Беркова
Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:18
Шоу-бизнес
Отец Началовой сообщил о дальнейшей судьбе 12-летней дочери певицы
12-летняя дочь певицы Юлии Началовой после смерти исполнительницы останется под опекой членов ее семьи.
Обновлено вчера в 13:45
Политика
Минобороны опубликовало видео полета Шойгу над Сирией
Минобороны России опубликовало видео полета министра обороны РФ Сергея Шойгу над Сирией, в ходе которого борт главы российского ведомства сопровождают истребители Су-35С.
Обновлено в 16:52
Экономика
Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС
Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.
Обновлено в 13:28
Недвижимость
Банки начали продавать квартиры с жильцами
Речь идет о продаже приобретенной по ипотеке недвижимости с зарегистрированными или прописанными жильцами, владельцы которой не в состоянии обслуживать долги.
Обновлено в 10:16
Общество
Медведев подписал распоряжение об индексации зарплаты бюджетников
Зарплаты федеральных государственных служащих и бюджетников будут повышены с 1 октября на 4,3 процента.
Обновлено в 07:58
Политика
Стало известно содержание телефонного разговора Путина и Назарбаева
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора 19 марта обсудили решение казахстанского лидера об уходе с занимаемого поста.
Обновлено в 13:49
Футбол
Кокорин рассказал о подарке на день рождения в СИЗО
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин в понедельник отмечает день рождения - сегодня ему исполняется 28 лет.
Обновлено в 04:01
Наука
Абелевская премия по математике впервые присуждена женщине
Обновлено в 15:14
Общество
В Госдуме оценили законопроект о возврате сезонного перевода времени
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал внесение законопроекта, предлагающего вернуть в России сезонный перевод времени.
Обновлено в 06:43
Здоровье
В Росздравнадзоре отреагировали на дефицит лекарств от аритмии
Ранее в издании РБК сообщали, что в аптеках возник дефицит кардиологического препарата «Амиодарон» и «Кордарон» в таблетках, который входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Обновлено в 08:48
Спорт
Французские власти выдали ордер на арест экс-главы ВФЛА Балахничева
Французские власти выдали ордер на арест бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, сообщает агентство Франс Пресс.
Обновлено в 10:19
Политика
Бразилия разрешила США использовать свой космодром
Президент Бразилии Жаир Болсонару в своём Twitter сообщил, что Бразилиа и Вашингтон подписали соглашение, которое позволит США запускать спутники и ракеты с бразильского космодрома «Алкантара».
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно
Бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения, что вызвало недовольство его многочисленных детей.
Обновлено в 08:57
Космос
Российские школьники создали установку для исследования грунта Луны
Изначально перед школьниками стояла задача разработать ультразвуковое сверло для неземного грунта, но команда учеников 8 и 9 классов из Бийска пошла дальше и в финале конкурса представила прототип установки, которая позволяет не только "забуриться", но и взять пробу грунта.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес
Дана Борисова заявила, что не верит в проклятие «Последнего героя»
Дана Борисова сделала заявление в связи с распространением слухов о якобы существующем проклятии "Последнего героя".
Обновлено в 08:36
Игры
NVIDIA выпустит обновленную версию Quake 2 с поддержкой технологии RTX
В обновленной версии Quake 2 будет реалистичное освещение и текстуры высокого разрешения, взятые из издания Quake 2 XP.
Обновлено в 03:45
Футбол
ESPN: бейсболист Траут заключил рекордный контракт в истории спорта
Игрок клуба Главной бейсбольной лиги (MLB) «Лос-Анджелес Энджелс» Майк Траут заключил рекордный контракт в истории спорта.
Обновлено в 16:05
Армия и оружие
Военные Израиля арестовали семерых палестинцев
Правоохранительные службы Израиля арестовали по меньшей мере семь палестинцев на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, сообщает 19 марта Al Jazeera.
Обновлено в 02:01
Культура
Венедиктов: нападение на Фельгенгауэр отменило ее выдвижение на пост главреда «Эхо Москвы»
На допросе Гриц заявлял, что Фельгенгауэр телепатически изводила его сексуально с 2012 года.
Обновлено в 17:13
Спорт
Загитова последней покажет короткую программу на чемпионате мира
Женщины покажут короткую программу на чемпионате мира завтра, 20 марта.
Обновлено в 05:25
Политика
В бундестаге призвали отменить санкции ЕС против России
Санкции, введенные Европейским союзом против России из-за Крыма, должны быть срочно отменены.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Профсоюз мигрантов ответил на изнасилование россиянки в Якутске
Изнасилование местной жительницы в Якутске, о котором сообщалось 17 марта, стало причиной стихийного антимигрантского митинга.
Обновлено в 07:44
Космос
Россия и США вместе полетят на Венеру
Россия и США договорились совместно исследовать Венеру, старт миссии запланирован приблизительно в 2030 году.
Обновлено в 11:34
Авто
Сергей Когогин лично протестировал новый тягач «КАМАЗ-54901»
Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин лично протестировал новинку компании — премиальный тягач «КАМАЗ-54901».
Обновлено в 06:38
Общество
Росреестр оценил участок Шувалова в Сколково как iPhone
Журналисты проекта Baza выяснили, что подмосковный участок в 7,6 гектара рядом с МКАД, принадлежащий Игорю Шувалову, Росреестр оценил в 107,5 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 10:30