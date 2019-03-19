Экономика

Банк России назвал самые теневые сектора экономикиREGNUM 06:57

Самым теневым сектором экономики России в 2018 году оказалась строительная отрасль (29%). Такие данные представил Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России. На втором месте по спросу на теневые финансовые услуги — сфера услуг, кроме логистики (22%).
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Строительные компании стали лидерами по сомнительным операциям

Телеканал 360°05:17

ЦБ назвал лидирующие по выводу денег в тень секторы экономики

РБК05:37

Строительный сектор оказался лидером по теневым финансовым операциям в РФ

Интерфакс05:26

ЦБ назвал строительство крупнейшим потребителем теневых финансовых услуг

Российская газета06:23

ЦБ: компании стройсектора проводили основную часть сомнительных операций в 2018 году

ТАСС05:06

ЦБ назвал строительный сектор лидером по сомнительным операциям в 2018 году

Коммерсантъ05:05

ЦБ назвал сферы экономики с наибольшим спросом на теневые финуслуги в 2018 году

Банки.ру04:13
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Политика

Глава Мурманской области написала заявление об отставке

Обновлено в 11:31
Культура

Балет «Нуреев» Кирилла Серебренникова получил премию BraVo

Обновлено в 16:41
Политика

В Белоруссии собирают подписи за изгнание российского посла

Пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз назвал посла "счетоводом" и "подающим надежды бухгалтером", а также заявил, что за время своей работы в Белоруссии Бабич так и не понял разницы между независимым государством и федеральным округом (ранее россиянин являлся полномочным представителем Путина в Приволжском федеральном округе).
Обновлено в 08:58
Кино

Вышел трейлер «Истории игрушек 4»

Студия Pixar опубликовала трейлер к новому мультфильму «История игрушек 4», премьера которого состоится в июне 2019 года.
Обновлено в 10:39
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Елена Беркова

Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:18
Шоу-бизнес

Отец Началовой сообщил о дальнейшей судьбе 12-летней дочери певицы

12-летняя дочь певицы Юлии Началовой после смерти исполнительницы останется под опекой членов ее семьи.
Обновлено вчера в 13:45
Политика

Минобороны опубликовало видео полета Шойгу над Сирией

Минобороны России опубликовало видео полета министра обороны РФ Сергея Шойгу над Сирией, в ходе которого борт главы российского ведомства сопровождают истребители Су-35С.
Обновлено в 16:52
Экономика

Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС

Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.
Обновлено в 13:28
Недвижимость

Банки начали продавать квартиры с жильцами

Речь идет о продаже приобретенной по ипотеке недвижимости с зарегистрированными или прописанными жильцами, владельцы которой не в состоянии обслуживать долги.
Обновлено в 10:16
Общество

Медведев подписал распоряжение об индексации зарплаты бюджетников

Зарплаты федеральных государственных служащих и бюджетников будут повышены с 1 октября на 4,3 процента.
Обновлено в 07:58
Политика

Стало известно содержание телефонного разговора Путина и Назарбаева

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора 19 марта обсудили решение казахстанского лидера об уходе с занимаемого поста.
Обновлено в 13:49
Футбол

Кокорин рассказал о подарке на день рождения в СИЗО

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин в понедельник отмечает день рождения - сегодня ему исполняется 28 лет.
Обновлено в 04:01
Наука

Абелевская премия по математике впервые присуждена женщине

Обновлено в 15:14
Общество

В Госдуме оценили законопроект о возврате сезонного перевода времени

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал внесение законопроекта, предлагающего вернуть в России сезонный перевод времени.
Обновлено в 06:43
Здоровье

В Росздравнадзоре отреагировали на дефицит лекарств от аритмии

Ранее в издании РБК сообщали, что в аптеках возник дефицит кардиологического препарата «Амиодарон» и «Кордарон» в таблетках, который входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Обновлено в 08:48
Спорт

Французские власти выдали ордер на арест экс-главы ВФЛА Балахничева

Французские власти выдали ордер на арест бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, сообщает агентство Франс Пресс.
Обновлено в 10:19
Политика

Бразилия разрешила США использовать свой космодром

Президент Бразилии Жаир Болсонару в своём Twitter сообщил, что Бразилиа и Вашингтон подписали соглашение, которое позволит США запускать спутники и ракеты с бразильского космодрома «Алкантара».
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия

Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно

Бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения, что вызвало недовольство его многочисленных детей.
Обновлено в 08:57
Космос

Российские школьники создали установку для исследования грунта Луны

Изначально перед школьниками стояла задача разработать ультразвуковое сверло для неземного грунта, но команда учеников 8 и 9 классов из Бийска пошла дальше и в финале конкурса представила прототип установки, которая позволяет не только "забуриться", но и взять пробу грунта.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес

Дана Борисова заявила, что не верит в проклятие «Последнего героя»

Дана Борисова сделала заявление в связи с распространением слухов о якобы существующем проклятии "Последнего героя".
Обновлено в 08:36
Игры

NVIDIA выпустит обновленную версию Quake 2 с поддержкой технологии RTX

В обновленной версии Quake 2 будет реалистичное освещение и текстуры высокого разрешения, взятые из издания Quake 2 XP.
Обновлено в 03:45
Футбол

ESPN: бейсболист Траут заключил рекордный контракт в истории спорта

Игрок клуба Главной бейсбольной лиги (MLB) «Лос-Анджелес Энджелс» Майк Траут заключил рекордный контракт в истории спорта.
Обновлено в 16:05
Армия и оружие

Военные Израиля арестовали семерых палестинцев

Правоохранительные службы Израиля арестовали по меньшей мере семь палестинцев на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, сообщает 19 марта Al Jazeera.
Обновлено в 02:01
Культура

Венедиктов: нападение на Фельгенгауэр отменило ее выдвижение на пост главреда «Эхо Москвы»

На допросе Гриц заявлял, что Фельгенгауэр телепатически изводила его сексуально с 2012 года.
Обновлено в 17:13
Спорт

Загитова последней покажет короткую программу на чемпионате мира

Женщины покажут короткую программу на чемпионате мира завтра, 20 марта.
Обновлено в 05:25
Политика

В бундестаге призвали отменить санкции ЕС против России

Санкции, введенные Европейским союзом против России из-за Крыма, должны быть срочно отменены.
Обновлено в 10:12
Происшествия

Профсоюз мигрантов ответил на изнасилование россиянки в Якутске

Изнасилование местной жительницы в Якутске, о котором сообщалось 17 марта, стало причиной стихийного антимигрантского митинга.
Обновлено в 07:44
Космос

Россия и США вместе полетят на Венеру

Россия и США договорились совместно исследовать Венеру, старт миссии запланирован приблизительно в 2030 году.
Обновлено в 11:34
Авто

Сергей Когогин лично протестировал новый тягач «КАМАЗ-54901»

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин лично протестировал новинку компании — премиальный тягач «КАМАЗ-54901».
Обновлено в 06:38
Общество

Росреестр оценил участок Шувалова в Сколково как iPhone

Журналисты проекта Baza выяснили, что подмосковный участок в 7,6 гектара рядом с МКАД, принадлежащий Игорю Шувалову, Росреестр оценил в 107,5 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 10:30
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