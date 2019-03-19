Экономика

Банк России назвал самые теневые сектора экономикиREGNUM 06:57

Самым теневым сектором экономики России в 2018 году оказалась строительная отрасль (29%). Такие данные представил Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России. На втором месте по спросу на теневые финансовые услуги — сфера услуг, кроме логистики (22%).
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ЦБ назвал самые теневые отрасли экономики

Известия12:27

ЦБ назвал лидирующие по выводу денег в тень секторы экономики

РБК05:37

ЦБ назвал сферы экономики, которые лидируют по выводу денег в тень

БИЗНЕС Online05:48

ЦБ РФ назвал самые теневые сектора экономики

ФАН07:22

Строительный сектор оказался лидером по теневым финансовым операциям в РФ

Интерфакс05:26

ЦБ: компании стройсектора проводили основную часть сомнительных операций в 2018 году

ТАСС05:06

ЦБ назвал строительный сектор лидером по сомнительным операциям в 2018 году

Коммерсантъ05:05
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 14:48, Ашберн
Общество

Собянин рассказал о сохранении культурного наследия Москвы

Обновлено в 06:50
Политика

Путин и Назарбаев обсуждали решение президента Казахстана об отставке

Российский и казахский лидеры Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора обсуждали решение последнего уйти в отставку.
Обновлено в 13:35
Происшествия

Один человек погиб из-за прорыва трубы на дамбе в Новгородской области

Два человека пострадали и один погиб из-за прорыва трубы на дамбе в Новгородской области, все они являются сотрудниками ООО "Маловишерское ДЭП".
Обновлено в 12:25
Интернет

«Лаборатория Касперского» пожаловалась на Apple в ФАС

«Лаборатория Касперского» подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России жалобу на корпорацию Apple.
Обновлено в 11:17
Музыка

Монсеррат Кабалье посмертно удостоена премии «BraVo» в Большом театре

Церемония вручения награды в виде нотного ключа прошла во вторник, 19 марта. Премия вручена за вклад Кабалье в мировую музыкальную культуру.
Обновлено в 13:53
Политика

Глава Мурманской области написала заявление об отставке

Обновлено в 11:31
Хоккей

СКА обыграл «Локомотив» и увеличил преимущество в серии плей-офф КХЛ

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. СКА увеличил преимущество в серии до четырех побед - 3-1.
Обновлено в 14:24
Экономика

Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России

Массовые сокращения ждут чиновников. В 2020 году будут сокращены 5% госслужащих, в 2021 году - еще 10%, пообещал Минфин.
Обновлено в 09:46
Шоу-бизнес

Бывший муж Юлии Началовой прокомментировал её смерть

Бывший муж певицы Юлии Началовой экс-футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о том, как узнал о её смерти.
Обновлено в 01:27
Футбол

Кокорин отмечает день рождения в СИЗО

Как сообщает издание «Известия», подарков на свой день рождения Кокорин не просил, но, возможно, воспользуется правом на звонок близким.
Обновлено в 02:02
Политика

После отставки Назарбаева в Казахстане начали скупать доллары

«Как только сообщили [об уходе Назарбаева] сразу начался ажиотаж, все скупили», - сообщили агентству в обменном пункте ТОО «Валюта KZ».
Обновлено в 14:28
Наука

В США придумали способ межзвездных путешествий

Обновлено в 14:32
Авто

Альтернативный KIA Cerato 2019 приедет к дилерам в июне

По данным издания Autohome, опубликовавшего свежие фотографии его «заряженной» GT-версии, новинка приедет к дилерам в июне текущего года.
Обновлено в 04:34
Происшествия

В Испании задержали британца, более 40 лет насиловавшего родственников

Национальная полиция Испании задержала британца, который находился в розыске за более чем 50 преступлений сексуального характера.
Обновлено в 12:44
Политика

Новый глава Челябинской области в первую очередь займется экологией

Назначенный исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер в качестве одного из своих приоритетов на новом посту назвал решение экологических проблем региона.
Обновлено в 12:05
Политика

Шойгу приехал в Сирию и передал Асаду послание от Путина

Российский министр обороны Сергей Шойгу во вторник, 19 марта, по поручению президента России Владимира Путина с официальным визитом посетил Сирию.
Обновлено в 13:12
Политика

Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным

Украинский лидер Петр Порошенко прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что с властями Украины "не сварить каши".
Обновлено вчера в 17:28
Политика

Рябков предостерег США от реализации военного сценария в Венесуэле

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам прошедшей в Риме встречи со специальным представителем США по Венесуэле Эллиотом Абрамсом заявил, что у Вашингтона есть наработки по использованию военной силы в этой южноамериканской стране, передает ТАСС.
Обновлено в 14:43
Армия и оружие

Путин назвал Су-57 лучшим истребителем в мире

Российский истребитель пятого поколения Су-57 – лучший в мире по своим характеристикам и вооружению, заявил Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса "Лидеры России".
Обновлено в 11:13
Наука

Абелевскую премию по математике впервые присудили женщине

Академия наук Норвегии присудила Абелевскую премию по математике 2019 года профессору из США Карен Уленбек (Karen Uhlenbeck).
Обновлено в 10:53
Происшествия

В Утрехте у стрелка нашли указывающую на террористический акт записку

В Утрехте сотрудники правоохранительных органов обнаружили в машине мужчины, обстрелявшего людей в трамвае, записку, указывающую на террористический мотив преступления.
Обновлено в 10:41
Футбол

«ПСЖ» осудил Эвра за гомофобские высказывания в адрес клуба

«ПСЖ» строго осуждает гомофобские оскорбления, сказанные Патрисом Эвра в адрес клуба, его представителей и бывших игроков.
Обновлено в 12:39
Экономика

Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС

Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.
Обновлено в 13:28
Происшествия

Житель Северной Осетии утверждает, что полицейский сломал ему челюсть

21-летний житель Моздока Северной Осетии Ростислав Мельниченко утверждает, что полицейский сломал ему челюсть из-за отказа пешехода уступить дорогу автомобилю во дворе дома.
Обновлено вчера в 16:39
Экономика

С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 2%

Коэффициент индексации социальных пенсий граждан с 1 апреля текущего года определен в размере 1,02.
Обновлено вчера в 06:23
Технологии

«Яндекс» запустит приложение для покупок в обычных магазинах

«Яндекс.Маркет» готовит к запуску приложение «Суперчек», через которое пользователи смогут совершать покупки в обычных офлайн-магазинах, рассказал РБК Антон Пахомов, директор по развитию бизнеса и взаимодействию с сетями «Яндекс.Маркет».
Обновлено в 11:08
Наука

Список чувств человека пополнился восприятием магнитного поля

Считается, что люди им не обладают, однако эксперименты, поставленные с контролируемыми магнитными полями в лаборатории, показали, что и нам в определенной степени магниторецепция доступна.
Обновлено в 02:57
Авто

Представлен Bentley Continental GT с новым мотором V8

Пресс-служба британского ультралюксового бренда представила новую версию Bentley Continental GT и GT Convertible с бензиновым мотором V8, тем же самым, что живет под капотом кроссовера Bentayga.
Обновлено в 06:38
Политика

Матвиенко назвала плановым процессом серию губернаторских отставок

Обновлено в 10:21
Политика

Путин отчитался о миллиардах погашенных долгов по зарплатам

Российский президент Владимир Путин на заседании коллегии Генепрокуратуры России заявил, что в прошлом году "при непосредственном участии" органов прокуратуры удалось добиться погашения долгов по зарплате на сумму более 26 млрд руб. Прямую трансляцию выступления Путина ведет ТАСС.
Обновлено в 06:48
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