Экономика
Банк России назвал самые теневые сектора экономикиREGNUM 06:57
Самым теневым сектором экономики России в 2018 году оказалась строительная отрасль (29%). Такие данные представил Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России. На втором месте по спросу на теневые финансовые услуги — сфера услуг, кроме логистики (22%).
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Политика
Более 1,3 тыс. выходцев из Дагестана воюют на стороне боевиков в Сирии
Начальник управления Росгвардии по Дагестану Магомед Баачилов сообщил, что на стороне боевиков в Сирии воюют более 1,3 тыс. выходцев из республики.
Обновлено в 09:56
Политика
Власти Якутии и Киргизии договорились вместе работать с мигрантами
Визит нацелен на проведение разъяснительной работы с мигрантами из Киргизии, а также на выработку согласованной позиции об улучшении системы мониторинга и профилактики нарушений.
Обновлено в 03:51
Футбол
В РФС надеются, юношеская сборная выйдет в финальную стадию Евро
Технический директор Российского футбольного союза (РФС) Андрей Лексаков выразил надежду, что юношеская сборная России (игроки 2000 года рождения) сможет повторить достижение команды 1998 года рождения и пробиться в финальную стадию Евро.
Обновлено в 10:15
Политика
Губернатор Челябинской области объявил об отставке
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой об отставке.
Обновлено в 11:03
Политика
Путин призвал прокуроров к эффективной защите прав предпринимателей
Владимир Путин заявил, что необходимы более эффективная защита прав предпринимателей и содействие улучшению делового климата.
Обновлено в 07:12
Политика
США расширили санкции против Венесуэлы
Соединенные Штаты во вторник ввели санкции в отношении венесуэльской государственной горнодобывающей корпорации Minerven и ее руководителя Адриана Антонио Пердомо Мата.
Обновлено в 11:13
Спорт
Клебо: в этом сезоне, возможно, мой последний шанс победить Большунова
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что в этом году у него, возможно, последний шанс обойти россиянина Александра Большунова по итогам общего зачета Кубка мира.
Обновлено в 07:03
Гаджеты
Названы цены Huawei P30 и P30 Pro
Инсайдер Роланд Куанд назвал цены флагманов Huawei P30 и P30 Pro.
Обновлено в 07:25
Авто
Subaru начала продажи обновленного Subaru Legacy
Российские дилеры Subaru начали прием заказов на обновленный седан Subaru Legacy 2019 модельного года.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Подростки в Воронеже избили бездомного и выложили видео в Сеть
Полиция в Воронежской области начала проверку по факту нападения подростков на бездомного человека: молодые люди и девушка засняли избиение на видео и выложили кадры в интернет.
Обновлено в 09:39
Гаджеты
Apple представила новое поколение моноблоков iMac
Apple выпустила моноблоки iMac нового поколения.
Обновлено в 11:11
Политика
Помпео заявил, что США хотят иметь больше общих интересов с Россией
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил о том, что хотел бы, чтобы у США и России было больше общих интересов.
Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес
Алдонин рассказал, с кем будет жить дочь Началовой
Похороны певицы пройдут 21 марта на Троекуровском кладбище. Ранее Алдонин рассказал о переживаниях дочери из-за смерти Началовой.
Обновлено в 09:39
Политика
Путин поговорил с Назарбаевым после его отставки
Обновлено в 11:19
Футбол
Врачей «Зенита» не пускают в СИЗО к Кокорину
Обновлено вчера в 10:59
Армия и оружие
Под Калининградом боевые самолеты отработали бомбометание
В калининградском небе вновь шумели военные самолеты.
Обновлено в 10:49
Футбол
«ПСЖ» хочет приобрести Крооса у «Реала» за 80 млн евро
Французский клуб готов приобрести 29-летнего немца за 80 млн евро и увеличить зарплату игрока на 50%, сообщает OkDiario.
Обновлено в 10:36
Космос
NASA предупредило, что к Земле приближается крупный астероид
Объект должен максимально сблизиться с планетой 22 марта Крупный астероид EA2 пролетит мимо Земли на расстоянии меньшем, чем отделяет планету от Луны, сообщает сайт NASA.
Обновлено 17 марта в 23:15
Политика
Матвиенко рассказала о новых отставках губернаторов
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко прокомментировала новые отставки губернаторов.
Обновлено в 10:48
Экономика
Роман Абрамович продает и Evraz
Структуры совладельцев Evraz Романа Абрамовича, Александра Абрамова, Александра Фролова и Евгения Швидлера продают широкому кругу инвесторов 25,4 млн акций компании (или около 1,8% капитала компании) через процедуру ускоренного сбора заявок (accelerated book-building, ABB), следует из раскрытия Evraz на Лондонской бирже.
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия
В результате наводнения в США погибли три человека
Стало известно о как минимум трех жертвах масштабного наводнения в американском штате Небраска.
Обновлено в 01:04
Экономика
Греф: компании из расследования OCCRP не имеют отношения к Сбербанку
Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что все компании, упомянутые в расследовании OCCRP (Центр исследования коррупции и организованной преступности) по «Тройке Диалог» не имеют никакого отношения к Сбербанку.
Обновлено в 10:48
Экономика
Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиарейсы
Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние авиарейсы, включая рейсы через Москву.
Обновлено в 10:37
Армия и оружие
Россия показала испытания ракетоносца типа «Борей»
Минобороны России в День моряка-подводника ВМФ показало испытания атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 955 «Борей».
Обновлено в 04:05
Экономика
Петербургская биржа приостановила торги из-за проверки в дата-центре
"Подтверждаем факт проведения проверки правоохранительными органами в помещении дата-центра, где, в том числе, расположены наши сервера", - заявил представитель биржи РИА Новости.
Обновлено в 08:24
Политика
AFP: зампред Бундестага потребовал выслать из Германии посла США
Вице-председатель германского Бундестага Вольфганг Кубикки подверг жесткой критике посла США в ФРГ Ричарда Гренелла и потребовал "незамедлительно объявить его персоной нон грата".
Обновлено в 08:40
Транспорт
За год в Москве планируется открыть 14 новых станций метро
Обновлено в 08:55
Спорт
Французские власти выдали ордер на арест экс-главы ВФЛА Балахничева
Французские власти выдали ордер на арест бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, сообщает агентство Франс Пресс.
Обновлено в 10:19
Политика
Песков прокомментировал высказывание Порошенко о каше
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание действующего главы Украины Петра Порошенко, заявившего об отсутствии планов «варить кашу» с российскими властями.
Обновлено в 06:36
Происшествия
В Утрехте у стрелка нашли указывающую на террористический акт записку
В Утрехте сотрудники правоохранительных органов обнаружили в машине мужчины, обстрелявшего людей в трамвае, записку, указывающую на террористический мотив преступления.
Обновлено в 10:41