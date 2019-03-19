Банк России назвал самые теневые сектора экономикиREGNUM 06:57

Самым теневым сектором экономики России в 2018 году оказалась строительная отрасль (29%). Такие данные представил Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России. На втором месте по спросу на теневые финансовые услуги — сфера услуг, кроме логистики (22%).

Общество В Госдуму внесли законопроект о возврате сезонных переводов времени Депутат Госдумы Андрей Барышев (фракция "Единая Россия", избран от Челябинской области) в понедельник внес на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается вернуть в России сезонные переводы времени на один час в марте и в октябре.

Политика Кремль надеется на приход к власти на Украине «президента мира» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле ждут, что к власти на Украине в результате выборов придет президент мира, а не войны.

Транспорт Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» введут безбагажные тарифы По просьбам пассажиров авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" со 2 апреля вводят безбагажные тарифы.

Шоу-бизнес Отец Юлии Началовой рассказал новые факты о смерти дочери Отец Юлии Началовой, продюсер и композитор Виктор Началов, рассказал о причинах смерти своей дочери.

Политика Польша не позвала РФ на мероприятия в память о 80-летии начала ВМВ Власти Польши не пригласили представителей России на памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

Футбол The Times сообщила о намерении богатейшего британца купить «Челси» Миллионер Джим Рэтклифф, являющийся самым богатым человеком Великобритании, намерен купить английский футбольный клуб «Челси» у российского предпринимателя Романа Абрамовича.

Происшествия Чайка призвал ограничить возможность заключения сделок с правосудием Генпрокурор Юрий Чайка призвал свести к минимуму число сделок с правосудием, то есть уголовных дел, рассматриваемых в судах в особом порядке, и ввести законодательные ограничения в этой сфере, сообщает «Интерфакс».

Технологии Появилось первое фото нового российского пулемета калибра 7,62 мм Российские оружейники создали новейший пулемет калибра 7,62 миллиметров. Его фотография уже опубликована в интернете.

Политика Зеленский стал абсолютным лидером президентской гонки на Украине Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку по итогам опроса почти во всех регионах страны, передает ТАСС со ссылкой на всеукраинскую общественную организацию "Передовые правовые инициативы".

Шоу-бизнес Дочка Юлии Началовой может унаследовать многомиллионные долги матери Денежная задолженность в 20 миллионов рублей, которая осталась у Юлии Началовой перед хоккеистом Александром Фроловым, может быть унаследована 12-летней дочерью певицы.

Технологии Во Франции испытали летающий четырехколесный мотоцикл Во Франции испытали летающий четрехколесный мотоцикл LMV 496.

Политика Строители соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока» В Турции завершили работы по соединению морской и наземной частей газопровода «Турецкий поток».

Общество Медведев подписал распоряжение об индексации зарплат бюджетников Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации зарплат федеральных служащих и бюджетников.

Армия и оружие В Крыму разместили бомбардировщики Ту-22М3 в ответ на действия США Россия развернула в Крыму дальние бомбардировщики Ту-22М3 в ответ на размещение американской ПРО в Румынии, сообщает РИА «Новости».

Экономика Новый налог с зарплаты могут ввести в России В Министерстве финансов и Центральном банке рассматривают вариант введения нового налога с зарплаты в размере до 6%. Взиматься он будет со всех работающих, но от него можно будет и отказаться.

Наука В Великобритании установили личность Джека-потрошителя Личность убийцы установили, сравнив фрагменты митохондриальной ДНК с платка с фрагментами живых потомков Косминских.

Транспорт Власти Петербурга планируют заменить все автобусы на электробусы Правительство Санкт-Петербурга в перспективе намерено полностью заменить автобусы города на более экологичные электробусы.

Футбол Дзюба поздравил Кокорина с днем рождения Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поздравил Александра Кокорина с днем рождения. 19 марта игроку исполнилось 28 лет.

Авто Названы самые популярные авто с пробегом в городах-миллиониках РФ В 6 городах (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Воронеж, Челябинск, Пермь) самым продаваемым автомобилем с пробегом в январе-феврале 2019 года стал Ford Focus.

Происшествия СК прокомментировал сообщения об угрозах девочке после письма Путину Информация об угрозах девочке из Псковской области, которую после письма президенту Владимиру Путину якобы затравили односельчане, недостоверна, сообщили РИА Новости в управлении СК по региону.

Общество Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов В апреле территория России окажется в теплой зоне, однако россиянам стоит готовиться и к последним морозам, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ.

Экономика Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России Российские власти в 2020 году начнут масштабную реформу государственной службы, сообщила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.

Экономика Росстат зафиксировал рывок промышленного производства Выпуск промышленных предприятий после трех месяцев поступательного замедления в феврале резко ускорился – на 4,1% в годовом выражении, сообщил первую оценку Росстат.

Происшествия В Омске потушили пожар на заводе Ранее сообщалось, что на заводе в Омске произошёл пожар, в результате чего обрушилась кровля здания.