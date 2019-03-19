Экономика

Банк России назвал самые теневые сектора экономикиREGNUM 06:57

Самым теневым сектором экономики России в 2018 году оказалась строительная отрасль (29%). Такие данные представил Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России. На втором месте по спросу на теневые финансовые услуги — сфера услуг, кроме логистики (22%).
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ЦБ назвал строительство крупнейшим потребителем теневых финансовых услуг

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ЦБ назвал лидирующие по выводу денег в тень секторы экономики

РБК05:37

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ТАСС05:06

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Коммерсантъ05:05

ЦБ назвал сферы экономики с наибольшим спросом на теневые финуслуги в 2018 году

Банки.ру04:13
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Общество

В Госдуму внесли законопроект о возврате сезонных переводов времени

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Кремль надеется на приход к власти на Украине «президента мира»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле ждут, что к власти на Украине в результате выборов придет президент мира, а не войны.
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Транспорт

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Отец Юлии Началовой, продюсер и композитор Виктор Началов, рассказал о причинах смерти своей дочери.
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Политика

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Власти Польши не пригласили представителей России на памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 07:38
Футбол

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Миллионер Джим Рэтклифф, являющийся самым богатым человеком Великобритании, намерен купить английский футбольный клуб «Челси» у российского предпринимателя Романа Абрамовича.
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Генпрокурор Юрий Чайка призвал свести к минимуму число сделок с правосудием, то есть уголовных дел, рассматриваемых в судах в особом порядке, и ввести законодательные ограничения в этой сфере, сообщает «Интерфакс».
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Технологии

Появилось первое фото нового российского пулемета калибра 7,62 мм

Российские оружейники создали новейший пулемет калибра 7,62 миллиметров. Его фотография уже опубликована в интернете.
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Зеленский стал абсолютным лидером президентской гонки на Украине

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку по итогам опроса почти во всех регионах страны, передает ТАСС со ссылкой на всеукраинскую общественную организацию "Передовые правовые инициативы".
Обновлено вчера в 15:51
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Дочка Юлии Началовой может унаследовать многомиллионные долги матери

Денежная задолженность в 20 миллионов рублей, которая осталась у Юлии Началовой перед хоккеистом Александром Фроловым, может быть унаследована 12-летней дочерью певицы.
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Происшествия

В Якутске заметили исчезновение автобусов на фоне антимигрантских протестов

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США и Россия смоделируют полет на Луну

Обновлено 17 марта в 19:44
Технологии

Во Франции испытали летающий четырехколесный мотоцикл

Во Франции испытали летающий четрехколесный мотоцикл LMV 496.
Обновлено вчера в 19:01
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Общество

Медведев подписал распоряжение об индексации зарплат бюджетников

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации зарплат федеральных служащих и бюджетников.
Обновлено в 07:42
Политика

Глава немецкой делегации впечатлен преобразованием Крыма за пять лет

Обновлено в 03:35
Армия и оружие

В Крыму разместили бомбардировщики Ту-22М3 в ответ на действия США

Россия развернула в Крыму дальние бомбардировщики Ту-22М3 в ответ на размещение американской ПРО в Румынии, сообщает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 12:32
Экономика

Новый налог с зарплаты могут ввести в России

В Министерстве финансов и Центральном банке рассматривают вариант введения нового налога с зарплаты в размере до 6%. Взиматься он будет со всех работающих, но от него можно будет и отказаться.
Обновлено вчера в 02:51
Наука

В Великобритании установили личность Джека-потрошителя

Личность убийцы установили, сравнив фрагменты митохондриальной ДНК с платка с фрагментами живых потомков Косминских.
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Власти Петербурга планируют заменить все автобусы на электробусы

Правительство Санкт-Петербурга в перспективе намерено полностью заменить автобусы города на более экологичные электробусы.
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Футбол

Дзюба поздравил Кокорина с днем рождения

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поздравил Александра Кокорина с днем рождения. 19 марта игроку исполнилось 28 лет.
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Авто

Названы самые популярные авто с пробегом в городах-миллиониках РФ

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Информация об угрозах девочке из Псковской области, которую после письма президенту Владимиру Путину якобы затравили односельчане, недостоверна, сообщили РИА Новости в управлении СК по региону.
Обновлено вчера в 05:43
Общество

Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов

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Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России

Российские власти в 2020 году начнут масштабную реформу государственной службы, сообщила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.
Обновлено в 07:58
Экономика

Росстат зафиксировал рывок промышленного производства

Выпуск промышленных предприятий после трех месяцев поступательного замедления в феврале резко ускорился – на 4,1% в годовом выражении, сообщил первую оценку Росстат.
Обновлено вчера в 16:38
Армия и оружие

Подлодка «Казань» впервые выстрелит ракетой «Циркон» в 2020 году

Российская многоцелевая атомная подводная лодка «Казань» впервые выстрелит новейшей гиперзвуковой ракетой «Циркон» в 2020 году.
Обновлено в 04:00
Происшествия

В Омске потушили пожар на заводе

Ранее сообщалось, что на заводе в Омске произошёл пожар, в результате чего обрушилась кровля здания.
Обновлено в 06:57
Транспорт

В РЖД пообещали добавить в новые плацкартные вагоны крючки и полки

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Семейство Bentley Continental GT получило мотор V8

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