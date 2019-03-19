Экономика
Банк России назвал самые теневые сектора экономикиREGNUM 06:57
Самым теневым сектором экономики России в 2018 году оказалась строительная отрасль (29%). Такие данные представил Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России. На втором месте по спросу на теневые финансовые услуги — сфера услуг, кроме логистики (22%).
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Космос
SpaceX начинает испытания прототипа межпланетного корабля Starship
Частная американская компания SpaceX намерена в ближашие дни приступить к испытаниям прототипа космического корабля следующего поколения Starship, передаёт 18 марта портал Space.com.
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия
В Якутске мигранты не вышли на работу после акции протеста
В Якутске после митинга 17 марта, участники которого потребовали наказать виновных в изнасиловании местной девушки (в преступлении подозревают мигрантов), десятки приезжих жителей города не вышли на работу.
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой узнала о смерти матери
Дочь Юлии Началовой не сразу узнала о смерти матери.
Обновлено в 00:33
Политика
Назарбаев назвал исполняющего обязанности президента Казахстана
В феврале Назарбаев отправил правительство страны в отставку.
Обновлено в 09:26
Культура
Лукашенко поздравил Валерия Леонтьева с юбилеем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Валерия Леонтьева с 70-летием, отметив, что певец занимает особое место в истории современного искусства.
Обновлено в 02:18
Футбол
«Локомотив-Кубань» заключил контракт с Джеромом Рэндлом
Обновлено вчера в 04:41
Здоровье
В Сибири впервые в РФ провели одновременную пересадку сердца и печени
В Новосибирске медики провели уникальную операцию, одновременно пересадив 36-летней женщине и сердце, и печень.
Обновлено в 09:30
Политика
В Белоруссии начался сбор подписей за изгнание российского посла
На белорусском сайте petitions.by появилась петиция, авторы которой требуют признать посла России в Белоруссии Михаила Бабича персоной нон грата.
Обновлено в 07:14
Технологии
Visa запускает криптовалютное подразделение
Фото: iStock Платежная система Visa собирается открыть криптовалютное подразделение и ищет сотрудников.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье
В Деревне Ликино Одинцовского района Подмосковья шестилетний мальчик Миша несколько дней пытался разбудить свою мертвую бабушку, чтобы она накормила его, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:58
Наука
В небе над ОАЭ образовалась дыра абсолютно правильной формы
В небе над ОАЭ образовалась дыра абсолютно правильной формы Впрочем, метеорологи развенчали миф и заявили, что подобные дыры правильной формы – распространенное явление.
Обновлено в 04:15
Экономика
Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России
Российские власти в 2020 году начнут масштабную реформу государственной службы, сообщила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.
Обновлено в 07:58
Наука
Главную математическую премию мира впервые присудили женщине
Абелевскую премию, которую присуждают за выдающиеся достижения в математике, впервые получила женщина — математик Карен Уленбек из Техасского университета в Остине.
Обновлено в 09:31
Экономика
Ипотечные каникулы предложили распространить на действующие договоры
Ипотечные каникулы могут распространить не только на новые кредитные договоры, но и на действующие.
Обновлено в 07:26
Экономика
Петербургская биржа приостановила торги из-за проверки в дата-центре
"Подтверждаем факт проведения проверки правоохранительными органами в помещении дата-центра, где, в том числе, расположены наши сервера", - заявил представитель биржи РИА Новости.
Обновлено в 08:24
Наука
Ученые MIT научат роботов обращаться с любыми объектами
Обновлено вчера в 08:54
Происшествия
В Омске потушили пожар на заводе
Крупный пожар на литейно-механическом заводе в Омске удалось потушить, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Полиция нашла записку в автомобиле стрелка из Утрехта
Прокуратура Нидерландов сообщила о нахождении записки в автомобиле, который стрелявший в Утрехте использовал при бегстве с места происшествия.
Обновлено в 08:56
Авто
Названы российские цены на обновленный Nissan Qashqai
Компания Nissan назвала российские цены на обновленный Qashqai.
Обновлено вчера в 10:52
Гаджеты
Нейросеть научили превращать простые рисунки в фотографии
Обновлено в 09:38
Экономика
В Лондоне обнаружили недвижимость на миллиарды долларов
Global Witness оценивает найденную недвижимость в 74,3 миллиарда долларов. Далее сведения были переданы в руки британского парламента.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Изнасиловавший студентку гинеколог из Тулуна отсидит пять лет
Установлено, что в середине марта прошлого года, находясь в одном из кабинетов, он изнасиловал 20-летнюю девушку - студентку местного медицинского колледжа.
Обновлено вчера в 22:44
Футбол
The Times сообщила о намерении богатейшего британца купить «Челси»
Миллионер Джим Рэтклифф, являющийся самым богатым человеком Великобритании, намерен купить английский футбольный клуб «Челси» у российского предпринимателя Романа Абрамовича.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли нашли способ ускорить развод
София Гарбовская, редактор ленты новостей В декабре Анджелина Джоли и Брэд Питт наконец подписали соглашение об опеке над шестью детьми и, казалось бы, после двух лет судебных тяжб смогли наконец вздохнуть спокойно.
Обновлено в 09:05
Происшествия
Взрыв прогремел в Луганске, подорван автомобиль
В ночь на 19 марта в восточной части Луганска прогремел сильный взрыв.
Обновлено в 02:40
Технологии
Почтовый сервис Google Inbox закроется 2 апреля
В отличие от ситуации с социальной сетью Google+, закрытие Inbox огорчило немало пользователей, которые находят этот сервис более удобным, нежели классический Gmail.
Обновлено в 04:37
Общество
Медведев распорядился проиндексировать зарплаты бюджетников на 4,3%
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации с 1 октября зарплат федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3%. Об этом сообщается на портале правовой информации.
Обновлено в 08:42
Политика
В Бундестаге потребовали выслать из Германии американского посла
В середине января 2019 года Гренелл предупредил немецких предпринимателей о возможности введения в отношения них санкций со стороны Вашингтона из-за поддержки строительства газопровода «Северный поток - 2».
Обновлено в 09:33