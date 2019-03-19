Экономика

Банк России назвал самые теневые сектора экономикиREGNUM 06:57

Самым теневым сектором экономики России в 2018 году оказалась строительная отрасль (29%). Такие данные представил Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России. На втором месте по спросу на теневые финансовые услуги — сфера услуг, кроме логистики (22%).
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ЦБ РФ назвал самые теневые сектора экономики

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ЦБ: компании стройсектора проводили основную часть сомнительных операций в 2018 году

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Коммерсантъ05:05
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Валерия Леонтьева с 70-летием, отметив, что певец занимает особое место в истории современного искусства.
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Наука

В небе над ОАЭ образовалась дыра абсолютно правильной формы

В небе над ОАЭ образовалась дыра абсолютно правильной формы Впрочем, метеорологи развенчали миф и заявили, что подобные дыры правильной формы – распространенное явление.
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Наука

Главную математическую премию мира впервые присудили женщине

Абелевскую премию, которую присуждают за выдающиеся достижения в математике, впервые получила женщина — математик Карен Уленбек из Техасского университета в Остине.
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Обновлено в 08:24
Наука

Ученые MIT научат роботов обращаться с любыми объектами

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Происшествия

В Омске потушили пожар на заводе

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Полиция нашла записку в автомобиле стрелка из Утрехта

Прокуратура Нидерландов сообщила о нахождении записки в автомобиле, который стрелявший в Утрехте использовал при бегстве с места происшествия.
Обновлено в 08:56
Авто

Названы российские цены на обновленный Nissan Qashqai

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Почтовый сервис Google Inbox закроется 2 апреля

В отличие от ситуации с социальной сетью Google+, закрытие Inbox огорчило немало пользователей, которые находят этот сервис более удобным, нежели классический Gmail.
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Общество

Медведев распорядился проиндексировать зарплаты бюджетников на 4,3%

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В середине января 2019 года Гренелл предупредил немецких предпринимателей о возможности введения в отношения них санкций со стороны Вашингтона из-за поддержки строительства газопровода «Северный поток - 2».
Обновлено в 09:33
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