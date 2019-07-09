Экономика
Банк России назвал основные способы кражи денег со счетов гражданREGNUM вчера в 05:47
Третьим по популярности способом хищения средств со счетов клиентов финансовых организаций стала кража банковских карт (11%). Отмечается, что 60% граждан теряют накопления из-за психологических приёмов злоумышленников.
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с чего всё началось
Почти в каждом третьем случае граждане лишаются средств на счетах из-за собственной беспечности, заявили в Центробанке. Самые большие риски оказаться жертвой мошенников при использовании мобильных устройств несут в себе низкая киберграмотность и неосторожность.Известия08 июля в 17:02
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Транспорт
В России могут появиться турбоперекрёстки
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Общество
Главный диетолог столицы рассказала о самых полезных летних ягодах
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Кино
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Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
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Технологии
Ростех заменит стекла в транспорте на прозрачные дисплеи
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Наука
Таяние ледника Туэйтса в Антарктиде повысит уровень моря на полметра
В последние шесть лет таяние пяти крупнейших ледников Антарктиды ускорилось в два раза, выяснили американские ученые.
Обновлено вчера в 07:10
Политика
Партия «Слуга народа» не получит монополию в Верховной Раде
Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру сообщил, что олигарх Игорь Коломойский выделил Смешко $15 млн за то, что он вставит пять его человек в первой десятке своего списка.
Обновлено в 02:16
Политика
Россия может возобновить авиасообщение с Грузией
Прямое авиасообщение между двумя странами было прекращено по решению Москвы из-за начавшихся в Грузии в июне беспорядков.
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Происшествия
Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
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Обновлено вчера в 21:03
Общество
Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ
Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.
Обновлено в 00:45
Экономика
Forbes назвал богатейших российских чиновников и депутатов
Обновлено вчера в 04:18
Происшествия
В Улан-Удэ столкнулись два автобуса с пассажирами
Два автобуса с пассажирами столкнулись в Улан-Удэ, один из них перевернулся, сообщает пресс-служба управления МВД по Бурятии.
Обновлено вчера в 22:37
Общество
ФСИН и СПЧ предложили не принимать арестантов в переполненные СИЗО
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) предлагают дать право начальникам СИЗО отказывать в приеме новых арестованных, если их изолятор переполнен, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-бюро ФСИН.
Обновлено в 01:43
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Грузинские депутаты решили приехать в Москву
Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» решили в ближайшее время прибыть с визитом в Москву.
Обновлено вчера в 18:36
Общество
В Москве построят парк Ferrari World по аналогии с проектом в Абу-Даби
Группа компаний «Киевская площадь» рассматривает возможность построить в Москве тематический парк Ferrari World по аналогии с тем, что сейчас есть в Абу-Даби, рассказал РБК председатель совета директоров группы Год Нисанов.
Обновлено в 02:07
Космос
Конcпирологи назвали новую дату конца света
Даты конца света назывались специалистами уже неоднократно.
Обновлено вчера в 15:38
Происшествия
Под Екатеринбургом электричка насмерть сбила пенсионера
Под Екатеринбургом на 40-м километре перегона Хризолитовый — Колюткино под колесами электропоезда Каменск-Уральский — Екатеринбург погиб пожилой мужчина.
Обновлено в 01:50
Общество
В России упростили процедуру получения инвалидности
Помимо прочего, документ дает людям с инвалидностью право на бесплатную парковку в разных регионах России.
Обновлено вчера в 08:22
Экономика
Россияне стали экономить на лекарствах
По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Познер прокомментировал оскорбления Габунии в адрес Путина
Телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубое высказывание грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес российского лидера Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:44
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной рассказал, где украденные деньги
Обновлено 08 июля в 15:47
Наука
Ученые нашли новый способ эффективного похудения
Обновлено в 00:55
Происшествия
Число проходящих сотрудников ФСБ по делу о разбое возросло до 15
Проходящих по делу о разбое сотрудников ФСБ увеличилось до 15 человек.
Обновлено вчера в 09:34
Политика
Суд запретил президенту США Трампу блокировать пользователей в Twitter
В мае 2018 года федеральный суд в Нью-Йорке заявил, что американский лидер Дональд Трамп нарушает свободу слова, блокируя некоторых пользователей Сети на своей странице в соцсети Twitter.
Обновлено вчера в 18:37
Экономика
Киностудия имени Горького продаст свою землю в Москве и Петербурге
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Обновлено вчера в 20:07
Здоровье
В МЧС рассказали, как не посинеть после укуса змеи
МЧС России выдало рекомендации, как вести себя при укусе змеи: сразу обратиться к врачам, опасными симптомами спасатели назвали головокружение и рвоту, а также покраснение места укуса.
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено вчера в 10:26
Армия и оружие
Зеленский вынужден цинично врать: командующий оккупационной операцией вышел из-под контроля
Президент Украины Зеленский цинично заявляет о стабилизации обстановки в районе н. п. Станица Луганская после отвода вооружения на данном участке, но почему-то умалчивает о выходе из-под контроля командующего "ООС" Сырского и ухудшающейся с каждым днем обстановке вдоль всей линии соприкосновения.
Обновлено вчера в 08:05
Общество
Росконтроль назвал лучшую марку вареников с картофелем и грибами
В рамках исследования сотрудники Росконтроля закупили вареники семи брендов: «От Палыча», «Цезарь», «Братцы вареники» (фабрика «Уральские пельмени»), «Сибирская коллекция», «От Ильиной», Globus и «Морозко».
Обновлено в 02:29
Армия и оружие
В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой
Обновлено вчера в 22:21