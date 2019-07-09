Экономика

Банк России назвал основные способы кражи денег со счетов гражданREGNUM вчера в 05:47

Третьим по популярности способом хищения средств со счетов клиентов финансовых организаций стала кража банковских карт (11%). Отмечается, что 60% граждан теряют накопления из-за психологических приёмов злоумышленников.
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с чего всё началось

Ну и гаджеты: россияне стали самой легкой добычей для кибермошенников

Почти в каждом третьем случае граждане лишаются средств на счетах из-за собственной беспечности, заявили в Центробанке. Самые большие риски оказаться жертвой мошенников при использовании мобильных устройств несут в себе низкая киберграмотность и неосторожность.
Известия08 июля в 17:02

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Центробанк озвучил основные способы кражи денег со счетов россиян

URA.Ru08 июля в 21:47

Назван самый частый способ кражи денег с банковских карт россиян

РИА Новостивчера в 05:20

Эксперт рассказал о способах кражи денег с банковских счетов россиян

РЕН ТВвчера в 03:32

Вот так мошенники крадут 80% денег

Deita.ruвчера в 10:15

Названы главные способы похищения денег со счетов россиян

Lenta.ru08 июля в 22:18

Эксперты назвали способы кражи денег с банковских счетов россиян

News.ru08 июля в 19:20

Названы главные способы похищения средств с банковских счетов россиян

Известия08 июля в 17:37
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 02:38, Ашберн
Транспорт

В России могут появиться турбоперекрёстки

Обновлено вчера в 17:41
Общество

Главный диетолог столицы рассказала о самых полезных летних ягодах

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Кино

Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн

Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
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Технологии

Ростех заменит стекла в транспорте на прозрачные дисплеи

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Наука

Таяние ледника Туэйтса в Антарктиде повысит уровень моря на полметра

В последние шесть лет таяние пяти крупнейших ледников Антарктиды ускорилось в два раза, выяснили американские ученые.
Обновлено вчера в 07:10
Политика

Партия «Слуга народа» не получит монополию в Верховной Раде

Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру сообщил, что олигарх Игорь Коломойский выделил Смешко $15 млн за то, что он вставит пять его человек в первой десятке своего списка.
Обновлено в 02:16
Политика

Россия может возобновить авиасообщение с Грузией

Прямое авиасообщение между двумя странами было прекращено по решению Москвы из-за начавшихся в Грузии в июне беспорядков.
Обновлено в 01:57
Происшествия

Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Общество

Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ

Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.
Обновлено в 00:45
Экономика

Forbes назвал богатейших российских чиновников и депутатов

Обновлено вчера в 04:18
Происшествия

В Улан-Удэ столкнулись два автобуса с пассажирами

Два автобуса с пассажирами столкнулись в Улан-Удэ, один из них перевернулся, сообщает пресс-служба управления МВД по Бурятии.
Обновлено вчера в 22:37
Общество

ФСИН и СПЧ предложили не принимать арестантов в переполненные СИЗО

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) предлагают дать право начальникам СИЗО отказывать в приеме новых арестованных, если их изолятор переполнен, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-бюро ФСИН.
Обновлено в 01:43
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе

Обновлено вчера в 22:00
Политика

Грузинские депутаты решили приехать в Москву

Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» решили в ближайшее время прибыть с визитом в Москву.
Обновлено вчера в 18:36
Общество

В Москве построят парк Ferrari World по аналогии с проектом в Абу-Даби

Группа компаний «Киевская площадь» рассматривает возможность построить в Москве тематический парк Ferrari World по аналогии с тем, что сейчас есть в Абу-Даби, рассказал РБК председатель совета директоров группы Год Нисанов.
Обновлено в 02:07
Космос

Конcпирологи назвали новую дату конца света

Даты конца света назывались специалистами уже неоднократно.
Обновлено вчера в 15:38
Происшествия

Под Екатеринбургом электричка насмерть сбила пенсионера

Под Екатеринбургом на 40-м километре перегона Хризолитовый — Колюткино под колесами электропоезда Каменск-Уральский — Екатеринбург погиб пожилой мужчина.
Обновлено в 01:50
Общество

В России упростили процедуру получения инвалидности

Помимо прочего, документ дает людям с инвалидностью право на бесплатную парковку в разных регионах России.
Обновлено вчера в 08:22
Экономика

Россияне стали экономить на лекарствах

По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян.
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Политика

Познер прокомментировал оскорбления Габунии в адрес Путина

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубое высказывание грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес российского лидера Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:44
Происшествия

Муж Луизы Хайруллиной рассказал, где украденные деньги

Обновлено 08 июля в 15:47
Наука

Ученые нашли новый способ эффективного похудения

Обновлено в 00:55
Происшествия

Число проходящих сотрудников ФСБ по делу о разбое возросло до 15

Проходящих по делу о разбое сотрудников ФСБ увеличилось до 15 человек.
Обновлено вчера в 09:34
Политика

Суд запретил президенту США Трампу блокировать пользователей в Twitter

В мае 2018 года федеральный суд в Нью-Йорке заявил, что американский лидер Дональд Трамп нарушает свободу слова, блокируя некоторых пользователей Сети на своей странице в соцсети Twitter.
Обновлено вчера в 18:37
Экономика

Киностудия имени Горького продаст свою землю в Москве и Петербурге

Речь идет о четырех участках в Москве и Петербурге, а также о заброшенном пионерлагере в Подмосковье.
Обновлено вчера в 20:07
Здоровье

В МЧС рассказали, как не посинеть после укуса змеи

МЧС России выдало рекомендации, как вести себя при укусе змеи: сразу обратиться к врачам, опасными симптомами спасатели назвали головокружение и рвоту, а также покраснение места укуса.
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия

В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено вчера в 10:26
Армия и оружие

Зеленский вынужден цинично врать: командующий оккупационной операцией вышел из-под контроля

Президент Украины Зеленский цинично заявляет о стабилизации обстановки в районе н. п. Станица Луганская после отвода вооружения на данном участке, но почему-то умалчивает о выходе из-под контроля командующего "ООС" Сырского и ухудшающейся с каждым днем обстановке вдоль всей линии соприкосновения.
Обновлено вчера в 08:05
Общество

Росконтроль назвал лучшую марку вареников с картофелем и грибами

В рамках исследования сотрудники Росконтроля закупили вареники семи брендов: «От Палыча», «Цезарь», «Братцы вареники» (фабрика «Уральские пельмени»), «Сибирская коллекция», «От Ильиной», Globus и «Морозко».
Обновлено в 02:29
Армия и оружие

В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой

Обновлено вчера в 22:21
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