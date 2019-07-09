Почти в каждом третьем случае граждане лишаются средств на счетах из-за собственной беспечности, заявили в Центробанке. Самые большие риски оказаться жертвой мошенников при использовании мобильных устройств несут в себе низкая киберграмотность и неосторожность.

с чего всё началось

Третьим по популярности способом хищения средств со счетов клиентов финансовых организаций стала кража банковских карт (11%). Отмечается, что 60% граждан теряют накопления из-за психологических приёмов злоумышленников.

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