Почти в каждом третьем случае граждане лишаются средств на счетах из-за собственной беспечности, заявили в Центробанке. Самые большие риски оказаться жертвой мошенников при использовании мобильных устройств несут в себе низкая киберграмотность и неосторожность.

с чего всё началось

Мошенники звонят жертвам, они представляются сотрудниками банка, которые предлагают услуги, или же представителями службы безопасности, обнаружившими подозрительную активность. Злоумышленники получают от доверчивых клиентов их личные данные и коды доступа, а потом выводят все средства со счетов.

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