Экономика
Названы главные способы кражи денег со счетов россиянСоловей.инфо вчера в 04:39
Мошенники звонят жертвам, они представляются сотрудниками банка, которые предлагают услуги, или же представителями службы безопасности, обнаружившими подозрительную активность. Злоумышленники получают от доверчивых клиентов их личные данные и коды доступа, а потом выводят все средства со счетов.
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с чего всё началось
Почти в каждом третьем случае граждане лишаются средств на счетах из-за собственной беспечности, заявили в Центробанке. Самые большие риски оказаться жертвой мошенников при использовании мобильных устройств несут в себе низкая киберграмотность и неосторожность.Известия08 июля в 17:02
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено вчера в 23:59, Вашингтон
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