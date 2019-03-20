Финансы

Банк России наращивает запасы золота в резервахNews.ru вчера в 10:00

Запасы монетарного золота в международных резервах РФ выросли в феврале. Такие данные следуют из материалов Банка России. По информации регулятора, в феврале рост составил 1,47% (31,1 тонны).
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Центробанк в феврале закупил около 31 тонны золота

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Банк России наращивает запасы золота в резервах

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Банк России незначительно нарастил запасы золота в резервах

Росбалтвчера в 09:59

ТАБЛИЦА-Запасы золота в международных резервах ЦБР в 19г

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Московский Комсомолецвчера в 22:22

Запасы золота в резервах ЦБ РФ за февраль выросли на 1,5% - ЦБ

Вестник золотопромышленникавчера в 09:05

Кризис «на дворе»: запасы золота — защитный инструмент

REGNUM07:52
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 11:22, Ашберн
Экономика

Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20
Происшествия

Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда

Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
Общество

Минздрав предложил продавать крепкий алкоголь с 21 года

Минздрав России разработал законопроект по увеличению до 21 года возраста, с которого россиянам можно будет приобретать крепкий алкоголь.
Обновлено в 08:26
Политика

Путин назначил Чибиса врио губернатора Мурманской области

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Мурманской области Марины Ковтун и назначил врио главы региона Андрея Чибиса.
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Энергетика

Британский суд приостановил разбирательства Газпрома и «Нафтогаза»

Суд Великобритании приостановил судебные разбирательства между российским Газпромом и украинским «Нафтогазом».
Обновлено в 11:09
Спорт

Спортсмены могли принимать кровяной допинг на ОИ-2018

Ряд спортсменов могли принимать кровяной допинг во время Олимпиады 2018 года.
Обновлено в 05:37
Космос

«Роскосмос» получил деньги на строительство второй очереди Восточного

Обновлено в 10:24
Общество

Яровая предложила разработать концепцию здорового питания детей

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила разработать концепцию здорового питания для детей, которая будет содержать единые методические рекомендации для детских учреждений.
Обновлено в 08:04
Энергетика

Правительство продлит соглашение с нефтяниками о ценах на бензин

В правительстве пришли к выводу, что соглашение с нефтяными компаниями о сдерживании роста цен на моторное топливо (бензин и дизель) нужно продлить до середины этого года.
Обновлено в 10:57
Происшествия

В результате крушения парома в Ираке погибли 60 человек

Около 60 человек погибли после переворота парома в реке Тигр около туристического острова в районе иракского Мосула, сообщил телеканал Al Hurra.
Обновлено в 10:13
Кино

Церемония прощания с Марленом Хуциевым завершилась

В столице простились с выдающимся кинорежиссером Марленом Хуциевым. Церемония прощания проходила в Центральном доме кинематографистов.
Обновлено в 06:30
Политика

Глава ВЦИОМа назвал долю поддерживающих Беглова жителей Петербурга

По мнению Федорова, высокий уровень поддержки Беглова обусловлен в том числе активностью врио главы Санкт-Петербурга в решении проблемы с плохой уборкой снега в городе.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес

Петросян не спешит увольнять Степаненко

Как сообщил другой сотрудник театра юморист Михаил Вашуков, отныне ему пришлось занять место Степаненко в семейных репризах Петросяна.
Обновлено в 05:35
Спорт

Американская фигуристка умышленно нанесла травму сопернице

На разминке сильнейших спортсменок, которые участвуют в чемпионате мира в японской Сайтаме, Белл столкнулась с Лим Ын Су и порезала кореянке ногу коньком, сообщает Straits Times.
Обновлено в 05:59
Происшествия

Житель Хабаровского края застрелил тигра, забравшегося в его сарай

Обновлено в 06:22
Транспорт

Участок «красной» ветки метро снова закроют с 30 марта

Пять станций Сокольнической линии метро будут закрыты с 30 марта по 5 апреля, сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 07:43
Здоровье

Из-за чего рождаются дети с синдромом Дауна

Обновлено в 07:08
Армия и оружие

Захарова обвинила генсека НАТО во вранье по ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене не смог привести ни единого доказательства якобы нарушений Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 07:22
Политика

В ЕР прокомментировали слова депутата о ненависти россиян к богатым

Слова депутата "Единой России" Александра Максимова о ненависти россиян к успешным и богатым людям - неаккуратное высказывание и неудачная фигура речи, фракция и партия не разделяют это мнение, заявил журналистам первый зампред фракции Андрей Исаев.
Обновлено в 10:36
Происшествия

По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено вчера в 17:53
Происшествия

В МЧС проанализировали действия пожарных в ТЦ «Зимняя вишня»

Обновлено в 07:00
Общество

В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой

В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой, свидетельствуют данные портала Downdetector, фиксирующего проблемы в работе сервисов.
Обновлено в 10:04
Общество

Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес

Суд расторг брак Марата Башарова

Мировой суд расторг брак актера Марата Башарова и его супруги Елизаветы Шевырковой, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Замглавы администрации Чехова задержали после обысков

По итогам следственных мероприятий оперативники задержали первого замглавы администрации подмосковного Чехова Дмитрия Фриша.
Обновлено в 05:40
Гаджеты

Intel впервые показала свою дискретную видеокарту

В рамках мероприятия Game Developers Conference 2019, которое сейчас проходит в США, компания Intel представила свои новые решения.
Обновлено в 00:59
Происшествия

В России временно приостановили выдачу водительских прав

Из-за технического сбоя на серверах МВД России граждане не могут получить водительские права и некоторые миграционные услуги.
Обновлено в 09:04
Происшествия

В Волгограде освободили педофила из-за проблем с переводчиком

Волгоградский областной суд отменил арест уроженца Азербайджана, обвиняемого в изнасиловании школьницы, из-за отсутствия переводчика.
Обновлено в 10:09
Политика

В Кремле рассказали, зачем Назарбаев звонил перед отставкой Путину

Обновлено в 10:43
Общество

Тающие снега Эвереста открыли тела погибших альпинистов

Лёд и снег на Эвересте начали активно таять в связи с глобальным потеплением, открывая всё больше тел альпинистов.
Обновлено в 09:46
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