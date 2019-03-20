Финансы
Банк России наращивает запасы золота в резервахNews.ru вчера в 10:00
Запасы монетарного золота в международных резервах РФ выросли в феврале. Такие данные следуют из материалов Банка России. По информации регулятора, в феврале рост составил 1,47% (31,1 тонны).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Запасы золота в резервах ЦБ РФ за февраль выросли на 1,5% - ЦБ
Вестник золотопромышленникавчера в 09:05
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 11:22, Ашберн
Экономика
Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда
Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
Общество
Минздрав предложил продавать крепкий алкоголь с 21 года
Минздрав России разработал законопроект по увеличению до 21 года возраста, с которого россиянам можно будет приобретать крепкий алкоголь.
Обновлено в 08:26
Политика
Путин назначил Чибиса врио губернатора Мурманской области
Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Мурманской области Марины Ковтун и назначил врио главы региона Андрея Чибиса.
Обновлено в 04:55
Энергетика
Британский суд приостановил разбирательства Газпрома и «Нафтогаза»
Суд Великобритании приостановил судебные разбирательства между российским Газпромом и украинским «Нафтогазом».
Обновлено в 11:09
Спорт
Спортсмены могли принимать кровяной допинг на ОИ-2018
Ряд спортсменов могли принимать кровяной допинг во время Олимпиады 2018 года.
Обновлено в 05:37
Общество
Яровая предложила разработать концепцию здорового питания детей
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила разработать концепцию здорового питания для детей, которая будет содержать единые методические рекомендации для детских учреждений.
Обновлено в 08:04
Энергетика
Правительство продлит соглашение с нефтяниками о ценах на бензин
В правительстве пришли к выводу, что соглашение с нефтяными компаниями о сдерживании роста цен на моторное топливо (бензин и дизель) нужно продлить до середины этого года.
Обновлено в 10:57
Происшествия
В результате крушения парома в Ираке погибли 60 человек
Около 60 человек погибли после переворота парома в реке Тигр около туристического острова в районе иракского Мосула, сообщил телеканал Al Hurra.
Обновлено в 10:13
Кино
Церемония прощания с Марленом Хуциевым завершилась
В столице простились с выдающимся кинорежиссером Марленом Хуциевым. Церемония прощания проходила в Центральном доме кинематографистов.
Обновлено в 06:30
Политика
Глава ВЦИОМа назвал долю поддерживающих Беглова жителей Петербурга
По мнению Федорова, высокий уровень поддержки Беглова обусловлен в том числе активностью врио главы Санкт-Петербурга в решении проблемы с плохой уборкой снега в городе.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес
Петросян не спешит увольнять Степаненко
Как сообщил другой сотрудник театра юморист Михаил Вашуков, отныне ему пришлось занять место Степаненко в семейных репризах Петросяна.
Обновлено в 05:35
Спорт
Американская фигуристка умышленно нанесла травму сопернице
На разминке сильнейших спортсменок, которые участвуют в чемпионате мира в японской Сайтаме, Белл столкнулась с Лим Ын Су и порезала кореянке ногу коньком, сообщает Straits Times.
Обновлено в 05:59
Транспорт
Участок «красной» ветки метро снова закроют с 30 марта
Пять станций Сокольнической линии метро будут закрыты с 30 марта по 5 апреля, сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 07:43
Здоровье
Из-за чего рождаются дети с синдромом Дауна
Обновлено в 07:08
Армия и оружие
Захарова обвинила генсека НАТО во вранье по ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене не смог привести ни единого доказательства якобы нарушений Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 07:22
Политика
В ЕР прокомментировали слова депутата о ненависти россиян к богатым
Слова депутата "Единой России" Александра Максимова о ненависти россиян к успешным и богатым людям - неаккуратное высказывание и неудачная фигура речи, фракция и партия не разделяют это мнение, заявил журналистам первый зампред фракции Андрей Исаев.
Обновлено в 10:36
Происшествия
По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено вчера в 17:53
Общество
В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой
В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой, свидетельствуют данные портала Downdetector, фиксирующего проблемы в работе сервисов.
Обновлено в 10:04
Общество
Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты
Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес
Суд расторг брак Марата Башарова
Мировой суд расторг брак актера Марата Башарова и его супруги Елизаветы Шевырковой, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Замглавы администрации Чехова задержали после обысков
По итогам следственных мероприятий оперативники задержали первого замглавы администрации подмосковного Чехова Дмитрия Фриша.
Обновлено в 05:40
Гаджеты
Intel впервые показала свою дискретную видеокарту
В рамках мероприятия Game Developers Conference 2019, которое сейчас проходит в США, компания Intel представила свои новые решения.
Обновлено в 00:59
Происшествия
В России временно приостановили выдачу водительских прав
Из-за технического сбоя на серверах МВД России граждане не могут получить водительские права и некоторые миграционные услуги.
Обновлено в 09:04
Происшествия
В Волгограде освободили педофила из-за проблем с переводчиком
Волгоградский областной суд отменил арест уроженца Азербайджана, обвиняемого в изнасиловании школьницы, из-за отсутствия переводчика.
Обновлено в 10:09
Общество
Тающие снега Эвереста открыли тела погибших альпинистов
Лёд и снег на Эвересте начали активно таять в связи с глобальным потеплением, открывая всё больше тел альпинистов.
Обновлено в 09:46