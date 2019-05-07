Экономика
Банк России направил годовой отчет в ГосдумуТАСС вчера в 14:00
Годовой отчет Банка России за 2018 год направлен в Государственную думу, сообщает во вторник пресс-служба регулятора.
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Политика
Трамп на год продлил санкции против Сирии
Президент США Дональд Трамп на год продлил режим чрезвычайного положения в отношении Сирии, а также санкции против республики.
Обновлено в 17:10
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
Обновлено 06 мая в 13:56
Авто
Очень редкая Subaru Impreza появилась в продаже
Дилер эксклюзивных автомобилей из Гонконга Contempo Concept выставил на продажу один из трех прототипов Subaru Impreza 22B STi.
Обновлено в 11:23
Игры
Microsoft выпустила бесплатную браузерную версию Minecraft
Обновлено в 11:48
Культура
Скончался композитор Евгений Крылатов
В Москве скончался композитор Евгений Крылатов. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Обновлено в 05:18
Театры
Режиссер Яковлев прокомментировал уход Самбурской из театра
Обновлено в 06:06
Политика
Мерзликин незаконно пересек границу Украины
Обновлено в 01:43
Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Происшествия
«Аэрофлот» отменил около десяти рейсов на самолетах Superjet
Авиакомпания «Аэрофлот» 8 мая перенесла или отменила 11 рейсов, которые должны были выполнять российские самолеты Superjet.
Обновлено в 13:47
Политика
США увеличат пошлины на ряд китайских товаров на 25%
США повысят пошлины на ряд китайских товаров на сумму $200 млрд с 10 до 25%. Об этом сообщается в федеральном реестре Соединённых Штатов.
Обновлено в 15:36
Общество
Паром «Балтийск» остался без топлива, а Калининград без морского сообщения с остальной страной
Обновлено в 18:07
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" в гостях одержал победу над голландским "Аяксом" со счетом 3:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес
Таисия Повалий резко помолодела в новом образе
54-летняя Таисия Повалий очень тщательно следит за собой и не боится смелых экспериментов.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:22
Происшествия
Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»
Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Анастасия Стоцкая показала фото и видео с яркого дня рождения дочери
Певица и актриса Анастасия Стоцкая решила поделиться с поклонниками своей радостью. 7 мая у ее дочери был день рождения.
Обновлено в 05:45
Политика
Советник премьера Великобритании посетит Москву на следующей неделе
Советник премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по международным отношениям Кристиан Тернер посетит Москву на следующей неделе.
Обновлено в 15:18
Гаджеты
Новый Android Q адаптирован для устройств с поддержкой 5G
Обновлено в 09:53
Общество
Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России
В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
Обновлено в 15:56
Футбол
Глава РФС предложил Кокорину и Мамаеву сделать вывод из приговора
Глава РФС подчеркнул, что комментировать сам приговор не будет, так как не является экспертом в уголовном праве.
Обновлено в 15:02
Музыка
Соседов не видит Лазарева победителем «Евровидения-2019»
Популярный певец Сергей Лазарев, представляющий Россию на музыкальном конкурсе в этом году, по мнению известного критика Сергея Соседова, не сможет занять высокое место, не говоря уж о победе.
Обновлено в 13:36
Политика
В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»
Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено в 14:03
Космос
Началась разработка российской станции для доставки грунта с Луны
В январе сообщалось, что запуск намечен на 2027 год, станция должна доставить на Землю замороженный лунный грунт.
Обновлено в 18:42
Футбол
Саммельвуо – о победе над «Зенитом»: «Мы сделали чудо»
Главный тренер «Кузбасса» Туомас Саммельвуо прокомментировал победу команды в финале чемпионата России.
Обновлено в 13:46
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Общество
Осьминог напал на китаянку и вцепился в ее лицо
Видео быстро стало популярным и распространилось по Сети, многие сочувствовали неудачливой китаянке, но нашлись и такие, которые сочли виноватой во всем саму девушку.
Обновлено в 12:17
Общество
В России снизилась младенческая смертность
Младенческая смертность в России снизилась до исторического минимума. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
Обновлено в 10:50
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Более четверти опрошенных - 26 процентов - назвали фильм «В бой идут одни старики» Леонида Быкова своей любимой картиной о Великой Отечественной войне.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка
Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail.
Обновлено в 07:47