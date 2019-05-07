Экономика

Банк России направил годовой отчет в ГосдумуТАСС вчера в 14:00

Годовой отчет Банка России за 2018 год направлен в Государственную думу, сообщает во вторник пресс-служба регулятора.
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Подготовлен годовой отчет Банка России за 2018 год

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Zaim.com04:58

Годовой отчет Банка России за 2018 год направлен в Госдуму РФ

Банки.рувчера в 14:37

Банк России направил годовой отчет в Госдуму

ТАССвчера в 14:00

Банк России отчитался о результатах работы перед Госдумой

SM Newsвчера в 12:59
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Трамп на год продлил санкции против Сирии

Президент США Дональд Трамп на год продлил режим чрезвычайного положения в отношении Сирии, а также санкции против республики.
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Очень редкая Subaru Impreza появилась в продаже

Дилер эксклюзивных автомобилей из Гонконга Contempo Concept выставил на продажу один из трех прототипов Subaru Impreza 22B STi.
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Microsoft выпустила бесплатную браузерную версию Minecraft

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Скончался композитор Евгений Крылатов

В Москве скончался композитор Евгений Крылатов. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
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Режиссер Яковлев прокомментировал уход Самбурской из театра

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Политика

Мерзликин незаконно пересек границу Украины

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Происшествия

В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс

В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
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Происшествия

«Аэрофлот» отменил около десяти рейсов на самолетах Superjet

Авиакомпания «Аэрофлот» 8 мая перенесла или отменила 11 рейсов, которые должны были выполнять российские самолеты Superjet.
Обновлено в 13:47
Политика

США увеличат пошлины на ряд китайских товаров на 25%

США повысят пошлины на ряд китайских товаров на сумму $200 млрд с 10 до 25%. Об этом сообщается в федеральном реестре Соединённых Штатов.
Обновлено в 15:36
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Паром «Балтийск» остался без топлива, а Калининград без морского сообщения с остальной страной

Обновлено в 18:07
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов

Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" в гостях одержал победу над голландским "Аяксом" со счетом 3:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.
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Шоу-бизнес

Таисия Повалий резко помолодела в новом образе

54-летняя Таисия Повалий очень тщательно следит за собой и не боится смелых экспериментов.
Обновлено в 08:04
Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:22
Происшествия

Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес

Анастасия Стоцкая показала фото и видео с яркого дня рождения дочери

Певица и актриса Анастасия Стоцкая решила поделиться с поклонниками своей радостью. 7 мая у ее дочери был день рождения.
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Политика

Советник премьера Великобритании посетит Москву на следующей неделе

Советник премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по международным отношениям Кристиан Тернер посетит Москву на следующей неделе.
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Новый Android Q адаптирован для устройств с поддержкой 5G

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Общество

Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России

В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
Обновлено в 15:56
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Глава РФС предложил Кокорину и Мамаеву сделать вывод из приговора

Глава РФС подчеркнул, что комментировать сам приговор не будет, так как не является экспертом в уголовном праве.
Обновлено в 15:02
Музыка

Соседов не видит Лазарева победителем «Евровидения-2019»

Популярный певец Сергей Лазарев, представляющий Россию на музыкальном конкурсе в этом году, по мнению известного критика Сергея Соседова, не сможет занять высокое место, не говоря уж о победе.
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В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»

Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
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Началась разработка российской станции для доставки грунта с Луны

В январе сообщалось, что запуск намечен на 2027 год, станция должна доставить на Землю замороженный лунный грунт.
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Футбол

Саммельвуо – о победе над «Зенитом»: «Мы сделали чудо»

Главный тренер «Кузбасса» Туомас Саммельвуо прокомментировал победу команды в финале чемпионата России.
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CD Project RED открыла магазин с мерчендайзом по The Witcher и Cyberpunk 2077

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Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

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Общество

Осьминог напал на китаянку и вцепился в ее лицо

Видео быстро стало популярным и распространилось по Сети, многие сочувствовали неудачливой китаянке, но нашлись и такие, которые сочли виноватой во всем саму девушку.
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В России снизилась младенческая смертность

Младенческая смертность в России снизилась до исторического минимума. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
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Россияне назвали любимые фильмы о войне

Более четверти опрошенных - 26 процентов - назвали фильм «В бой идут одни старики» Леонида Быкова своей любимой картиной о Великой Отечественной войне.
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Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail.
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