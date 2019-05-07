Банк России направил годовой отчет в ГосдумуТАСС вчера в 14:00

Годовой отчет Банка России за 2018 год направлен в Государственную думу, сообщает во вторник пресс-служба регулятора.

Происшествия Мемориальная плита упала на девочку в одном из сел Курганской области Десятилетняя девочка получила травмы после падения на нее бетонной плиты от мемориального комплекса в одном из сел Курганской области.

Шоу-бизнес Даша Жукова в обнимку с женихом светилась от счастья на балу Молодые люди светились от счастья. В Нью-Йорке проходит Met Gala 2019. Ежегодное светское событие по праву называют "Оскаром" для модников.

Экономика Bitmain сократил вычислительные мощности на 88%. Что происходит Китайский майнинговый гигант Bitmain снизил вычислительные мощности почти на 88%.

Политика Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе «Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.

Общество Город на Сицилии распродает дома по 1 евро Издание отмечает, что приобрести здание за 1 евро можно при условии проведения в нем обязательного ремонта в течение года с момента сделки.

Культура Умер композитор Евгений Крылатов Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.

Общество Сотрудникам исполкома Казани месяц придется обедать в школах Мэр Казани Ильсур Метшин поручил чиновникам исполкома города и депутатам в мае обедать в школьных столовых на 69 рублей.

Кино В сети вышел первый тизер сериала «Бэтвумен» Премьера первой серии запланирована на 2019 год. В трейлере создателе показали главную героиню, наблюдающую за ночным городом.

Наука В Древнем мешочке обнаружены галлюциногенные вещества андского шамана Один артефакт в мешочке, сшитом из трех рыжих лисьих морд, содержит химические следы пяти изменяющих сознание веществ, полученных как минимум из трех растений, говорят биоархеолог Мелани Миллер из Университета Отаго в Данидине (Новая Зеландия) и ее коллеги по работе.

ЖКХ Жителям взорванного дома начислили штрафы за неуплату ЖКУ Жильцы многоэтажки в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв, получили квитанции на оплату коммунальных услуг.

Хоккей Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Происшествия Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии Две девушки, которые смогли выжить после схода лавины на Алтае, рассказали правоохранителям об инциденте.

Политика Путин опять не поздравил президента Украины с Днем Победы Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Экономика Мировые фондовые площадки обвалились из-за новых пошлин Трампа Представители США объяснили решение тем, что Китай пытается отойти от некоторых условий будущей торговой сделки, выработанных на переговорах ранее.

Футбол «Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионов В Испании победили каталонцы со счетом 3:0 - мерсисайдцы же теперь сыграют в решающем матче турнира.

Армия и оружие Украине предложили поставить ядерные мины на границе с Россией Ядерно-минные заграждения на украинской границе для сдерживания "российской агрессии" предлагает использовать военный эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.

Шоу-бизнес Поклонники Оксаны Федоровой раскритиковали ее фотографию Федорова выложила на своей странице в Instagram новую фотографию, однако поклонники звезды сразу же ее раскритиковали.

Экология Введен запрет на посещение лесов в 18 лесничествах Иркутской области На время действия приказа организуют контрольно-пропускные пункты, а лесные дороги перекроют, сообщает правительство Иркутской области.

Общество Тверские спасатели объяснили сообщения телеканалов о радиации Радиационный фон в Тверской области в норме, говорится в сообщении областного управления министерства.

Шоу-бизнес Брэд Питт опроверг слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон Стоит отметить, что слухи о воссоединении Брэда Питта с Дженнифер Энистон появляются среди поклонников пары с завидной регулярностью.

Политика В Госдуме прокомментировали ситуацию с украинскими МиГ-29 в Крыму Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик рассказал, что около десяти оставшихся на авиабазе Бельбек в Крыму украинских истребителей МиГ-29 находятся в неудовлетворительном состоянии.

Армия и оружие Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами Президент России Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главкомом Военно-морского флота, а также сменил командующих Черноморским и Северным флотами, передает ТАСС.

Происшествия Появились первые данные «черных ящиков» SSJ-100 Катастрофу Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево мог спровоцировать скачок напряжения, произошедший при попадании молнии в авиалайнер, свидетельствуют полученные данные с «черных ящиков» самолета.