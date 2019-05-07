Экономика

Банк России направил годовой отчет в ГосдумуТАСС вчера в 14:00

Годовой отчет Банка России за 2018 год направлен в Государственную думу, сообщает во вторник пресс-служба регулятора.
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Госдума тщательно проанализирует отчет о работе Центробанка в 2018 году

Парламентская газета05:58

В предыдущие годы план развития финансового рынка исполнен на 94%

Zaim.com04:58

Годовой отчет Банка России за 2018 год направлен в Госдуму РФ

Банки.рувчера в 14:37

В 2018 г. Банк России начал выездные проверки 30 субъектов страхового дела

Агентство страховых новостей01:05

Банк России направил годовой отчет в Госдуму

ТАССвчера в 14:00

Банк России отчитался о результатах работы перед Госдумой

SM Newsвчера в 12:59
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Происшествия

Мемориальная плита упала на девочку в одном из сел Курганской области

Десятилетняя девочка получила травмы после падения на нее бетонной плиты от мемориального комплекса в одном из сел Курганской области.
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес

Даша Жукова в обнимку с женихом светилась от счастья на балу

Молодые люди светились от счастья. В Нью-Йорке проходит Met Gala 2019. Ежегодное светское событие по праву называют "Оскаром" для модников.
Обновлено вчера в 17:29
Экономика

Bitmain сократил вычислительные мощности на 88%. Что происходит

Китайский майнинговый гигант Bitmain снизил вычислительные мощности почти на 88%.
Обновлено в 06:01
Политика

Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе

«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Общество

Город на Сицилии распродает дома по 1 евро

Издание отмечает, что приобрести здание за 1 евро можно при условии проведения в нем обязательного ремонта в течение года с момента сделки.
Обновлено в 06:12
Происшествия

Пассажиров еще одного SSJ-100 эвакуировали в «Шереметьево»

Обновлено в 03:53
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Общество

Сотрудникам исполкома Казани месяц придется обедать в школах

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил чиновникам исполкома города и депутатам в мае обедать в школьных столовых на 69 рублей.
Обновлено вчера в 01:33
Происшествия

Следователи назвали ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьеве самолета

Обновлено вчера в 07:05
Кино

В сети вышел первый тизер сериала «Бэтвумен»

Премьера первой серии запланирована на 2019 год. В трейлере создателе показали главную героиню, наблюдающую за ночным городом.
Обновлено в 04:39
Кино

Россияне назвали любимые фильмы о войне

Обновлено в 06:19
Футбол

Семак выразил надежду на новый контракт Кокорина с «Зенитом»

Семак надеется, что этот приговор позволит "Зениту" подписать новый контракт с Кокориным.
Обновлено в 05:57
Наука

В Древнем мешочке обнаружены галлюциногенные вещества андского шамана

Один артефакт в мешочке, сшитом из трех рыжих лисьих морд, содержит химические следы пяти изменяющих сознание веществ, полученных как минимум из трех растений, говорят биоархеолог Мелани Миллер из Университета Отаго в Данидине (Новая Зеландия) и ее коллеги по работе.
Обновлено вчера в 09:10
ЖКХ

Жителям взорванного дома начислили штрафы за неуплату ЖКУ

Жильцы многоэтажки в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв, получили квитанции на оплату коммунальных услуг.
Обновлено в 04:44
Хоккей

Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Происшествия

Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии

Две девушки, которые смогли выжить после схода лавины на Алтае, рассказали правоохранителям об инциденте.
Обновлено в 04:32
Политика

Путин опять не поздравил президента Украины с Днем Победы

Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 05:47
Экономика

Мировые фондовые площадки обвалились из-за новых пошлин Трампа

Представители США объяснили решение тем, что Китай пытается отойти от некоторых условий будущей торговой сделки, выработанных на переговорах ранее.
Обновлено в 02:10
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионов

В Испании победили каталонцы со счетом 3:0 - мерсисайдцы же теперь сыграют в решающем матче турнира.
Обновлено вчера в 16:56
Кино

HBO удалил появившийся в «Игре престолов» стакан из Starbucks

Обновлено вчера в 20:21
Армия и оружие

Армия Хафтара сбила самолет под Триполи

Обновлено вчера в 07:33
Армия и оружие

Украине предложили поставить ядерные мины на границе с Россией

Ядерно-минные заграждения на украинской границе для сдерживания "российской агрессии" предлагает использовать военный эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес

Поклонники Оксаны Федоровой раскритиковали ее фотографию

Федорова выложила на своей странице в Instagram новую фотографию, однако поклонники звезды сразу же ее раскритиковали.
Обновлено в 05:42
Экология

Введен запрет на посещение лесов в 18 лесничествах Иркутской области

На время действия приказа организуют контрольно-пропускные пункты, а лесные дороги перекроют, сообщает правительство Иркутской области.
Обновлено в 06:30
Общество

Тверские спасатели объяснили сообщения телеканалов о радиации

Радиационный фон в Тверской области в норме, говорится в сообщении областного управления министерства.
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес

Брэд Питт опроверг слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон

Стоит отметить, что слухи о воссоединении Брэда Питта с Дженнифер Энистон появляются среди поклонников пары с завидной регулярностью.
Обновлено вчера в 16:02
Политика

В Госдуме прокомментировали ситуацию с украинскими МиГ-29 в Крыму

Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик рассказал, что около десяти оставшихся на авиабазе Бельбек в Крыму украинских истребителей МиГ-29 находятся в неудовлетворительном состоянии.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие

Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами

Президент России Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главкомом Военно-морского флота, а также сменил командующих Черноморским и Северным флотами, передает ТАСС.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Появились первые данные «черных ящиков» SSJ-100

Катастрофу Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево мог спровоцировать скачок напряжения, произошедший при попадании молнии в авиалайнер, свидетельствуют полученные данные с «черных ящиков» самолета.
Обновлено вчера в 11:32
Политика

Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу

Российский актер Андрей Мерзликин, которому киевские власти запретили въезд на территорию страны, рассказал о пересечении государственной границы Украины по рапсовому полю.
Обновлено в 02:12
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