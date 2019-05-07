Экономика
Банк России направил годовой отчет в ГосдумуТАСС вчера в 14:00
Годовой отчет Банка России за 2018 год направлен в Государственную думу, сообщает во вторник пресс-служба регулятора.
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В 2018 г. Банк России начал выездные проверки 30 субъектов страхового дела
Агентство страховых новостей01:05
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Происшествия
Мемориальная плита упала на девочку в одном из сел Курганской области
Десятилетняя девочка получила травмы после падения на нее бетонной плиты от мемориального комплекса в одном из сел Курганской области.
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес
Даша Жукова в обнимку с женихом светилась от счастья на балу
Молодые люди светились от счастья. В Нью-Йорке проходит Met Gala 2019. Ежегодное светское событие по праву называют "Оскаром" для модников.
Обновлено вчера в 17:29
Экономика
Bitmain сократил вычислительные мощности на 88%. Что происходит
Китайский майнинговый гигант Bitmain снизил вычислительные мощности почти на 88%.
Обновлено в 06:01
Политика
Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе
«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Общество
Город на Сицилии распродает дома по 1 евро
Издание отмечает, что приобрести здание за 1 евро можно при условии проведения в нем обязательного ремонта в течение года с момента сделки.
Обновлено в 06:12
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Общество
Сотрудникам исполкома Казани месяц придется обедать в школах
Мэр Казани Ильсур Метшин поручил чиновникам исполкома города и депутатам в мае обедать в школьных столовых на 69 рублей.
Обновлено вчера в 01:33
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Следователи назвали ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьеве самолета
Обновлено вчера в 07:05
Кино
В сети вышел первый тизер сериала «Бэтвумен»
Премьера первой серии запланирована на 2019 год. В трейлере создателе показали главную героиню, наблюдающую за ночным городом.
Обновлено в 04:39
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Обновлено в 06:19
Футбол
Семак выразил надежду на новый контракт Кокорина с «Зенитом»
Семак надеется, что этот приговор позволит "Зениту" подписать новый контракт с Кокориным.
Обновлено в 05:57
Наука
В Древнем мешочке обнаружены галлюциногенные вещества андского шамана
Один артефакт в мешочке, сшитом из трех рыжих лисьих морд, содержит химические следы пяти изменяющих сознание веществ, полученных как минимум из трех растений, говорят биоархеолог Мелани Миллер из Университета Отаго в Данидине (Новая Зеландия) и ее коллеги по работе.
Обновлено вчера в 09:10
ЖКХ
Жителям взорванного дома начислили штрафы за неуплату ЖКУ
Жильцы многоэтажки в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв, получили квитанции на оплату коммунальных услуг.
Обновлено в 04:44
Хоккей
Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Происшествия
Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии
Две девушки, которые смогли выжить после схода лавины на Алтае, рассказали правоохранителям об инциденте.
Обновлено в 04:32
Политика
Путин опять не поздравил президента Украины с Днем Победы
Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 05:47
Экономика
Мировые фондовые площадки обвалились из-за новых пошлин Трампа
Представители США объяснили решение тем, что Китай пытается отойти от некоторых условий будущей торговой сделки, выработанных на переговорах ранее.
Обновлено в 02:10
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионов
В Испании победили каталонцы со счетом 3:0 - мерсисайдцы же теперь сыграют в решающем матче турнира.
Обновлено вчера в 16:56
Кино
HBO удалил появившийся в «Игре престолов» стакан из Starbucks
Обновлено вчера в 20:21
Армия и оружие
Армия Хафтара сбила самолет под Триполи
Обновлено вчера в 07:33
Армия и оружие
Украине предложили поставить ядерные мины на границе с Россией
Ядерно-минные заграждения на украинской границе для сдерживания "российской агрессии" предлагает использовать военный эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес
Поклонники Оксаны Федоровой раскритиковали ее фотографию
Федорова выложила на своей странице в Instagram новую фотографию, однако поклонники звезды сразу же ее раскритиковали.
Обновлено в 05:42
Экология
Введен запрет на посещение лесов в 18 лесничествах Иркутской области
На время действия приказа организуют контрольно-пропускные пункты, а лесные дороги перекроют, сообщает правительство Иркутской области.
Обновлено в 06:30
Общество
Тверские спасатели объяснили сообщения телеканалов о радиации
Радиационный фон в Тверской области в норме, говорится в сообщении областного управления министерства.
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес
Брэд Питт опроверг слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон
Стоит отметить, что слухи о воссоединении Брэда Питта с Дженнифер Энистон появляются среди поклонников пары с завидной регулярностью.
Обновлено вчера в 16:02
Политика
В Госдуме прокомментировали ситуацию с украинскими МиГ-29 в Крыму
Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик рассказал, что около десяти оставшихся на авиабазе Бельбек в Крыму украинских истребителей МиГ-29 находятся в неудовлетворительном состоянии.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами
Президент России Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главкомом Военно-морского флота, а также сменил командующих Черноморским и Северным флотами, передает ТАСС.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Появились первые данные «черных ящиков» SSJ-100
Катастрофу Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево мог спровоцировать скачок напряжения, произошедший при попадании молнии в авиалайнер, свидетельствуют полученные данные с «черных ящиков» самолета.
Обновлено вчера в 11:32
Политика
Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу
Российский актер Андрей Мерзликин, которому киевские власти запретили въезд на территорию страны, рассказал о пересечении государственной границы Украины по рапсовому полю.
Обновлено в 02:12