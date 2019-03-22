Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75%Российская газета 06:46

с чего всё началось

Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых. При этом регулятор смягчил риторику в релизе по итогам заседания совета директоров, понизив прогноз по инфляции и допустив снижение ключевой ставки в 2019 году.

Экономика Медведев поручил смягчить наказание за валютные нарушения Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить поправки в Уголовный кодекс, либерализирующие ответственность за нарушения валютного законодательства.

Экономика Набиуллина: производители жертвуют маржой из-за повышения НДС Фото: Гавриил Григоров / ТАСС Производители жертвуют частью маржи для сохранения клиентов на фоне повышения НДС, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Шоу-бизнес Леди Гага начала отношения со звездой Marvel Джереми Реннером Леди Гага достаточно много времени проводит в компании звезды Marvel Джереми Реннера.

Спорт Путин поздравил Загитову с победой на чемпионате мира Президент России Владимир Путин поздравил Алину Загитову с завоеванием золотой медали на чемпионате мира в японской Сайтаме.

Политика Зачем Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, которого часто обвиняют в пророссийских взглядах, прибыл в Москву, где встретился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Политика Шнуров предложил разогнать Минкульт на слушаниях в Госдуме Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров впервые принял участие в заседании совета по культуре при Госдуме.

Здоровье Скворцова заявила, что свыше 40% смертей в России можно предотвратить Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что 41% смертей от болезней в РФ можно предотвратить с помощью информирования о рисках и совершенствования системы здравоохранения.

Происшествия Во время мессы в Канаде напали на священника На священника напали во время мессы в канадском Монреале, в оратории Святого Иосифа. Он ранен, передает в пятницу, 22 марта, CBC News.

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Происшествия В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилия Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны надзирателей.