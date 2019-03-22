Финансы

Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75%Российская газета 06:46

Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых. При этом регулятор смягчил риторику в релизе по итогам заседания совета директоров, понизив прогноз по инфляции и допустив снижение ключевой ставки в 2019 году.
Читать в источнике
с чего всё началось
В информации, размещенной на официальном портале ЦБ РФ
, указано, что в феврале — марте 2019 года инфляция складывается несколько ниже ожиданий Центробанка.
Реальное время06:30

Подробнее о событии

Ключевой ставке добавили мягкости

Коммерсантъ07:12

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

ТАСС06:31

Банк России дал сигнал к снижению ставок

Вести.Финанс07:08

ЦБ РФ скорректировал прогноз по инфляции в этом году

Росбалт07:55

Снижение ключевой ставки будет зависеть и от других стран – эксперт

REGNUM09:46

Набиуллина рассказала о связи ключевой ставки, дешевого кредита и инфляции

ПРАЙМ09:17

ЦБ может снизить ключевую ставку в сентябре-октябре текущего года

Finam.Ru08:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:17, Ашберн
Шоу-бизнес

Названа настоящая фамилия Юлии Началовой

Обновлено в 12:38
Экономика

Медведев поручил смягчить наказание за валютные нарушения

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить поправки в Уголовный кодекс, либерализирующие ответственность за нарушения валютного законодательства.
Обновлено в 09:55
Экономика

Набиуллина: производители жертвуют маржой из-за повышения НДС

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС Производители жертвуют частью маржи для сохранения клиентов на фоне повышения НДС, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес

Леди Гага начала отношения со звездой Marvel Джереми Реннером

Леди Гага достаточно много времени проводит в компании звезды Marvel Джереми Реннера.
Обновлено в 12:00
Спорт

Путин поздравил Загитову с победой на чемпионате мира

Президент России Владимир Путин поздравил Алину Загитову с завоеванием золотой медали на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 12:36
Хоккей

«Салават Юлаев» победил «Автомобилист» и в полуфинале плей-офф КХЛ сыграет с «Авангардом»

Обновлено в 12:34
Экономика

ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд

Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено в 09:50
Политика

Зачем Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко

Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, которого часто обвиняют в пророссийских взглядах, прибыл в Москву, где встретился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 12:54
Политика

Шнуров предложил разогнать Минкульт на слушаниях в Госдуме

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров впервые принял участие в заседании совета по культуре при Госдуме.
Обновлено в 07:16
Общество

В Забайкалье помогут многодетной матери, вызвавшей слезы у губернатора

Обновлено в 06:00
Спорт

Йоханнес Бе выиграл спринт Холменколлена, Логинов – в Топ-10

В норвежском Холменколлене продолжается заключительный этап Кубка мира по биатлону.
Обновлено в 12:48
Армия и оружие

Новые корабли ВМС Украины оказались ржавыми и устаревшими

Обновлено вчера в 19:40
Здоровье

Скворцова заявила, что свыше 40% смертей в России можно предотвратить

Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что 41% смертей от болезней в РФ можно предотвратить с помощью информирования о рисках и совершенствования системы здравоохранения.
Обновлено в 11:26
Происшествия

Во время мессы в Канаде напали на священника

На священника напали во время мессы в канадском Монреале, в оратории Святого Иосифа. Он ранен, передает в пятницу, 22 марта, CBC News.
Обновлено в 11:45
Авто

Новая Hyundai Sonata пользуется ажиотажным спросом у дилеров

Выйдя в продажу только вчера, 21 марта, седан Hyundai Sonata нового поколения уже пользуется ажиотажным спросом.
Обновлено вчера в 22:28
Происшествия

После приговора Гриб объявил голодовку

Приговоренный к шести годам за подстрекательство школьницы к теракту в Сочи 19-летний украинец Павел Гриб объявил голодовку.
Обновлено в 05:57
Происшествия

В Москве грабителя банка задержали спустя несколько минут

Сотрудники полиции в Москве задержали подозреваемого в ограблении банка спустя несколько минут после совершения нападения.
Обновлено в 11:37
Происшествия

Вице-мэра Майкопа задержали за взятку

Заместитель главы администрации Майкопа задержан и помещен в изолятор за взятку, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Республике Адыгея.
Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес

Беркова собралась замуж в шестой раз

Звезда фильмов для взрослых Елена Беркова в шестой раз собралась замуж. Избранником на сей раз оказался миллиардер и путешественник.
Обновлено в 10:05
Транспорт

«Аэрофлот» отменяет самый дешевый тариф с багажом

По словам одного из сотрудников «Аэрофлота», согласно исследованиям авиакомпании, большинство пассажиров, которые приобретали билеты по тарифу «Эконом бюджет», предпочитают летать без багажа.
Обновлено в 09:11
Здоровье

В Петербурге врачи восстанавливают половые органы «бесполому» ребенку

Обновлено в 09:50
Политика

Генсек Совета Европы подчеркнул важность сохранения членства России

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд после встречи с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем заявил, что для Европы важно решить вопрос с участием России в СЕ.
Обновлено в 12:57
Гаджеты

Microsoft прекращает поддержку Windows 7

Корпорация Microsoft с 2020 года прекращает поддержку своей операционной системы Windows 7. – Microsoft взяла на себя обязательство обеспечить поддержку ОС Windows 7 в течение 10 лет с момента ее выпуска 22 октября 2009 года.
Обновлено в 05:41
Спорт

Евгения Медведева: «Боль дала мне силы»

Обновлено в 08:28
Футбол

Ругани подпишет с «Ювентусом» новый контракт на 4 года

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, футболист согласовал с туринским клубом новый контракт сроком на четыре года.
Обновлено в 08:00
Кино

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк призналась, что перенесла инсульт

«Мать драконов» из популярного во всем мире сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк сделала неожиданное признание - в 2011 году она оказалась на волоске от смерти.
Обновлено в 00:31
Происшествия

Томский районный суд ушел в отставку в полном составе

Молчановский районный суд Томской области в полном составе ушел в отставку, следует из результатов заседания квалификационной коллегии.
Обновлено в 11:57
Политика

Депутаты не согласились запретить чиновникам дорогие автомобили

Законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей стоимостью более двух миллионов рублей, вызвал бурную дискуссию на прошедшем пленарном заседании Госдумы.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия

В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилия

Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны надзирателей.
Обновлено в 09:24
Экономика

Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»

"Роснано" планирует обсудить с Центробанком России расширение возможностей для инвестирования негосударственных пенсионных фондов в возобновляемую энергетику, где гарантией выполнения работ и возврата инвестиций с доходностью станет договор на поставку мощностей, сообщил глава госкомпании Анатолий Чубайс.
Обновлено в 06:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное