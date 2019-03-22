Финансы
ЦБ сохранил ключевую ставку в 7,75% годовыхГазета.Ru 07:30
"Совет директоров Банка России 22 марта 2019 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых", — проинформировали в ЦБ. В Банке России подчеркнули, что в дальнейшем решение по этому показателю будет приниматься с учетом динамики инфляции и экономики относительно прогноза.
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В информации, размещенной на официальном портале ЦБ РФ, указано, что в феврале — марте 2019 года инфляция складывается несколько ниже ожиданий Центробанка.Реальное время06:30
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