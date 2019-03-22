Экономика
Центробанк спрогнозировал пик годовой инфляции в районе 5,5%Известия 08:52
Пик годовой инфляции в России будет пройден в марте-апреле и составит около 5,5%, заявил глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в пятницу, 22 марта. Несколькими часами ранее стало известно, что регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
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Культура
«Российская студенческая весна» пройдет в мае в Перми
Interfax-Russia.ru - XXVII Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" пройдет с 14 по 19 мая в Перми.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие
США объявили об избавлении Сирии от ИГ
Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России) больше не контролирует территории в Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.
Обновлено в 12:14
Экономика
Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»
Затраты государства на создание "Роснано" полностью возращены, заявил глава корпорации Анатолий Чубайс телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:26
Политика
Трамп заявил о решении отменить введение новых санкций против КНДР
Президент США Дональд Трамп заявил о своём решении отменить введение дополнительных санкций против КНДР, которые планировались Министерством финансов США.
Обновлено в 14:04
Политика
Первые детали из российских композитов изготовлены для крыла МС-21
В Ульяновске на заводе «Аэрокомпозит» из российских композитных материалов изготовлены центроплан и кессон крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.
Обновлено в 12:14
Общество
СПЧ попросил отменить решение об уменьшении некоторых дорожных знаков
Президентский совет по правам человека попросил премьер-министра Дмитрия Медведева отменить решение об уменьшении размера части дорожных знаков в России, сообщается на сайте СПЧ.
Обновлено в 13:47
Экономика
ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых
Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
Обновлено в 10:56
Спорт
Загитова победила на чемпионате мира по фигурному катанию
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:35
Происшествия
Дрон на полчаса парализовал работу аэропорта Франкфурта-на-Майне
Работа аэропорта Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен) была приостановлена на полчаса после появления беспилотника, который засекли рядом в воздушном пространстве.
Обновлено в 14:02
Шоу-бизнес
Анастасии Волочковой подарили шубу за миллион
Накануне Анастасия Волочкова принимала участие в показе на Неделе моды. Балерина прошлась по подиуму в элегантном полушубке.
Обновлено в 11:30
Политика
Кандидат в президенты Украины приехал в Москву за газом
Кандидат в президенты Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко прибыл в Москву на встречу с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие
ДНР: ВСУ за неделю почти 70 раз нарушили режим прекращения огня
Вооружённые силы Украины за неделю 68 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе.
Обновлено в 10:51
Политика
Эрдоган ответил на заявление Трампа по Голанским высотам
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг резкой критике заявление своего американского коллеги Дональда Трампа о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 04:15
Космос
Преемник ʺЧерного рыцаряʺ: на околоземной орбите выявили 1500-километровый корабль пришельцев
Обновлено вчера в 02:32
Экономика
Медведев поручил смягчить наказание за валютные нарушения
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить поправки в Уголовный кодекс, либерализирующие ответственность за нарушения валютного законодательства.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие
Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний
Обновлено вчера в 22:09
Шоу-бизнес
Певица Жасмин купила золотой «Бентли» стоимостью 33,5 млн рублей
Несколько лет назад блогеры решили «разобрать» гардероб певицы и обнаружили коллекцию сумок Hermes стоимостью несколько десятков миллионов рублей.
Обновлено в 05:52
Общество
Стала известна самая любимая у москвичей порода собак
Обновлено в 10:22
Транспорт
«Аэрофлот» отменит дешевые билеты с багажом
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" собирается отменить самые дешевые билеты с багажом.
Обновлено в 12:55
Происшествия
Павел Гриб приговорен к шести годам колонии
Северо-Кавказский окружной военный суд сегодня приговорил Павла Гриба к шести годам колонии общего режима, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.
Обновлено в 04:26
Экономика
ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд
Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено в 09:50
Футбол
Кузяев и Головин не полетят со сборной России на матч с Казахстаном
Футболисты сборной России Далер Кузяев и Александр Головин не полетят с командой на матч отборочного турнира Евро-2020 с Казахстаном, информирует пресс-служба команды.
Обновлено в 06:30
Политика
Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
Авто
30 лет простоявший в гараже Bentley продали за 40 млн рублей
Проданный экземпляр входит в «десятку» выпущенных автомобилей после того, как Bentley перешла под управление Rolls-Royce.
Обновлено в 09:34
Экономика
Thomas Cook покупает российского туроператора «Библио-Глобус»
Британский туроператорский холдинг Thomas Cook объявил о приобретении российского туроператора "Библио-Глобус", говорится в распространенном заявлении.
Обновлено в 13:59
Политика
Шнуров предложил разогнать Минкульт на слушаниях в Госдуме
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров впервые принял участие в заседании совета по культуре при Госдуме.
Обновлено в 07:16
Общество
Внуки маршалов подают в суд из-за шутки Comedy Woman
Внуки маршалов Баграмяна и Конева подают в суд на телеканал ТНТ. Родственников военных возмутило шоу Comedy Woman.
Обновлено в 13:57
Политика
Мэй приветствовала решение ЕС по Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приветствовала предложение ЕС об отсрочке по Brexit.
Обновлено в 00:59