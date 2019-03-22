Банк России намекнул на возможное снижение ключевой ставкиГазета.Ru 08:24

с чего всё началось

Банк России в пятницу не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75% годовых. Регулятор при этом смягчил риторику и понизил прогноз по росту инфляции. ЦБ даже намекнул на возможность снижения ставки в будущем.

Происшествия В полицейскую будку у консульства России в Афинах бросили гранату В полицейскую будку возле консульского отдела российского посольства в Афинах бросили взрывное устройство.

Шоу-бизнес Мистический символ на похоронах Началовой поразил работников кладбища Мистический символ на похоронах Началовой поразил работников кладбища На могиле певицы появилась черно-белая кошка.

Политика Шнуров предложил разогнать Минкульт на слушаниях в Госдуме Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров впервые принял участие в заседании совета по культуре при Госдуме.

Авто Продажи новой Chevrolet Captiva стартуют этим летом Новое поколение серийного кроссовера Chevrolet Captiva поступит в продажу летом текущего года.

Недвижимость Продажи жилья на вторичном рынке США в феврале подскочили на 11,8% Количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в феврале выросло на 11,8% по сравнению с показателем января - до 5,51 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR).

Политика Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял в своей резиденции в Горках кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Кино Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк перенесла инсульт Эмилия Кларк в возрасте 24 лет вскоре после окончания съёмок первого сезона "Игры престолов" перенесла инсульт и несколько операций на мозге.

Происшествия В Москве грузовик с землей раздавил такси На юго-западе Москвы грузовик с землей опрокинулся на такси.

Политика Уровень одобрения россиянами работы Путина достиг максимума за полгода По данным ВЦИОМ, на неделе с 11 по 17 марта работу главы государства одобряли 65,3%, что является максимальным показателем за последние шесть месяцев.

Общество США захлестнет волна еще более мощных наводнений, заявили ученые Учащение различных потопов, периодов экстремальной жары и прочих необычных погодных явлений в последние годы заставляет многих ученых задуматься, связаны ли они с изменением климата и теми перестройками в течениях в море, движении ветров в воздухе и потоков воды на земле, которые несет за собой рост среднегодовых температур.

Политика Порошенко получил список захваченных храмов УПЦ Президент Украины Петр Порошенко получил от предстоятеля канонической Украинской православной церкви митрополита Онуфрия список храмов УПЦ, захваченных сторонниками "новой церкви", передает РИА Новости.

Происшествия В Германии задержали более 10 подозреваемых в подготовке теракта Одиннадцать подозреваемых задержаны в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе антитеррористической спецоперации, сообщает в пятницу телеканал Welt.

Общество Штраф за отказ обслуживать инвалидов составит 15-100 тысяч рублей За правонарушение устанавливается административный штраф в размере от 15-30 тысяч рублей для должностных лиц и 50-100 тысяч для юридических лиц.

Шоу-бизнес Дмитрий Борисов намекнул на проблемы Юлии Началовой с алкоголем A post shared by Dmitry Borisov Дмитрий Борисов (@ddborisov) on Dec 28, 2018 at 10:45pm PST Ведущий Борисов еще несколько раз по ходу выпуска затрагивал тему алкоголя в жизни Началовой.

Политика Лавров назвал причины авиаударов НАТО в Югославии Глава российского МИД заявил, что западные страны приложат все усилия, чтобы не допустить беспристрастного расследования возможных нарушений международного права командованием НАТО при военном вторжении Югославии.

Космос Инженеры НАСА еще не знают причину остановки бура зонда InSight Исследователи и эксперты из НАСА все еще бьются над решением задачи, поставленной зондом InSight, который сообщил об остановке бура.

Транспорт «Аэрофлот» отменит самые дешевые билеты с багажом Объявляя о введении безбагажных тарифов, пресс-служба авиакомпании поясняла, что ранее пассажиры, путешествующие только с ручной кладью, были вынуждены оплачивать неоказанную услугу — перевозку регистрируемого багажа.

Спорт Загитова победила на чемпионате мира по фигурному катанию Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию, сообщает РИА "Новости".

Политика Рогозин рассказал о строительстве Восточного и новых ракетах Строительство первой очереди космодрома Восточный фактически завершено, но пока не хватает документации, чтобы ввести ее в эксплуатацию, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире телеканала Россия 24.

Политика Жителям ДНР выдадут полмиллиона российских паспортов Сама стала свидетельницей проверки готовности пункта выдачи паспортов на Матвеевом Кургане к началу работы — приезжал какой-то высокий чин из РФ.

Авто Новая Hyundai Sonata пользуется ажиотажным спросом у дилеров Выйдя в продажу только вчера, 21 марта, седан Hyundai Sonata нового поколения уже пользуется ажиотажным спросом.

Происшествия Подозреваемый в стрельбе в трамвае в Утрехте признал вину 37-летний Г.Таныш в понедельник открыл стрельбу в трамвае в Утрехте, в результате чего погибли три человека, еще несколько человек получили ранения.

Экономика Red Wings пострадала за SSJ 100 В Airbus отметили, что в России эксплуатировать самолеты Airbus A220-300 планировала только Red Wings.