Финансы
Банк России намекнул на возможное снижение ключевой ставкиГазета.Ru 08:24
Банк России в пятницу не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75% годовых. Регулятор при этом смягчил риторику и понизил прогноз по росту инфляции. ЦБ даже намекнул на возможность снижения ставки в будущем.
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В информации, размещенной на официальном портале ЦБ РФ, указано, что в феврале — марте 2019 года инфляция складывается несколько ниже ожиданий Центробанка.Реальное время06:30
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