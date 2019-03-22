Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75%Российская газета 06:46

с чего всё началось

Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых. При этом регулятор смягчил риторику в релизе по итогам заседания совета директоров, понизив прогноз по инфляции и допустив снижение ключевой ставки в 2019 году.

Культура Джон Траволта назвал любимых представителей русского искусства Звезда Голливуда Джон Траволта признался в любви к русскому искусству.

Политика Миллер заявил о готовности продлить транзит газа через Украину "Газпром" готов продлить транзит газа в Европу через Украину на основе действующего контракта, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер во время встречи премьера РФ Дмитрия Медведева с украинскими политиками в Москве.

Культура Marvel выставит на аукцион костюмы из сериалов про супергероев Marvel Entertainment совместно с магазином Prop Store проведет аукцион костюмов и реквизита из сериалов про супергероев "Сорвиголова", "Люк Кейдж" и "Железный кулак".

Спорт Загитова победила на чемпионате мира по фигурному катанию Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию, сообщает РИА "Новости".

Футбол Экс-полузащитник сборной Англии Джонсон вышел из тюрьмы Бывший полузащитник сборной Англии Адам Джонсон вышел из тюрьмы, сообщает Газета.Ru со ссылкой на The Sun.

Спорт Апелляция отклонена: биатлонистке Васильевой грозит дисквалификация Российская биатлонистка Маргарита Васильева была признана виновной в пропуске трех допинг-тестов.

Происшествия СК попросил заочно арестовать экс-главу «Газпром промгаз» Карасевича Следствие просит Бабушкинский суд Москвы заочно арестовать российского ученого и бывшего руководителя АО «Газпром промгаз» Александра Карасевича по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Общество Калужский губернатор предложил выставлять в музеях мощи святых О неоцененной властями и калужанами роли музеев заявил 21 марта губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в отчётном докладе депутатам Законодательного собрания по деятельности регионального правительства в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Политика Шнуров предложил разогнать Минкульт Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров перед парламентскими слушаниями в Госдуме предложил упразднить Министерство культуры.

Происшествия Два человека погибли при столкновении такси и грузовика в Москве Автоавария с участием самосвала и такси на Литовском бульваре в Москве привела к гибели двух человек.

Финансы Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам России Санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России, заявил российский министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов.

Происшествия Вертолет с пассажирами совершил жесткую посадку в ЯНАО В ближайшее время из Салехарда вылетит другой борт «Ямала», который доставит пассажиров Ми-8 в пункт назначения.

Авто «АвтоВАЗ» получил нулевую чистую прибыль по РСБУ за 2018 г "АвтоВАЗ" получил нулевую чистую прибыль по российским стандартам бухучета (РСБУ) по итогам 2018 года против убытка в 12,4 миллиарда рублей в 2017 году, следует из отчета компании.

Наука Физики допустили существование двух версий реальности одновременно Теорию, предусматривающую существование двух версий реальности одновременно, представили физики из Университета Иннсбрука.

Шоу-бизнес Леди Гага закрутила роман с главным геем Голливуда Ирина Шейк может "выдохнуть", Брэдли Купер "отошёл на второй план", и у Леди Гага новый фаворит.

Политика Евросоюз потребовал освободить осужденного в России украинца Гриба В Евросоюзе призвали немедленно освободить гражданина Украины Павла Гриба, которого в России приговорили к шести годам колонии за содействие терроризму.

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Здоровье Эксперт ВОЗ дал рекомендации о дневной норме потребления воды Координатор Всемирной организации здравоохранения по воде, гигиене и здоровью Брюс Гордон сообщил, что лучше всего потреблять воду в момент появления жажды.

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Гаджеты Microsoft прекратил поддерживать Windows 7 Известной корпорацией Microsoft выпущен патч, исходя из которого пользователи получили предупреждение о том, что в ближайшее время будет прекращена поддержка Windows 7. Помимо прекращения поддержки компания прекратит выпускать обновления безопасности.

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Игры Valve представила редизайн библиотеки Steam На GDC 2019, как и было обещано, Valve представила новые функции Steam.

Политика Мэй вынудили ужинать отдельно от лидеров ЕС Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй пришлось ужинать отдельно после переговоров с лидерами стран Евросоюза о сроках выхода Великобритании из ЕС.