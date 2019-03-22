Финансы

Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75%Российская газета 06:46

Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых. При этом регулятор смягчил риторику в релизе по итогам заседания совета директоров, понизив прогноз по инфляции и допустив снижение ключевой ставки в 2019 году.
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с чего всё началось
В информации, размещенной на официальном портале ЦБ РФ
, указано, что в феврале — марте 2019 года инфляция складывается несколько ниже ожиданий Центробанка.
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Ключевой ставке добавили мягкости

Коммерсантъ07:12

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

Интерфакс07:04

Банк России дал сигнал к снижению ставок

Вести.Финанс07:08

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

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Финансы

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Санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России, заявил российский министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов.
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Вертолет с пассажирами совершил жесткую посадку в ЯНАО

В ближайшее время из Салехарда вылетит другой борт «Ямала», который доставит пассажиров Ми-8 в пункт назначения.
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Авто

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National Interest о главных отличиях Су-57 от F-35

По мнению журналиста американского издания, российский истребитель Су-57 превосходит F-35 не только по дальности полета и скорости, но и по маневренности, однако уступает своему американскому конкуренту по скрытности.
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Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
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Напомним, в рабочей поездке с врио губернатора находится и корреспондент "Губернии".
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