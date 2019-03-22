Финансы

Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75%Российская газета 06:46

Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых. При этом регулятор смягчил риторику в релизе по итогам заседания совета директоров, понизив прогноз по инфляции и допустив снижение ключевой ставки в 2019 году.
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Эльвира Набиуллина
Сейчас производители и торговые предприятия, по сути, жертвуют частью своей маржи, чтобы удержать покупателя. Сдержанная динамика спроса и конкуренция за долю рынка не позволяют им быстро перенести изменения налога в цену. Поэтому они это делают постепенно, когда представляется такая возможность.
— Эльвира Набиуллина, российский политикРБК 13:02

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Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
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Секс-символ Уфы разденется после выхода «Салавата» в финал Востока

Секс-символ хоккейной Уфы Ульяна Тригубчак, работающая на телеканале БСТ на трансляциях домашних матчей «Салавата», обещала фотосессию в стиле ню в том случае, если команда выйдет в финал конференции.
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Авто

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Происшествия

Следствие просит продлить арест Рауфу Арашукову

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Общество

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Сегодня не стоит себя накручивать Девам, все намного проще, чем, кажется.
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Машинист остановил поезд и спас привязанную к рельсам собаку

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Тающие снега Эвереста открыли тела погибших альпинистов

Лёд и снег на Эвересте начали активно таять в связи с глобальным потеплением, открывая всё больше тел альпинистов.
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Политика

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Трамп отменил новые санкции против КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился отменить дополнительные санкции против КНДР.
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«Если бы был виновен, никогда бы не вернулся в биатлон», — заявил Логинов, добавив, что он не настолько глуп.
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