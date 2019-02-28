Финансы
Банк России может снизить прогноз по инфляции на 2019 годГлобалМСК.ру вчера в 19:54
Банк России может снизить свой прогноз по инфляции на текущий год, установленный на уровне 5-5, 5 %. Положительное решение будет принято при сохранении нынешней ситуации с влиянием на показатель повышенного до 20% НДС.
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