Банк России может понизить ставку до 7,5%ГлобалМСК.ру 18:48

Банк России может понизить ключевую ставку с 7,75% до 7,5%. Вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании совета директоров, запланированном на 14 июня. Сведения предоставила аналитик «Альфа-Банка» Наталия Орлова.

Банк России может понизить ставку до 7,5%

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