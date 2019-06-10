Финансы
Банк России может понизить ставку до 7,5%ГлобалМСК.ру вчера в 18:48
Банк России может понизить ключевую ставку с 7,75% до 7,5%. Вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании совета директоров, запланированном на 14 июня. Сведения предоставила аналитик «Альфа-Банка» Наталия Орлова.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 05:09, Ашберн
Футбол
Дзюба захотел обогнать Кержакова по количеству голов в сборной России
Нападающий сборной России Артём Дзюба заявил, что хочет обогнать Александра Кержакова по количеству голов за национальную команду и установить новый рекорд.
Обновлено в 02:05
Экономика
Россия начнет выплачивать пенсии трудовым мигрантам
Россия начнет платить пенсии официально устроенным трудовым мигрантам из стран Евразийского экономического союза.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Арестованы все подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия
Управлял ногами: известный мотоблогер разбился в Подмосковье
Мотоблогер из Уфы Артем Болдырев, более известный как Болт и Moto Nexus, погиб в Подмосковье, на скорости около 140 километров в час врезавшись в отбойник.
Обновлено в 03:45
Культура
Участник шоу «Голос» найден мертвым
Участник шоу «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в своей квартире. Об этом сообщает издание StarHit.
Обновлено в 04:19
Политика
Шахтеры на Украине перекрыли трассу в Польшу из-за долгов по зарплате
В понедельник, 10 июня, шахтеры в селе Смереков Львовской области Украины перекрыли трассу, ведущую к границе страны с Польшей, сообщает портал «Львовская мануфактура новостей».
Обновлено вчера в 09:34
Происшествия
Прокуратура запросила данные о понятых по делам за наркотики в Москве
Генеральная прокуратура запросила информацию обо всех понятых, участвовавших в оперативно-розыскных мероприятиях по делам о сбыте наркотиков, которые вело УВД по ЗАО Москвы.
Обновлено в 04:39
Футбол
«Рома» объявила о назначении Фонсеки главным тренером
Обновлено в 04:46
Экономика
Эксперты одобрили повышение налогов
Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) без одновременного снижения совокупной ставки социальных платежей (для работодателей) было оправданным шагом.
Обновлено в 02:22
Общество
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 02:51
Недвижимость
Вложения дольщиков в московские новостройки выросли на 70% за год
Объем средств граждан, вложенных в долевое строительство в Москве, увеличился за год на 70% и составил на сегодняшний день 1,7 трлн рублей.
Обновлено в 05:02
Технологии
Стала известна дата начала продаж токена Telegram
Токены платформы Telegram Open Network станут доступны для широкого круга инвесторов 10 июля, пишет TechCrunch со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:08
Общество
Власти Москвы предложили организаторам марша в поддержку Голунова обсудить безопасность акции
Одному из организаторов шествия в поддержку журналиста Ивана Голунова Илье Азару позвонил заместитель мэра Москвы Александр Горбенко и пригласил на встречу для обсуждения акции и обеспечения безопасности ее участников.
Обновлено в 03:36
Политика
Зеленский решил не давить на судей
Конституционный суд Украины (КСУ) рассматривает вопрос о законности решения украинского лидера Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 04:57
Энергетика
«Роснефть» попросила компенсировать потери от ЧП на «Дружбе»
Компания «Роснефть» попросила российское правительство заставить «Транснефть» уже сейчас компенсировать потери потребителей от загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 03:25
Культура
СМИ нашли картину «Спаситель мира» да Винчи на яхте саудовского принца
Пропавшая картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» находится на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, пишет портал Artnet.
Обновлено в 01:48
Экономика
Расходы россиян на 13 трлн рублей превысили официальные доходы
Россияне в 2017 году потратили на 13,3 трлн рублей больше, чем заработали, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью «Известиям».
Обновлено вчера в 03:16
Происшествия
В Якутии мужчина расстрелял четверых знакомых
Житель села Кирово (Якутия) открыл стрельбу из огнестрельного оружия по своим знакомым, сообщили 11 июня в пресс-службе УМВД России по Республике Саха.
Обновлено вчера в 23:24
Футбол
Мамаев и Кокорин готовятся к переезду в колонию
Обновлено в 03:19
Общество
Беспилотные авто протестируют на владимирских дорогах
Обновлено в 04:00
Экономика
Выручка АЛРОСА за год упала почти на 31% или на 710 млн долларов США
Следовательно, доход компании от продаж алмазов и бриллиантов упал почти на 31% или на $710 млн.
Обновлено вчера в 23:26
Общество
AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в Россию
Китайская торговая площадка AliExpress решила ускорить доставку товаров дешевле 150 рублей и будет поставлять их самолетами.
Обновлено вчера в 20:08
Армия и оружие
Экс-глава ВДВ Георгий Шпак о подготовке броска на Приштину в 1999 году
В ночь на 12 июня 1999 года батальон российских десантников, совершивший марш-бросок из Боснии и Герцеговины в Косово, установил контроль над стратегически важным аэродромом Слатина под Приштиной.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Обновлено вчера в 14:17
Музыка
Лазарев прокомментировал сообщения о конфликте с Лободой
Сергей Лазарев прокомментировал сообщения СМИ о том, что он якобы устроил перепалку с украинской певицей Светланой Лободой за кулисами премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес
Сестра певицы Нюши рассказала о романе с Арсением Бородиным
Сестра певицы Нюши Мария Шурочкина подтвердила роман с солистом группы «Челси» Арсением Бородиным.
Обновлено в 01:37
Авто
Семиместный Mercedes-Benz GLB представлен официально
Новый Mercedes-Benz GLB построен на одной платформе с A-Class и в модельном ряду марки займет место между GLА и GLС.
Обновлено в 01:23
Происшествия
Взрыв газа произошел в пятиэтажке в Сочи
Спасатели эвакуировали 30 жителей пятиэтажного дома в Адлерском районе Сочи, где произошел взрыв газа, сообщили "Интерфаксу" во вторник в городской администрации.
Обновлено в 02:51