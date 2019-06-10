Финансы
Банк России может понизить ставку до 7,5%ГлобалМСК.ру 18:48
Банк России может понизить ключевую ставку с 7,75% до 7,5%. Вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании совета директоров, запланированном на 14 июня. Сведения предоставила аналитик «Альфа-Банка» Наталия Орлова.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 22:38, Ашберн
Армия и оружие
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На смартфонах, работающих под ОС Android, специалисты в области компьютерной безопасности обнаружили встроенный вирус.
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Армия и оружие
Совместные учения танкистов ВВО и Лаоса впервые пройдут в этом году
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Происшествия
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Общество
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В России резко возросли продажи мороженого и прохладительных напитков.
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Происшествия
Зеленский прокомментировал пожар в психбольнице в Одессе
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Происшествия
WSJ: Брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ
Источник заявил, что Ким Чен Нам прилетел в Малайзию в феврале 2017 года для встречи со своим контактом в ЦРУ.
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В Подмосковье в ДТП погиб мотоблогер
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Наука
Установлен предел физической выносливости человека
Обновлено в 01:09
Политика
РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям
Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора
В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.
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Происшествия
«Полковник-миллиардер» Захарченко получил 13 лет колонии
Обновлено в 09:56
Общество
Аэровокзал Южно-Сахалинска начал дорожать
АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск", выступающее заказчиком возведения нового пассажирского терминала в областном центре, объявило тендер на проведение корректировки проектной документации объекта.
Обновлено в 21:50
Экономика
Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 900%
Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 900%. Об этом сообщил член комитета по финансам Национальной ассамблеи Анхель Альварадо.
Обновлено в 17:30
Экономика
AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в Россию
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Обновлено в 20:08
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Производитель ракет «Ангара» сорвал заводские сроки
Генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко рассказал РИА Новости, что сроки изготовления ракет-носителей "Ангара", указанные в приказе производственного объединения "Полет" - это внутренний производственный график предприятия, смещенный на шесть месяцев влево относительно графика исполнения государственных контрактов.
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Авто
Коробки передач Renault подвели автомобили Lada
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Авто
Назначен новый гендиректор производителя Aurus
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Обновлено в 14:07
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Погба в «Реал»
Руководство «Манчестер Юнайтед» отказалось рассматривать вариант с продажей полузащитника Поля Погба в «Реал», сообщает AS.
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Общество
В ПФР назвали самую частую причину отказа в оформлении пенсии
Отсутствие оснований для досрочного получения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении.
Обновлено в 04:25