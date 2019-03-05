Финансы
Банк России может перейти к смягчению денежно-кредитной политикиThe Moscow Post вчера в 03:55
Заботкин отметил, что вероятность достижения в 2019 году пикового значения инфляции в 6% снизилась. Также он добавил, что ЦБ на заседании совета директоров 22 марта рассмотрит достаточность повышения ключевой ставки за прошлый год.
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В ЦБ РФ рассказали, когда могут перейти к смягчению денежно-кредитной политики
Вестник Кавказавчера в 03:01
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Происшествия
Дочь экс-президента Узбекистана Гульнару Каримову перевели в колонию
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Обновлено вчера в 23:45
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Генштаб высказался против отказа от призыва в армию
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ЕСПЧ присудил €5 тыс. бывшему сахалинскому губернатору Хорошавину
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и обязал Россию выплатить ему €5,1 тыс. компенсации.
Обновлено в 01:57
Политика
Северная Корея начала восстанавливать ракетный полигон Сохэ
Восстановительные работы начались на стартовой площадке испытательного ракетного полигона Сохэ в КНДР.
Обновлено в 01:38
Происшествия
В Москве из офиса турфирмы похитили более 45 миллионов рублей
Неизвестный похитил больше 45 миллионов рублей из офиса турфирмы в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщили в среду в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 01:46
Экономика
В Роскачестве назвали лучшие ликерные вина России
Эксперты Роскачества провели исследование по определению качества ликерных вин в рамках проекта «Винный город России», который был запущен совместно с Минсельхозом и Минпромторгом России.
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Политика
Украина подготовила план на случай провала переговоров по газу
Украина подготовила план действий на случай провала переговоров с Россией по транзиту газа в Европу.
Обновлено в 02:23
Политика
Пранкеры Вован и Лексус разыграли спецпредставителя США по Венесуэле
Обновлено вчера в 20:39
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The Prodigy отменили все концерты
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия
В Афганистане боевики напали на офис строительной компании
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Обновлено в 00:42
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Фигурантом дела о черном рынке лекарств от рака впервые стал врач
Управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу в рамках расследования о черном рынке лекарств впервые возбудило уголовное дело против врача.
Обновлено вчера в 23:00
Спорт
Россиянки заняли весь пьедестал в спринте по биатлону на Универсиаде
Напомним, 5 марта российские спортсмены завоевали 10 медалей: 2 золотых, по 4 серебряных и бронзовых Россия занимает 1 место в неофициальном командном зачете Универсиады.
Обновлено в 00:31
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Сбережения россиян за февраль сократились на 2,4%
Накопления россиян в феврале 2019 года, по предварительным данным, уменьшились почти на 2,4% по сравнению с январем - до 32,88 трлн рублей.
Обновлено в 00:34
Финансы
Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 5 копеек — до 65,80 рубля. Курс евро увеличился на 3 копейки и составил 74,36 рубля.
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Культура
Путин поздравил Жванецкого с 85-летним юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил писателя-сатирика Михаила Жванецкого с 85-летним юбилеем, сообщается на сайте Кремля.
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Общество
Суд заблокировал еще три клипа рэпера Хаски
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Политика
В Google исправили ошибку с отображением Крыма на картах
Компания Google исправила ошибку с некорректным отображением административной принадлежности российского полуострова Крым на своих картах.
Обновлено вчера в 12:17
Авто
Koenigsegg показал свой новый гиперкар Jesko
На одной из многочисленных презентаций, представители шведского автопроизводителя Koenigsegg показали приемника гиперкара Agera RS.
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Футбол
«Аякс» разгромил «Реал» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
В первом матче, прошедшем в Амстердаме 13 февраля, "Реал" одержал победу со счетом 2:1, но по сумме двух игр дальше прошел "Аякс".
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Общество
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Росалкогольрегулирование выдало «Яндекс.Маркету» предостережение о недопустимости нарушения закона, запрещающего дистанционную продажу алкоголя.
Обновлено вчера в 18:55
Наука
В России разработали метод диагностики тромбов при помощи ультразвуков
Исследователи Московского физико-технического института (МФТИ) и Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава РФ (НМИЦ гематологии) доказали, что ультразвуковой метод может регистрировать свертывание крови на ранних стадиях, когда растворить тромбы, формирующиеся в потоке крови можно с помощью фармакологического воздействия.
Обновлено вчера в 23:14
Общество
Томские школьники опубликовали видео с матерящимся на уроке педагогом
Пользователей соцсетей возмутило видео, на котором педагог томского интерната для слабослышащих детей матерится во время урока.
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