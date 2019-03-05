Экономика
Банк России может перейти к смягчению денежно-кредитной политикиThe Moscow Post 03:55
Заботкин отметил, что вероятность достижения в 2019 году пикового значения инфляции в 6% снизилась. Также он добавил, что ЦБ на заседании совета директоров 22 марта рассмотрит достаточность повышения ключевой ставки за прошлый год.
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