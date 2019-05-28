Экономика

Банк России модернизирует сторублевые купюрыРИА Дагестан вчера в 09:54

Банк России приступил к модернизации сторублевой купюры, чтобы сделать их прочнее и долговечнее, об этом сообщают российские СМИ.
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с чего всё началось

ЦБ применил на банкнотах новое покрытие

Банк России начал применять на сторублевых банкнотах лаковое покрытие, опробованное на недавно введенных купюрах номиналом 200 рублей, такую же технологию планирует использовать на банкнотах в 50 рублей.
Российская газетавчера в 04:55

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Новости с купюрами

Российская газетавчера в 11:58

ЦБ начал применять на сторублёвых банкнотах новое покрытие

RT на русскомвчера в 08:57

ЦБ отлакирует треть сторублевых купюр

РБКвчера в 06:28

ЦБ покроет лаком сторублевые купюры

Телеканал 360°вчера в 07:54

Центробанк модернизирует сторублевые купюры

РИА Новостивчера в 07:34

Сторублевые купюры покроют защитным лаком

ТАССвчера в 06:37

Центробанк начнет выпуск лакированных сторублевых купюр

Известиявчера в 08:41
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Энергетика

Силуанов отказался платить за «косяки» компании «Транснефть»

Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов выступил против выплаты компенсации "Транснефти" за "грязную" нефть в нефтепроводе "Дружба".
Обновлено в 02:23
Происшествия

В Крыму погиб оставленный в припаркованном автомобиле ребенок

Ребенок, оставленный в припаркованном автомобиле, который самопроизвольно покатился со склона, погиб в Крыму, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
Обновлено в 04:24
Общество

Незамужние женщины признаны самой счастливой категорией общества

Обновлено в 04:15
Происшествия

Причиной крушения SSJ-100 в Шереметьево назвали человеческий фактор

Причиной крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево был человеческий фактор, заявил в эфире телеканала «Губерния» губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.
Обновлено в 02:22
Политика

Пьяный в хлам Мосийчук в прямом эфире обозвал зрителей уродами

Нардеп Украины Игорь Мосийчук пришел на прямой эфир телеканала ZIK 28 мая в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 03:49
Происшествия

В Башкирии кассир ограбила банк на 23 млн рублей и подалась в бега

В Салавате филиал «Россельхозбанка» ограбили на 23 млн рублей. В краже подозревают 36-летнего старшего кассира компании.
Обновлено вчера в 05:19
Общество

Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мяса

Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию зарубежной мясной и молочной продукции для личных целей, однако не считает, что он должен быть тотальным.
Обновлено в 02:28
Происшествия

В Киеве на заводе «Кузня на Рыбальском» горит корабль

Утром 29 мая в Киеве на территории судостроительного завода «Кузня на Рыбальском», который выполняет оборонные заказы, загорелся корабль.
Обновлено в 04:11
Общество

Во Владивостоке проверили школу, в которой прошел скандальный флешмоб

Единственное, что сделали проверяющие, - попросили родителей купить в школу огнетушитель.
Обновлено вчера в 22:55
Кино

Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса

Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
Общество

Заведующая сургутским детсадом уволилась после «кабаньего» стриптиза

Обновлено в 04:39
Общество

Росстат: в России не хватает 60 тысяч врачей

По данным Фонда «Здоровья», на конец 2016 года в России не хватало 10 тысяч врачей, в том числе 2,3 тысяч онкологов, 3,5 тысяч хирургов и 3,6 тысячи офтальмологов.
Обновлено в 05:07
Общество

Тайский минкульт решил внести суп Том Ям в список наследия ЮНЕСКО

Обновлено в 01:24
Происшествия

Алексей Панин заплатит 59 тысяч рублей за курение в самолете

Стоимость процедуры составила 59 тысяч рублей, что подтверждено актом выполненных работ.
Обновлено в 04:07
Гаджеты

Intel показала игровой ноутбук будущего

Корпорация Intel в рамках выставки Computex 2019 продемонстрировала концептуальный игровой ноутбук Honeycomb Glacier, имеющий весьма необычную конструкцию.
Обновлено в 05:03
Театры

Богомолов станет новым худруком Театра на Малой Бронной

Режиссёр Константин Богомолов будет назначен новым художественным руководителем Московского драматического театра на Малой Бронной.
Обновлено в 04:47
Экономика

Количество выпущенных карт «Мир» составило около 60 млн

Доля карт "Мир" в общем объеме эмиссии в России превысила 20%, их количество достигло почти 60 млн.
Обновлено в 04:38
Политика

В СНБО заявили о пропаже серверов с секретной информацией

Новый глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк рассказал о пропаже всех серверов с секретной информацией из здания своего ведомства после того, как офис покинула команда предыдущего руководителя службы Александра Турчинова.
Обновлено вчера в 16:43
Происшествия

Рейс из Челябинска в Анталью задержали на 12 часов

Рейс авиакомпании Red Wings, который должен был вылететь из Челябинска в Анталью минувшей ночью, задержан до 15.00.
Обновлено в 02:40
Культура

Написавшая книгу о гонениях геев писательница переврала историю

Американская писательница Наоми Вульф, известная как автор книг «Миф о красоте: Стереотипы против женщин» и «Вагина: Новая история женской сексуальности», написала новое произведение, посвященное гонению сексуальных меньшинств в Великобритании в XIX веке, но допустила грубую фактическую ошибку.
Обновлено в 04:45
Политика

Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС

Президент России Владимир Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС.
Обновлено в 04:18
Кино

Крис Хемсворт рассказал о подготовке к роли «Тора Лебовски»

Обновлено в 04:45
Политика

Платошкин покинул эфир «России 1» из-за спора о судьбе Украины

В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой.
Обновлено в 02:18
Экономика

Аветисян потребовал от Baring Vostok немедленно передать 10% банка «Восточный»

Компания «Финвижн» Артема Аветисяна потребовала от фонда Baring Vostok немедленно исполнить колл-опцион на 9,99% акций «Восточного», следует из картотеки дел Арбитражного суда Амурской области.
Обновлено в 03:58
Наука

В реках по всему миру обнаружена опасная концентрация антибиотиков

Обновлено вчера в 14:05
Политика

Курц надеется снова стать канцлером Австрии

Должность федерального канцлера Австрии надеется вновь занять Себастьян Курц после того, как пройдут парламентские выборы.
Обновлено вчера в 19:18
Армия и оружие

США обвинили Россию в распространении конфликта в Сирии

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что США препятствуют участию России в работе ООН и стремятся не допустить распространения объективной информации о происшествии в сирийском городе Думе.
Обновлено вчера в 16:16
Авто

Лимитированная серия Renault Arkana получила новый цвет

Купе-кроссовер Renault Arkana лимитированной серии Edition One получил новый эксклюзивный цвет — коричневый Tenakuru.
Обновлено в 04:44
Авто

УАЗ изменил цены на «Пикап» и «Хантер»

Обновлено в 04:57
Общество

Правительство внесло законопроект о продлении «дачной амнистии»

Правительство внесло в Госдуму свой вариант законопроекта о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2020 года.
Обновлено в 04:51
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