Экономика
Банк России модернизирует сторублевые купюрыРИА Дагестан вчера в 09:54
Банк России приступил к модернизации сторублевой купюры, чтобы сделать их прочнее и долговечнее, об этом сообщают российские СМИ.
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с чего всё началось
Банк России начал применять на сторублевых банкнотах лаковое покрытие, опробованное на недавно введенных купюрах номиналом 200 рублей, такую же технологию планирует использовать на банкнотах в 50 рублей.Российская газетавчера в 04:55
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Энергетика
Силуанов отказался платить за «косяки» компании «Транснефть»
Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов выступил против выплаты компенсации "Транснефти" за "грязную" нефть в нефтепроводе "Дружба".
Обновлено в 02:23
Происшествия
В Крыму погиб оставленный в припаркованном автомобиле ребенок
Ребенок, оставленный в припаркованном автомобиле, который самопроизвольно покатился со склона, погиб в Крыму, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Причиной крушения SSJ-100 в Шереметьево назвали человеческий фактор
Причиной крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево был человеческий фактор, заявил в эфире телеканала «Губерния» губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.
Обновлено в 02:22
Политика
Пьяный в хлам Мосийчук в прямом эфире обозвал зрителей уродами
Нардеп Украины Игорь Мосийчук пришел на прямой эфир телеканала ZIK 28 мая в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 03:49
Происшествия
В Башкирии кассир ограбила банк на 23 млн рублей и подалась в бега
В Салавате филиал «Россельхозбанка» ограбили на 23 млн рублей. В краже подозревают 36-летнего старшего кассира компании.
Обновлено вчера в 05:19
Общество
Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мяса
Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию зарубежной мясной и молочной продукции для личных целей, однако не считает, что он должен быть тотальным.
Обновлено в 02:28
Происшествия
В Киеве на заводе «Кузня на Рыбальском» горит корабль
Утром 29 мая в Киеве на территории судостроительного завода «Кузня на Рыбальском», который выполняет оборонные заказы, загорелся корабль.
Обновлено в 04:11
Общество
Во Владивостоке проверили школу, в которой прошел скандальный флешмоб
Единственное, что сделали проверяющие, - попросили родителей купить в школу огнетушитель.
Обновлено вчера в 22:55
Кино
Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса
Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
Общество
Росстат: в России не хватает 60 тысяч врачей
По данным Фонда «Здоровья», на конец 2016 года в России не хватало 10 тысяч врачей, в том числе 2,3 тысяч онкологов, 3,5 тысяч хирургов и 3,6 тысячи офтальмологов.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Алексей Панин заплатит 59 тысяч рублей за курение в самолете
Стоимость процедуры составила 59 тысяч рублей, что подтверждено актом выполненных работ.
Обновлено в 04:07
Гаджеты
Intel показала игровой ноутбук будущего
Корпорация Intel в рамках выставки Computex 2019 продемонстрировала концептуальный игровой ноутбук Honeycomb Glacier, имеющий весьма необычную конструкцию.
Обновлено в 05:03
Театры
Богомолов станет новым худруком Театра на Малой Бронной
Режиссёр Константин Богомолов будет назначен новым художественным руководителем Московского драматического театра на Малой Бронной.
Обновлено в 04:47
Экономика
Количество выпущенных карт «Мир» составило около 60 млн
Доля карт "Мир" в общем объеме эмиссии в России превысила 20%, их количество достигло почти 60 млн.
Обновлено в 04:38
Политика
В СНБО заявили о пропаже серверов с секретной информацией
Новый глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк рассказал о пропаже всех серверов с секретной информацией из здания своего ведомства после того, как офис покинула команда предыдущего руководителя службы Александра Турчинова.
Обновлено вчера в 16:43
Происшествия
Рейс из Челябинска в Анталью задержали на 12 часов
Рейс авиакомпании Red Wings, который должен был вылететь из Челябинска в Анталью минувшей ночью, задержан до 15.00.
Обновлено в 02:40
Культура
Написавшая книгу о гонениях геев писательница переврала историю
Американская писательница Наоми Вульф, известная как автор книг «Миф о красоте: Стереотипы против женщин» и «Вагина: Новая история женской сексуальности», написала новое произведение, посвященное гонению сексуальных меньшинств в Великобритании в XIX веке, но допустила грубую фактическую ошибку.
Обновлено в 04:45
Политика
Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС
Президент России Владимир Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС.
Обновлено в 04:18
Кино
Крис Хемсворт рассказал о подготовке к роли «Тора Лебовски»
Обновлено в 04:45
Политика
Платошкин покинул эфир «России 1» из-за спора о судьбе Украины
В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой.
Обновлено в 02:18
Экономика
Аветисян потребовал от Baring Vostok немедленно передать 10% банка «Восточный»
Компания «Финвижн» Артема Аветисяна потребовала от фонда Baring Vostok немедленно исполнить колл-опцион на 9,99% акций «Восточного», следует из картотеки дел Арбитражного суда Амурской области.
Обновлено в 03:58
Наука
В реках по всему миру обнаружена опасная концентрация антибиотиков
Обновлено вчера в 14:05
Политика
Курц надеется снова стать канцлером Австрии
Должность федерального канцлера Австрии надеется вновь занять Себастьян Курц после того, как пройдут парламентские выборы.
Обновлено вчера в 19:18
Армия и оружие
США обвинили Россию в распространении конфликта в Сирии
Ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что США препятствуют участию России в работе ООН и стремятся не допустить распространения объективной информации о происшествии в сирийском городе Думе.
Обновлено вчера в 16:16
Авто
Лимитированная серия Renault Arkana получила новый цвет
Купе-кроссовер Renault Arkana лимитированной серии Edition One получил новый эксклюзивный цвет — коричневый Tenakuru.
Обновлено в 04:44
Авто
УАЗ изменил цены на «Пикап» и «Хантер»
Обновлено в 04:57
Общество
Правительство внесло законопроект о продлении «дачной амнистии»
Правительство внесло в Госдуму свой вариант законопроекта о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2020 года.
Обновлено в 04:51