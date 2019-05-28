Банк России модернизирует сторублевые купюрыРИА Дагестан вчера в 09:54

Банк России начал применять на сторублевых банкнотах лаковое покрытие, опробованное на недавно введенных купюрах номиналом 200 рублей, такую же технологию планирует использовать на банкнотах в 50 рублей.

с чего всё началось

Банк России приступил к модернизации сторублевой купюры, чтобы сделать их прочнее и долговечнее, об этом сообщают российские СМИ.

Энергетика Силуанов отказался платить за «косяки» компании «Транснефть» Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов выступил против выплаты компенсации "Транснефти" за "грязную" нефть в нефтепроводе "Дружба".

Происшествия В Крыму погиб оставленный в припаркованном автомобиле ребенок Ребенок, оставленный в припаркованном автомобиле, который самопроизвольно покатился со склона, погиб в Крыму, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.

Происшествия Причиной крушения SSJ-100 в Шереметьево назвали человеческий фактор Причиной крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево был человеческий фактор, заявил в эфире телеканала «Губерния» губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Политика Пьяный в хлам Мосийчук в прямом эфире обозвал зрителей уродами Нардеп Украины Игорь Мосийчук пришел на прямой эфир телеканала ZIK 28 мая в состоянии алкогольного опьянения.

Общество Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мяса Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию зарубежной мясной и молочной продукции для личных целей, однако не считает, что он должен быть тотальным.

Происшествия В Киеве на заводе «Кузня на Рыбальском» горит корабль Утром 29 мая в Киеве на территории судостроительного завода «Кузня на Рыбальском», который выполняет оборонные заказы, загорелся корабль.

Кино Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.

Общество Росстат: в России не хватает 60 тысяч врачей По данным Фонда «Здоровья», на конец 2016 года в России не хватало 10 тысяч врачей, в том числе 2,3 тысяч онкологов, 3,5 тысяч хирургов и 3,6 тысячи офтальмологов.

Гаджеты Intel показала игровой ноутбук будущего Корпорация Intel в рамках выставки Computex 2019 продемонстрировала концептуальный игровой ноутбук Honeycomb Glacier, имеющий весьма необычную конструкцию.

Театры Богомолов станет новым худруком Театра на Малой Бронной Режиссёр Константин Богомолов будет назначен новым художественным руководителем Московского драматического театра на Малой Бронной.

Экономика Количество выпущенных карт «Мир» составило около 60 млн Доля карт "Мир" в общем объеме эмиссии в России превысила 20%, их количество достигло почти 60 млн.

Политика В СНБО заявили о пропаже серверов с секретной информацией Новый глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк рассказал о пропаже всех серверов с секретной информацией из здания своего ведомства после того, как офис покинула команда предыдущего руководителя службы Александра Турчинова.

Происшествия Рейс из Челябинска в Анталью задержали на 12 часов Рейс авиакомпании Red Wings, который должен был вылететь из Челябинска в Анталью минувшей ночью, задержан до 15.00.

Культура Написавшая книгу о гонениях геев писательница переврала историю Американская писательница Наоми Вульф, известная как автор книг «Миф о красоте: Стереотипы против женщин» и «Вагина: Новая история женской сексуальности», написала новое произведение, посвященное гонению сексуальных меньшинств в Великобритании в XIX веке, но допустила грубую фактическую ошибку.

Политика Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС Президент России Владимир Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС.

Политика Платошкин покинул эфир «России 1» из-за спора о судьбе Украины В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой.

Экономика Аветисян потребовал от Baring Vostok немедленно передать 10% банка «Восточный» Компания «Финвижн» Артема Аветисяна потребовала от фонда Baring Vostok немедленно исполнить колл-опцион на 9,99% акций «Восточного», следует из картотеки дел Арбитражного суда Амурской области.

Политика Курц надеется снова стать канцлером Австрии Должность федерального канцлера Австрии надеется вновь занять Себастьян Курц после того, как пройдут парламентские выборы.

Армия и оружие США обвинили Россию в распространении конфликта в Сирии Ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что США препятствуют участию России в работе ООН и стремятся не допустить распространения объективной информации о происшествии в сирийском городе Думе.

Авто Лимитированная серия Renault Arkana получила новый цвет Купе-кроссовер Renault Arkana лимитированной серии Edition One получил новый эксклюзивный цвет — коричневый Tenakuru.