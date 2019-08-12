с чего всё началось

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Технологии СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков Новый способ обмана клиентов банков стал популярен у телефонных мошенников в России.

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