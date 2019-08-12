Экономика
Банк России хочет разрешить МФО выдавать займы наличными из кассыZaim.com 02:07
Проект указания ЦБ РФ, согласно которому участники микрофинансового рынка смогут выдавать займы за счет средств, поступивших в кассы, опубликован на сайте регулятора.
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Банк России предложил разрешить микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы за счет средств, поступивших в кассы, говорится в проекте указания регулятора.Коммерсантъвчера в 06:42
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ЦБ упростит правила наличных расчетов с клиентами для МФО и кредитных кооперативов
Банки.рувчера в 05:06
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