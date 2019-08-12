Экономика

Банк России хочет разрешить МФО выдавать займы наличными из кассыZaim.com 02:07

Проект указания ЦБ РФ, согласно которому участники микрофинансового рынка смогут выдавать займы за счет средств, поступивших в кассы, опубликован на сайте регулятора.
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с чего всё началось
Банк России предложил разрешить микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы за счет средств, поступивших в кассы, говорится в проекте
 указания регулятора.
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