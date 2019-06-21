Экономика
Банк России хочет «охладить» сектор потребительского кредитованияНакануне.Ru 07:09
Напомним, ЦБ уже выражал обеспокоенность темпами роста потребительского кредитования. В течение 2018 г. регулятор трижды принимал решение о повышении надбавок к коэффициентам риска по потребительским кредитам, рост задолженности по которым опережал рост доходов населения.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 07:25, Вашингтон
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