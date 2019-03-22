Финансы
Банк России дал сигнал к снижению ставокВести.Финанс вчера в 07:08
Центральный банк России дал сигнал о возможном переходе к снижению ставок. Основанием для этого послужили мягкая риторика ФРС, динамика ОФЗ и сдержанный рост инфляции. Банк России сохранил ставку на уровне 7,75%, при этом заявил, что не исключает перехода к снижению ставки в этом году.
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с чего всё началось
В информации, размещенной на официальном портале ЦБ РФ, указано, что в феврале — марте 2019 года инфляция складывается несколько ниже ожиданий Центробанка.Реальное времявчера в 06:30
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Шоу-бизнес
«Чтобы не убила»: Дробыш рассказал, зачем приехал к Пугачевой с сыном
Обновлено вчера в 08:08
Политика
Лидер президентской гонки на Украине назвал условие возвращения Крыма
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский оценил возможность возвращения Крыма. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Ictv.
Обновлено вчера в 19:17
Политика
Медведев поручил к 1 июня подготовить концепцию нового КоАП
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил к 1 июня представить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес
У Меган Маркл может развиться деформация пальцев ног
Серьезное беспокойство вызывает у британских врачей настоящая страсть герцогини Сассекской к туфлям на шпильках.
Обновлено вчера в 20:35
Политика
Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан
Сразу после принятия присяги Токаев выступил с предложением переименовать столицу страны Астану в город Нур-Султан, а также увековечить имя первого президента республики в названиях центральных улиц городов страны.
Обновлено в 03:02
Транспорт
Автобусные маршруты изменятся в округах ТиНАО, ЮАО и СВАО Москвы
Как проинформировали в пресс-службе ГУП «Мосгортранс», изменения автобусных маршрутов коснутся трех столичных округов: ТиНАО, ЮАО и СВАО.
Обновлено вчера в 23:22
Спорт
Загитова завоевала золото на чемпионате мира по фигурному катанию
Российская фигуристка Алина Загитова завоевала золото в одиночном катании на чемпионате мира в Японии.
Обновлено вчера в 08:32
Общество
Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК
Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу comedy Woman на канале ТНТ.
Обновлено в 00:02
Наука
В России успешно запустили реактор нового энергоблока АЭС
На Нововоронежской АЭС-2 произошло одно из ключевых событий в российской атомной энергетике последнего времени — там состоялся успешный пуск ядерного реактора ВВЭР-1200 инновационного энергоблока № 2. Об этом сообщила пресс-служба концерна "Росэнергоатом".
Обновлено в 02:06
Политика
Глава МИД Германии счел правильными бомбардировки Югославии НАТО
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что бомбардировки Югославии странами НАТО были «правильными».
Обновлено в 03:24
Общество
Медведев подписал распоряжение о кругосветной экспедиции к Антарктиде
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о кругосветной экспедиции парусных судов Росрыболовства в 2019-2020 годах, посвящённой 200-летию открытия Антарктиды экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, документ опубликован на сайте кабинета министров.
Обновлено в 03:35
Здоровье
«Мы можем дать ему свободу». AP — о том, как россиянки ездят рожать в США
Read more here: https: / / t.co / j9rRrC7VO3 pic.twitter.com / GwqkBjLuEO — The Associated Press (@ AP) 22 марта 2019 г. В организации родов в США россиянкам помогают специальные посредники из турагентств, которые оформляют документы, обеспечивают проживание и место в клинике.
Обновлено вчера в 15:12
Здоровье
В ВОЗ не рекомендуют пить много воды
Координатор из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по воде, гигиене и здоровью Брюс Гордон в своем заявлении отметил, что не бывает стандарта, определяющего, какое количество воды необходимо выпивать человеку.
Обновлено в 00:51
Игры
Игровой процесс The Cycle показали на GDC 2019
На прошедшую конференцию GDC 2019 немецкая компания Yager привезла свой онлайновый фантастический шутер The Cycle.
Обновлено вчера в 16:35
Культура
Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США
Как пишет издание, Мамин в середине марта вместе со своей женой и актрисой Людмилой Самохваловой уехал в США.
Обновлено вчера в 18:56
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Армия и оружие
В Сирии испытывают новую российскую ракету «изделие 305»
На сирийском фронте испытывают авиационную управляемую ракету, предназначенную для модифицированного "Ночного охотника".
Обновлено в 03:30
Спорт
Медведева рассказала о «приемных родителях» в Канаде
Обновлено в 03:21
Политика
Медведчук попросил Медведева начать прямые поставки газа Украине
Во время встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украине нужны прямые поставки газа из России.
Обновлено вчера в 09:58
Армия и оружие
Гвардейская танковая армия представит ЗВО на всеармейских соревнованиях по «Танковому биатлону» и «Суворовскому натиску»
Гвардейская танковая армия представит Западный военный округ на всеармейских соревнованиях по «Танковому биатлону» и «Суворовскому натиску», которые пройдут на полигоне «Прудбой» Волгоградской области в середине мая текущего года.
Обновлено в 04:02
Хоккей
Шумаков ответил на оскорбление Боченски: «Пускай готовится к чемпионату миру в группе Б»
Нападающий "Авангарда" Сергей Шумаков ответил на оскорбление форварда "Барыса" Брэндона Боченски, который назвал его "жалким трусом" в комментариях в Инстаграме.
Обновлено вчера в 15:46
Происшествия
Во время мессы в Канаде напали на священника
На священника напали во время мессы в канадском Монреале, в оратории Святого Иосифа. Он ранен, передает в пятницу, 22 марта, CBC News.
Обновлено вчера в 11:45
Политика
Первые детали для крыла МС-21 изготовлены из российских композитов
Завод «Аэрокомпозит» в Ульяновске изготовил из российских композитных материалов первые детали для крыла нового среднемагистрального самолета МС-21.
Обновлено вчера в 20:58
Общество
Каждый пятый россиянин оказался заядлым курильщиком
Как часто курят россияне 22,5% россиян курят ежедневно, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) по итогам выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на здоровье населения.
Обновлено в 03:43
Политика
Депутаты не согласились запретить чиновникам дорогие автомобили
Законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей стоимостью более двух миллионов рублей, вызвал бурную дискуссию на прошедшем пленарном заседании Госдумы.
Обновлено 21 марта в 09:47
Происшествия
При взрыве на химзаводе в Китае повредило более 2,8 тысячи жилых домов
Чиновник сообщил, что пострадавшим будет выплачена материальная компенсация или предоставлено жильё в другом районе.
Обновлено вчера в 23:13
Авто
Jaguar Land Rover засудил китайскую компанию за плагиат
Суд пекинского района Чаоян вынес окончательное решение в разбирательстве по поводу кроссовера Landwind X7, который является нелицензионной копией модели Range Rover Evoque первого поколения.
Обновлено вчера в 10:13
Политика
Порошенко уверен в победе на выборах президента
Абсолютно уверен в своем переизбрании на второй срок президент Украины Петр Порошенко, об этом он заявил 22 марта в эфире телеканала «Украина».
Обновлено вчера в 18:49
Армия и оружие
НАТО планирует построить в Польше объект для хранения техники из США
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью The Wall Street Journal рассказал, что в НАТО планируют построить объект на территории Польши для хранения военной техники из США.
Обновлено в 03:16