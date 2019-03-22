Банк России дал сигнал к снижению ставокВести.Финанс вчера в 07:08

с чего всё началось

Центральный банк России дал сигнал о возможном переходе к снижению ставок. Основанием для этого послужили мягкая риторика ФРС, динамика ОФЗ и сдержанный рост инфляции. Банк России сохранил ставку на уровне 7,75%, при этом заявил, что не исключает перехода к снижению ставки в этом году.

Политика Лидер президентской гонки на Украине назвал условие возвращения Крыма Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский оценил возможность возвращения Крыма. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Ictv.

Политика Медведев поручил к 1 июня подготовить концепцию нового КоАП Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил к 1 июня представить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.

Шоу-бизнес У Меган Маркл может развиться деформация пальцев ног Серьезное беспокойство вызывает у британских врачей настоящая страсть герцогини Сассекской к туфлям на шпильках.

Политика Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан Сразу после принятия присяги Токаев выступил с предложением переименовать столицу страны Астану в город Нур-Султан, а также увековечить имя первого президента республики в названиях центральных улиц городов страны.

Транспорт Автобусные маршруты изменятся в округах ТиНАО, ЮАО и СВАО Москвы Как проинформировали в пресс-службе ГУП «Мосгортранс», изменения автобусных маршрутов коснутся трех столичных округов: ТиНАО, ЮАО и СВАО.

Спорт Загитова завоевала золото на чемпионате мира по фигурному катанию Российская фигуристка Алина Загитова завоевала золото в одиночном катании на чемпионате мира в Японии.

Общество Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу comedy Woman на канале ТНТ.

Наука В России успешно запустили реактор нового энергоблока АЭС На Нововоронежской АЭС-2 произошло одно из ключевых событий в российской атомной энергетике последнего времени — там состоялся успешный пуск ядерного реактора ВВЭР-1200 инновационного энергоблока № 2. Об этом сообщила пресс-служба концерна "Росэнергоатом".

Политика Глава МИД Германии счел правильными бомбардировки Югославии НАТО Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что бомбардировки Югославии странами НАТО были «правильными».

Общество Медведев подписал распоряжение о кругосветной экспедиции к Антарктиде Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о кругосветной экспедиции парусных судов Росрыболовства в 2019-2020 годах, посвящённой 200-летию открытия Антарктиды экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, документ опубликован на сайте кабинета министров.

Здоровье «Мы можем дать ему свободу». AP — о том, как россиянки ездят рожать в США Read more here: https: / / t.co / j9rRrC7VO3 pic.twitter.com / GwqkBjLuEO — The Associated Press (@ AP) 22 марта 2019 г. В организации родов в США россиянкам помогают специальные посредники из турагентств, которые оформляют документы, обеспечивают проживание и место в клинике.

Здоровье В ВОЗ не рекомендуют пить много воды Координатор из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по воде, гигиене и здоровью Брюс Гордон в своем заявлении отметил, что не бывает стандарта, определяющего, какое количество воды необходимо выпивать человеку.

Игры Игровой процесс The Cycle показали на GDC 2019 На прошедшую конференцию GDC 2019 немецкая компания Yager привезла свой онлайновый фантастический шутер The Cycle.

Культура Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США Как пишет издание, Мамин в середине марта вместе со своей женой и актрисой Людмилой Самохваловой уехал в США.

Здоровье Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Политика Медведчук попросил Медведева начать прямые поставки газа Украине Во время встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украине нужны прямые поставки газа из России.

Армия и оружие Гвардейская танковая армия представит ЗВО на всеармейских соревнованиях по «Танковому биатлону» и «Суворовскому натиску» Гвардейская танковая армия представит Западный военный округ на всеармейских соревнованиях по «Танковому биатлону» и «Суворовскому натиску», которые пройдут на полигоне «Прудбой» Волгоградской области в середине мая текущего года.

Происшествия Во время мессы в Канаде напали на священника На священника напали во время мессы в канадском Монреале, в оратории Святого Иосифа. Он ранен, передает в пятницу, 22 марта, CBC News.

Политика Первые детали для крыла МС-21 изготовлены из российских композитов Завод «Аэрокомпозит» в Ульяновске изготовил из российских композитных материалов первые детали для крыла нового среднемагистрального самолета МС-21.

Общество Каждый пятый россиянин оказался заядлым курильщиком Как часто курят россияне 22,5% россиян курят ежедневно, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) по итогам выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на здоровье населения.

Политика Депутаты не согласились запретить чиновникам дорогие автомобили Законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей стоимостью более двух миллионов рублей, вызвал бурную дискуссию на прошедшем пленарном заседании Госдумы.

Авто Jaguar Land Rover засудил китайскую компанию за плагиат Суд пекинского района Чаоян вынес окончательное решение в разбирательстве по поводу кроссовера Landwind X7, который является нелицензионной копией модели Range Rover Evoque первого поколения.

Политика Порошенко уверен в победе на выборах президента Абсолютно уверен в своем переизбрании на второй срок президент Украины Петр Порошенко, об этом он заявил 22 марта в эфире телеканала «Украина».