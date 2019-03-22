Банк России снизил прогноз по инфляции в 2019 годуREGNUM вчера в 09:30

с чего всё началось

Банк России снизил свой прогноз по инфляции в стране в 2019 году с прежних 5−5,5% до 4,7−5,2%, сообщила 22 марта пресс-служба регулятора.

Банк России снизил прогноз по инфляции в 2019 году

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